Докатились: Ермака, присоединившего Сибирь к России, превращают в «оккупанта»

С деяниями Ермака Тобольск связан теснее некуда Фото: Shutterstock

В Тобольске с 29 марта должно начаться народное голосование по поводу того, чье имя должен носить новый аэропорт (его строительство началось в прошлом году) этого города. Город основан полтысячи лет назад. И был первой (а многими считается и до сих пор) столицей Сибири. В списке известных людей, из которых и выберут имя аэропорту, - пять фамилий. Они родились в Тобольске и прославили его. Картограф и летописец Семен Ремизов, композитор Александр Алябьев, сказочник Петр Ершов (автор Конька-Горбунка), художник Василий Перов и Михаил Знаменский.

Но, к удивлению многих, среди кандидатов не оказалось самого очевидного кандидата - казачьего атамана Ермака. С деяниями которого и Тобольск, и вся Сибирь связаны теснее некуда.

И это вызвало настоящий скандал.

«РЕКОМЕНДОВАЛИ — НЕ ГОЛОСОВАТЬ»

«КП» обратилась ко всем причастным к этому голосованию.

Директор Тобольской комплексной научной станции Игорь Ломакин - инициатор того, чтобы имя Ермака было присвоено местному аэропрту. Он рассказывает:

- Кандидатуру Ермака мы предлагали сразу — и она была включена в первоначальный лист из 16 имен. Это был список городской Общественной палаты. Когда шло заседание, там присутствовало 23 человека.

- Почему Ермак «выпал из контекста»?

- Члены Общественной палаты — нередко люди зависимые. Да, по процедуре голосования в палате подтасовок не было. Оно было тайным. В окончательный список должны были попасть лишь 5 кандидатов. И Ермак занял лишь 6-е место при том давлении, которое было. То есть, не попал в лист для общегородского голосования.

- Какое давление?

- Давление со стороны националистически настроенного меньшинства. В целом местные татары к Ермаку относятся сдержанно. Они не почитают его так, как русские, но относятся терпимо. И если б не было воздействия — Ермак однозначно оказался бы в пятерке. И я даже убежден — он там был бы первым. Тобольск и Ермак - вещи неразрывные!

- Так в чем конкретно давление выражалось?

- Мне не меньше трех членов палаты в кулуарах сказали, что им настойчиво рекомендовали за Ермака не голосовать. Что касается местных СМИ и сайтов — ощущение, что имя Ермака оказалось там под запретом.

- Если в понедельник - 29 марта - уже начнется голосование по списку из 5 имен, среди которых нет Ермака, уже ничего невозможно будет изменить?

- Решение должна принимать власть. И правительство области, и полпред президента в курсе скандала. Мне письмо пришло и из Совета по нацвопросам при президенте. Всемирный русский народный собор подключился, казачество. Даже Патриарху доложили...

- А в самом Тобольске люди знают о голосовании?

- Такое впечатление, что Москве об этом знают больше, чем в Тобольске. И как раз из-за того, что Ермака оставили вне списка. Обращения поступают даже от казаков из Германии, Швеции, Сербии, Австралии, Чехии, Польши.

- А кто конкретно против Ермака?

- Татарская региональная общественная организация «Наследие». А наши административные структуры действуют по принципу: «Как бы чего не вышло». Чтобы бедных татар не оскорбить ненароком.

- Татары широко представлены в разных структурах Тобольска?

- Они вторые по численности после русских (СПРАВКА «КП»: 75,6% населения Тобольска — русские, 16% - татары). Открытых конфликтов не возникало. Но татарская диаспора в отношениях с властью в последнее время нередко настаивала на своем. В 2020-м была ситуация с установкой Поклонного креста в Тобольске. И там, говоря о Ермаке, противники установки прямо сравнивали его с Гитлером. Якобы установка Креста разжигает межнациональную рознь.

- Кто отвечает за голосование по выбору имени аэропорту?

- Мэр Афанасьев - в целом отвечает. А за организацию — глава Общественной палаты Кожедуб. Он уже понимает, что крепко попал и переживает сильно. Не хотел такого резонанса. Я им говорил: ну выставили бы на голосование список из всех 16 лиц, пусть бы люди и голосовали.

- Поддержку своей позиции в Тобольске чувствуете?

- Часть членов Общественной палаты и многие местные жители поддерживают. Но открыто это высказать не решаются.

Картина Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем»

«ЭТО ЧТО, ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ КАЗАЧКОВ-РАЗБОЙНИКОВ?»

Дозвонилась «КП» и до главы татарской общественной организации «Наследие» Луизы Шамсутдиновой, которую называют главной противницей Ермака.

- Почему столько шума вокруг присвоения имени аэропорту Тобольска?

- Про информационный шум не знаю.

- А почему имя Ермака из кандидатов оказалось вычеркнуто?

- Ермак? Мы в каком веке живем? При чем тут Ермак? В список попали достойные люди. Сейчас завоевывать мир какими то казачками, атаманами-разбойниками — это что, второе нашествие? Так понимать?

- Вы считаете, что Ермак мог бы нарушить межнациональное согласие в Тобольске?

- Давайте по другому. То что Общественная палата Тобольска выработала такую стратегию — это очень правильно. Палата исходила из пожеланий местного населения. Палата владеет ситуацией. Она авторитетна. Там люди конкретные.

- Выбирая название аэропорту, исходите из чего?

- Мы живем сегодняшним днем. Мы отдаем себе отчет, как правильно должны здесь, на месте жить, чтобы у нас были мир и согласие. Нам не нужны нападки со стороны. Попытки разладить отношения между национальностями.

Пусть они там, где шумят, там и называют именем Ермака. Хотят в Ростове, хоть за рубежом.

- Почему эти пять имен?

- Они все достойны. Я свой выбор сделала. Ремезов отстроил тобольский кремль и новый городок. Знаменский на Искере в столице Сибирского ханства раскопки делал. Композитор Алябьев — тоже наш земляк. Ершов написал не только Конька- Горбунка, но и поэму о хане Кучуме. Благодаря этим людям мы знаем историю свою. И никто не имеет право вмешиваться. Тут, дома, хозяева — мы.

- Письма зарубежных казачьих общин видели?

- Это идет нагнетание. Их ходы мы знаем — чего они добиваются. Нам это не интересно.

- Противопоставление Ермака и хана Кучума, русских и татар идет?

- Это навязывается извне. В Тобольске мы живем мирно. Здесь основное население — русские и татары.

- Татары сегодня в регионе - вторая про численности группа населения после русских?

- Нет, давайте скажем так. Татары здесь — коренной народ. Они здесь всегда были, есть и остаются. Они принимали всегда здесь другие национальности. И сегодня сложилось так, что мы живем дружно — русские и татары. Остальных национальностей — 1-2 процента.

- На вас оказывают давление?

- Оно было и есть. Но нам навязывай, не навязывай — толку нет. Мы привыкли на месте сами решать проблемы. Диктовать бесполезно.

- А если бы в списке для голосования оказались и Ермак, и хан Кучум?

- Давайте оставим историю.

- Но когда говорят «Тобольск - столица Сибири», рядом сразу же возникает фигура Ермака — или, по вашему, это не так?

- Вы сейчас перепутали все. Тобольск возник раньше Ермака. Это вопрос некорректный и неправильный.

У памятника Ермаку в городе Чусовой, Пермский край. Фото ТАСС/ Максим Кимерлинг

КРЕСТА НА НИХ НЕТ

Почему Ермака пытаются сделать антигероем - «КП» спросила у глава Фонда «Возрождение Тобольска» Аркадия Елфимова.

- Почему Ермака делают «плохишом»?

- Это вторая волна вокруг имени Ермака. Первая была связана с установкой Поклонного креста — казакам дружины Ермака от благодарной России. Я открыл его в своем парке Ермаково поле.

- Противники - кто?

- Многие. Во второй половине прошлого года в Тобольске и в Москве в поддержку «сибирских татар» выступали массово либералы.

- А именно?

- Люди вроде Николая Сванидзе. Второй эпопеей стала возможность присвоения имени Ермака Тобольскому аэропорту. Я не был инициатором этого. Но полностью согласен с тем, что среди 16 предложенных первоначально имен было два державника российских.

- Можно предположить, каких...

- Ермак и Менделеев. Но именем Менделеева уже назван аэропорт в Тюмени. Потому все аргументы были за Ермака. А сепаратисты-русофобы хотят славить Кучума — врага русского государства, при этом не хотят слышать про Ермака.

СЛОВО ИСТОРИКУ

Атаман спасал татар от пришлого хана Кучума

Почему вроде бы «частная» история про то, как назовут аэропорт в небольшом (всего 100 тысячи жителей) и далеком Тобольске, стала так важна для многих в России? Какие неудобные вопросы она поставила перед всеми нами?

Вот мнение историка и публициста Егора Холмогорова:

- В Тюменской области очень активно действует, по сути, сепаратистская организация.

- Резко вы...

- Она заявляет, что представляет сибирских татар. И торпедирует любые попытки увековечивания памяти Ермака. Навязывается идеология, что Сибирь — захваченная русскими земля. Что Ермак — русский оккупант, устроивший геноцид местного населения — татар в первую очередь.

- Это не так?

- Нет! Оккупантом там был как раз хан Кучум! Он представлял интересы бухарского ханства Шейбанидов. Он сверг местную татарскую династию. А та присягнула перед этим России!

- То есть Ермак...

-... Фактически восстанавливал там законность. Сибирь то уже присягнула русским государям! В этом смысле завоевателем Сибири был как раз хан Кучум.

- Значит, война против Ермака...

- Это антирусское мероприятие. Не только этнически, но и антигосударственно. Вопрос о Ермаке — это вопрос о государственной принадлежности Сибири.

- Поясните.

- Если мы идем по дорожке отрицания Ермака, то не заметим как будет поставлен и вопрос отделения Сибири от России. Тобольск на самом деле — не дальняя окраина России, а ее географический центр. И то что в географическом центре может быть подобная ситуация — атаки на человека который все эти земли присоединил, то что дальше?

- А что?

- Астраханское ханство, незалежная Новгородская республика, Рязанское княжество... Эта дорожка катастрофична.

- Какое прямое отношение к Тобольску имеет Ермак?

- Неподалеку от Тобольска Ермак победил Кучума. Это событие отражено на знаменитой картине Сурикова. Именно тогда и решился вопрос о принадлежности Сибири России.

- Этот вопрос пытаются перерешить?

- Похоже. Местные власти трусят и идут на поводу. Как в Адлере, где убрали памятник основателям русского форта. Это значит, что они не отождествляют себя с Россией. И оказываются по одну сторону с сепаратистской тусовкой, которая наглее и шумливее, чем тихая русская община.

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