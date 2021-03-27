"Ничего личного, просто бизнес": Собчак продолжает зарабатывать на скандале со скопинским маньяком

Собчак продолжает зарабатывать на скандале со скопинским маньяком Фото: Олег ЗОЛОТО

Всю неделю страна обсуждает маньяка Виктора Мохова, который с легкой руки Ксении Собчак из нелюдя и извращенца стал звездой эфира. Интервью с насильником, который четыре года держал в подвале двух юных пленниц, насиловал, оплодотворял, заставлял рожать в условиях собачьей конуры, а после выкидывал младенцев на улицу, заставило зрителей воспрять не только против самого чудовища. Досталось и знаменитому интервьюеру: Собчак, давшую слово уголовнику (будто он какой-то народный артист), распекли и за улыбки-поддакивания насильнику, и за заплаченный ему гонорар, и за сальные подробности преступлений, которые заставили жертв вновь вспомнить все ужасы своего заточения.

Но Ксении надо отдать должное: она умеет держать удар и, как успешная бизнесвумен, с фантазией монетизирует любой скандал. Так, под занавес недели, пока тема еще горяча, Собчак на своем YouTube-канале выпустила еще один эфир, посвященный теме скопинского маньяка, - дебаты с правозащитницей Аленой Поповой, которая много лет борется за права женщин и жертв насилия. Секундантом в этом споре стала знаменитая телеведущая и депутат Оксана Пушкина.

Выпуск получился острым: Собчак повторяла, что заниматься наказанием маньяков и сотрудничать со следствием - не ее работа: у нее, мол, роль зеркала - показать, какой ужасный человек находится среди нас. И если ради этого нужно снять, как освободившийся уголовник пьет пиво, скучает по былым временам или вспоминает собственные сексуальные подвиги, значит, цель достигнута. А если кто-то после просмотра осуждает самих жертв, а не педофила, то это вовсе не ее вина.

- Маньяк говорит: "Вот дуры, сами сели ко мне в машину, сами виноваты", а ты ему мило киваешь. И ты таким образом формируешь обвинение жертвы, - оппонировала ей Алена Попова. - Суровая правда, которой ты должна посмотреть в глаза, заключается в том, что ты водрузила маньяка на пьедестал, дала ему микрофон, подсветила софитами и мило кивала, не вступая в полемику. Все, он суперстар после своих зверств! Если ты это поймешь, то надеюсь, к концу дебатов ты удалишь свой фильм. Именно маньяк в твоем выпуске стал главным героем, а вовсе не девочки-жертвы.

Но и тут Собчак не растерялась, списав спорные моменты на собственный художественный стиль.

- Хуже всего прийти и самоутверждаться на фоне маньяка. Я не люблю банальные пошлые приемы. Прийти в белом пальто и показать себя хорошей на фоне чудовища очень легко. Но это примитивно, меня это в профессии не интересует, - парировала экс-ведущая "Дома-2".

Не осталась без внимания и тема денег: Собчак уверяла, что ничего не платила нелюдю за его откровения, а помогли разговорить его якобы знакомые криминальные авторитеты. Тем не менее, критики ведущей приводили самые разные суммы гонораров - от 50 тысяч до 3 миллионов рублей. Но Ксения умело сместила фокус и перевела все стрелки на журналистку Сашу Сулим. Та, мол, в свое время заплатила ангарскому маньяку 5000 рублей за интервью: так почему отдуваться за всех приходится Ксюше? Тем более, она не чиновник, чтобы отчитываться за деньги налогоплательщиков...

- Прошу вас осудить Сашу Сулим, не будьте людьми двойных стандартов, - обратилась Собчак к публике. - И я также как и Саша, не оценивала и не осуждала маньяка. Я с ним говорила так же, как и с любым другим героем. Вы Саше не хотите все эти претензии предъявить?

Мнения о дискуссии разделились: сторонники Собчак и Поповой едва не сошлись в рукопашную в комментариях. Однако, больше всего зрителей возмутила даже не суть спора, а то, что Ксения не постеснялась воткнуть в видео рекламу, чтобы заработать не только на просмотрах в YouTube, но и на продвижении товаров и услуг.

- Этот эфир мог бы спасти репутацию Собчак, но хайп и деньги для нее по-прежнему превыше всего. Страдания жертв и ужасы реалий не более, чем способ монетизации. Ничего личного - просто бизнес, - пишут зрители.

Кстати, что касается денег. В Госдуме Ксении Собчак предложили перевести доходы от интервью с маньяком девушкам, которым он сломал судьбу. Но журналистка разразилась гневной отповедью, заявив, что в отличие от депутатов с их коллекциями часов по полмиллиона долларов за штуку, она и так тратит немалые суммы на благотворительность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надо мне опять заняться ею»: скопинский маньяк пошутил о своей жертве и ее детях

В интервью Ксении Собчак Виктор Мохов высказался о Елене Самохиной, которая дважды от него родила (подробности)