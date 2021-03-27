Украина пообещала депортировать россиян из Крыма

Украинский министр и вице-премьер пообещал проводить эту депортацию не сейчас, а лишь после того, как Киев «вернет» себе Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина – страна безудержных фантазеров. Или там у власти люди, которые не просто потребляют в больших количествах вещества, расширяющие сознание, а сами вырабатывающие эти вещества в своих организмах. Кажется, уже все, дальше некуда, но украинцы - то Кравчук, то Зеленский, то еще кто из властных эшелонов - раз за разом доказывают, что могут и будут.

Вице-премьер правительства Незалежной и «министр по вопросам временно оккупированных территорий» Алексей Резников пообещал фактически депортировать из Крыма переехавших туда на жительство россиян из «материковой» части нашей страны. По его словам, таких сейчас в Крыму не меньше 500 тысяч человек.

- Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно, но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем, - заявил Резников в интервью украинскому телеканалу «Дом», созданному для вещания на «временно оккупированные территории».

Как вам нравится, насильно перемещенные в Крым на постоянное жительство? Граждане власти, переместите меня насильно в Крым на жительство, пожалуйста! Такое ведь точно без веществ для расширения сознания не придумаешь.

Впрочем, не будем останавливаться, ведь и Резников на уже высказанном не остановился.

- Я не люблю слово "депортация", оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны, если в ней находится нежелательное лицо, - продолжил он. - Простой вопрос: как эти 500 тысяч человек попали на территорию Крыма или в город Севастополь? Если они заехали через КПВВ "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинка", через украинскую официальную часть, то, наверное, к ним не будет вопросов.

Понятное дело, что украинский министр и вице-премьер не окончательно потерял связь с реальностью, а потому пообещал проводить эту депортацию не сейчас, а лишь после того, как Киев «вернет» себе Крым.

Уж сколько таких высказываний было сделано и по отношению к Крыму, и к населению Донбасса. Объединяет их одно общее слово – «когда». То есть сейчас все плохо, но вот когда станет хорошо, то они тогда – ух!

Совершенно явно, что подобного рода заявления рассчитаны в первую очередь на самих украинцев. Чтобы они не вешали носы, а получали заряд уверенности в грядущей победе над Россией. Успокоительное для народа, но одновременно и оптимистично-мобилизующая функция. Но, чтобы не расслаблялись, на сцену тут же подтягиваются пессимисты, чья задача – мобилизовать украинцев через испуг. В данном случае такое амплуа выпало экс-президенту Украины Леониду Кравчуку.

- Россия не откажется от своей основной позиции, которая записана в ее основном документе. Она формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России», - Заявил этот дедушка, которого сунули для того, чтобы потянуть время в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе. - Это означает, что Россия хочет уничтожить Украину. И мы должны быть в этом сознательны.

Основной документ – это что-то новое в международном праве. Похоже, старый бандеровец (а Леонид Макарович в детстве был связником у бандеровских банд на Западной Украине) просто решил нагромоздить одну ложь на другую, чтобы испугать население. Благо, это население и не такое «повидло» кушало. Ведь нынешний президент Украины отмачивает еще и не такие штуки.

Это, конечно, их внутреннее дело, как пудрить мозги своему населению, но вот что касается России, тут им лучше бы помолчать и не тешить ни себя, ни кого другого какими-то иллюзиями.