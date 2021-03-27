Тина Канделаки спродюсирует реалити-шоу о футболе

Тина Канделаки Фото: Иван МАКЕЕВ

Видеосервис PREMIER и федеральный телеканал «Матч ТВ» запустят шоу «Ростов-на-кону». Продюсировать проект будет ведущая радио "Комсомольская правда" Тина Канделаки.

- Зрители попадут в закулисье клуба. Иигроки и тренерский штаб расскажут, что стоит за каждым футбольным матчем, с какими трудностями они сталкиваются и как их преодолевают, а также поведают о настоящей цене футбольной карьеры. Съёмки стартуют уже в конце марта, - говорят создатели. - Автором проекта стал известный футбольный журналист и комментатор Нобель Арустамян.

Кроме того, Канделаки спродюсирует для PREMIER еще три проекта. генеральный продюсер “Матч ТВ” обещает задейстсовать во всех из них звезд.