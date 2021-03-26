Миру грозит коллапс туалетной бумаги

Как в первую волну коронавируса, может возникнуть дефицит туалетной бумаги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Туалетная бумага давно стала своеобразным маркером благополучия в западном мире, и ее дефицит сейчас воспринимается как символ начала "трудных времен". Если исходить из такой логики, то, похоже, нас ждут вселенские и очень непростые испытания, ведь миру грозит дефицит этого гигиенического аксессуара.

Как пишет агентство Блумберг, крупнейший производитель целлюлозной массы, используемой для изготовления туалетной бумаги, бразильская компания "Suzano Papel e Celulose", официально заявила о том, что у нее начались проблемы из-за сложностями с морскими перевозками. Сейчас в мире возник дефицит контейнеровозов, а именно их используют бразильцы для транспортировки своего весьма ценного полуфабриката.

Выхода из тупика пока не видно, и в компании считают, что проблемы будут только усугубляться, ведь поставки части своей продукции "Suzano"пришлось перенести на следующий месяц. Сам дефицит контейнеровозов возник по причине повышенного спроса со стороны Китая из-за восстановления экономики после коронавируса, а с учетом появившихся проблем в районе Суэцкого канала и простоем кораблей, нехватка бумаги может только усугубиться.

С учетом того, что на "Suzano Papel e Celulose" приходится около трети всей поставляемой на мировые рынки целлюлозы, ситуация более чем серьезная. Как считают аналитики мировых банков, "контейнерный кризис" может разрешиться только во второй половине текущего года, а до этого времени туалетная бумага станет опять дорожать или даже превратится в дефицитный товар, как в начале паники, вызванной распространением COVID-19.