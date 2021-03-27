Дзюба разбил Словению. Сборная России – лидер своей группы

украинский министр и вице-премьер не окончательно потерял связь с реальностью, а потому пообещал проводить эту депортацию не сейчас, а лишь после того, как Киев «вернет» себе Крым Фото: REUTERS

Российская сборная выиграла второй матч отбора к ЧМ-2022. После победы над Мальтой команда Черчесова обыграла Словению – 2:1. После двух туров россияне – единственные, кто в группе Н идет со стопроцентным результатом. Впереди третья игра. 30 марта встречаемся со Словакией.

ДЗЮБУ ПРОВОЖАЛИ ОВАЦИЕЙ

Станислав Черчесов в матче со Словенией словно задался целью ответить на все вопросы, что к нему накопились за последнее время. И главный из них: зачем в команде Дзюба? – И вот вам дубль капитана, который благодаря габаритам и умению ими пользоваться раз за разом выигрывал единоборства у словенских защитников. И при первом голе на 26-й минуте Артем отборолся отлично в ключевом эпизоде, а уж потом замкнул скидку партнера – 1:0.

А уж на 34-й минуте Дзюба вообще так убрал троих опекунов, что выглядел воспитателем детского сада, решившим сыграть со своими воспитанниками – 2:0. Прибавьте к этому все моменты, когда на капитане сборной России нарушали правила, его передачу Миранчуку, с которой тот обязан был забивать, и вы поймете, почему Черчесов ни за что не хочет расставаться с таким Артемом. И почему его овациями провожал стадион.

После победы над Мальтой команда Черчесова обыграла Словению – 2:1 Фото: REUTERS

ЖЕМАЛЕТДИНОВ – НОВОЕ ОТКРЫТИЕ СБОРНОЙ

Еще один вопрос: когда появятся в сборной новые имена? – И вот вам Рифат Жемалетдинов, самый активный российский игрок в первом тайме. Он дебютировал всего пару дней назад, очень полезно вышел против Мальты. А со Словенией и вовсе превратился в одного из лидеров. Именно так добывается место в основном составе национальной команды.

Ну и остальные вопросы. Почему у нас нет звезд европейского уровня? - Как нет? А Головин, который вел игру команды, и отметился таким классным ударом в перекладину за шиворот одному из лучших голкиперов мира Яну Облаку. Может ли сборная играть захватывающе? - Вот вам первый тайм. Может ли сыграть на результат – вот второй. Когда же наконец выиграет у кого-нибудь поважнее Мальты? Пожалуйста, Россия – Словения – 2:1.

НО С ИЛИЧИЧЕМ НЕ СПРАВИЛИСЬ

Было и то, на что ответить оказалось непросто. Например, правда ли, что схема с тремя центральными защитниками сдана на склад истории и пылится там в ожидании очередного матча с грандом типа Испании? Нет, не правда. Против Словении и лидера ее атак Иличича сборная России вышла со старой своей схемой. И третий центральный защитник Кудряшов был приставлен к тому самом Иличичу. Сработало далеко не на отлично. Когда словенец на 36-й минуте забивал свой гол, Кудряшов его не накрыл. Да и во втором тайме был момент у форварда «Аталанты», который вел игру команды.

Так что с Иличичем план не особо сработал. Но победа есть победа, Как знать, была бы она добыта, если бы у Черчесова были другие идеи.

Российская сборная выиграла второй матч отбора к ЧМ-2022 Фото: REUTERS

СБОРНАЯ РОССИИ ПОКАЗАЛА, ЧТО МОЖЕТ ТЕРПЕТЬ

Вторая половина игры и вовсе превратилась в проверку, умеет ли терпеть сборная России, и не терять концентрацию, играя в защите. Оказалось, что вполне. У Шунина не было особо много работы, мяч до него доходил нечасто – через три эшелона обороны команды Черчесова словенцы пробивались нечасто.

Так и получилась вполне трудовая победа – 2:1. Возможно, без особого блеска и фанфар. Но именно из таких набранных очков и складывается турнирная таблица в группе, которую после двух туров сборная России возглавляет единолично.

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