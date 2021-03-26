"Быть в браке куда приятнее": Дарья Повереннова рассказала о жизни с миллионером

Актриса Дарья Повереннова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

48-летняя Дарья Повереннова вышла замуж полтора месяца назад: 14 февраля, в День всех влюбленных, актриса и бизнесмен Андрей Шаронов обменялись кольцами, став законными супругами. К этому важному дню пара шла целых 8 лет, и казалось, штамп в паспорте для них не имеет значения. У обоих взрослые дети от первых браков, успешная карьера, а к совместным малышам возраст не слишком-то располагает... Хотя, как оказалось, Дарья не исключает возможности вновь испытать радость материнства.

В День Святого Валентина актриса вышла замуж за 57-летнего бизнесмена Андрея Шаронова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я родила дочь еще в институте, в 20 лет. Тогда было принято рано выходить замуж, - рассказала актриса "Комсомолке" на вручении премии "Красота без границ". - А сейчас у женщин на первом месте карьера, важно уметь зарабатывать, а детей можно родить и после 40. Я ничего против такой практики не имею, наоборот, ради бога. Женщина должна только себе самой, а стандарты и стереотипы не должны ее волновать.

- Дарья, а вы с мужем хотели бы еще иметь детей? - спросила "КП" у артистки.

- Знаете, это очень серьезная тема, не для разговора на бегу. Но к суррогатному материнству я отношусь очень и очень хорошо. Если пара хочет иметь ребенка, для этого все средства хороши. Благо, сейчас есть возможности.

- Говорят, чем дольше отношения, тем меньше вероятность женитьбы - мол, штамп в паспорте ничего не изменит... Кто из вас предложил пойти в ЗАГС?

- Это было обоюдное желание. Я никаких вопросов не задавала, не форсировала события. Да и Андрей тоже. Мы как-то одновременно к этому пришли. Может быть, это влияние нашего консервативного общества: считается, что мужчина и женщина должны жить в браке. Но я по себе могу сказать, что в браке гораздо приятнее, чем вне его. Вот просто по ощущениям, чувству принадлежности. Мне это очень нравится! Хотя я никогда не рвалась выйти замуж, у меня не было такой сверхцели. В моей жизни это второй брак. Просто все сложилось!

Дарья Повереннова на вручении премии "Красота без границ". Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, Дарья Повереннова впервые вышла замуж 19-летней девчонкой за студента Щукинского училища, начинающего актера и режиссера Александра Жигалкина. Спустя 10 лет супруги развелись из-за романа актрисы с коллегой по ленте "День рождения Буржуя" Валерием Николаевым. Впрочем, эти отношения оказались недолгими: измена Дарьи вернулась к ней бумерангом - Николаев завел отношения на стороне.

С бизнесменом Андреем Шароновым актриса познакомилась, когда уже отчаялась найти личное счастье. Президент столичной бизнес-школы, в прошлом - заместитель мэра Москвы, в тот момент тяжело переживал смерть жены от инсульта. Чтобы как-то отвлечь его, друзья организовали поход в театр на спектакль с участием Дарьи.

- Андрей тогда пришел с букетом белоснежных гладиолусов, каких я в жизни не видела, - вспоминала Повереннова момент знакомства. - Интересно, что когда я его увидела, сразу подумала - это именно тот человек, который мне нужен!