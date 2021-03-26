Белый дом подтвердил, что Байден пригласил Путина на переговоры по климату

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Белый дом подтвердил, что президент США Джозеф Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату, которые должны пройти в онлайн-режиме 22 – 23 апреля.

Пресс-служба вашингтонской администрации напоминает, что одним из своих первых указов Байден вернул Штаты в Парижское соглашение по климату, из которого Америка в 2017 году вышла из-за того, что его предшественник Дональд Трамп считал это соглашение «плохой сделкой» для США.

В пресс-релизе Белого дома отмечается, что виртуальный саммит мировых лидеров «подчеркнет срочность и экономические выгоды более активных действий в области климата», а также «станет ключевой вехой на пути к конференции ООН по изменению климата в ноябре этого года в Глазго. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире для широкой общественности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о том, что Байден пригласил президента России и главу Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату, со ссылкой на источники сообщили американские СМИ.