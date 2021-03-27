Не звонит он, не звонит: Вашингтон игнорирует Зеленского. В Киеве расстраиваются и негодуют

У украинских националистов новый повод для недовольства Зеленским. Фото: REUTERS

У украинских националистов новый повод для недовольства Зеленским. Глава администрации США Джо Байден пригласил на международный саммит по вопросам климата глав 40 государств. Кроме самого президента США к участию в нем приглашены глава КНР Си Цзиньпин, наш президент Владимир Путин, пока еще канцлер ФРГ Ангела Меркель, президенты Франции, Польши, премьер Канады и прочие, как принято говорить, «официальные лица». Но вот Украине приглашение прислать своего представителя так и не поступило. Что вызывает особые негодование и обиду в Киеве, поскольку лидеры Бангладеш, Ганы, Габона, Кении и Нигерии такие приглашения получили.

Приглашение носит, с одной стороны, чисто формальный характер, поскольку никому никуда не надо ни ехать, ни лететь. Саммит состоится 23-24 апреля и пройдет в онлайн-формате.

С учетом того, что команда Зеленского предпринимает гигантские усилия, чтобы Байден (нет, не пригласил или сам приехал в гости – это, похоже, совсем несбыточно) позвонил Зеленскому, такое демонстративное игнорирование своего самого преданного слуги в Европе вызывает у украинских патриотов когнитивный диссонанс и суицидные настроения. Как же, мол, так, Байден назвал Путина и Си Цзиньпина такими словами, за которые в приличном обществе можно тут же по морде получить, и тут же, вместо того, чтобы бойкотировать их, приглашает принять участие в саммите. А Зеленского, какие бы приятные для американского слуха он ни говорил, из Вашингтона в упор не замечают.

В Киеве готовы и сплясать, и на рояле сыграть, если потребуется ради этого звонка, но, как оказалось, такую милость надо еще заслужить. «Вашингтон пост» недавно выпустила редакционную статью, в которой открытым текстом было заявлено: «Офис Зеленского опубликовал заявление в ответ на санкции США, в котором говорится, что "Украина благодарна всем своим партнерам за поддержку "в "битве с олигархами". Но президент (Украины) должен проявить большую преданность этой борьбе».

Еще более откровенно высказался на эту тему ответственный за связи с Украиной заместитель помощника Госсекретаря США (чувствуете уровень - ?!) Джордж Кент, который заявил, что такой разговор может состояться уже в ближайшее время, только для его проведения президент Украины должен подтвердить свою компетентность действиями. Из чего, а также из того, что США пока не намерены назначать в Киев нового посла, следует, как выразился известный журналист из Одессы Юрий Ткачев, что «вазелин еще надо заслужить», а «Байден - строгий хозяин, с таким не забалуешь. Впрочем, политические украинцы только таких и уважают».

В таких, конечно, условиях для любого нормального человека отсутствие внимания начальства гораздо предпочтительнее, нежели его внимание. Но с Украиной такие штуки не проходят. Ласковый взгляд или пинок от хозяина свидетельствует о признании существовании, а значит, и значимости. Это как лакеи, которые вечерами гордятся тем, кого из них барин больнее отлупил за нерасторопность.

Потому-то и страшно, что не звонит и не приглашает на тот же саммит. Уж лучше бы отлупил. Ведь бьет – значит, любит.

Но вот скажите, кому и зачем нужна на таком климатическом саммите Украина, если за последние годы она, стремительно деиндустриализируясь, должна была сократить выбросы вредных веществ в атмосферу в силу естественных причин. Мертвые же не потеют.

А, может, дело совсем не в борьбе с коррупцией, посадке Коломойского и так далее. А товарищ Джозеф, несмотря на возраст и прогрессирующие заболевания, сказывающиеся на памяти, прекрасно помнит, как всего один телефонный разговор с Зеленским довел того же Трампа до импичмента? Или не забыл своих разговоров с предшественником Зеленского Порошенко, ставших причинами скандалов, чуть не погубивших карьеру «сонного Джо». А то бы мог сидеть сейчас совсем не в Белом доме.

Или же, еще одна версия, Зеленскому надо срочно назначить старшего сына Байдена, прославившегося потреблением наркотиков и секс-скандалами Хантера Байдена президентом какого-нибудь совместного предприятия. Естественно, с хорошей даже по меркам США зарплатой.

В общем, Зеленскому придется либо перебрать все варианты, либо угадать, чтобы в его кабинете однажды раздался звонок телефона спецсвязи. Главное, чтобы, по украинской традиции, диктофон для записи разговора оказался в это время под рукой.

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