Артем Дзюба забил два гола сборной Словении. Фото: REUTERS

Наших не остановить! Второй матч подряд выиграла сборная России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. После успешного поединка с Мальтой в Сочи россияне победили Словению 2:1. Словенцы, к слову, три дня назад победила вице-чемпионов мира 2018 года команду Хорватии 1:0. У нас теперь 100 процентный результат - 6 очков в двух играх.

На 26-й минуте матча первый гол забил Артем Дзюба, воспользовавшись пасом от Кузяева. Спустя 9 минут он же еще раз поразил ворота Яна Облака. Однако уже в следующей атаке Йосип Иличич сделал счет 2:1 и до конца матча повисла интрига - кто же выиграет. Но, все-таки голов не было больше забито.

Российская команда победила 2:1 на "Фиште" команду Словении и теперь с 6 очками лидирует в своей группе отборочного турнира ЧМ-2022. Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию поединка Россия - Словения.

Следующая игра у россиян - 30 марта в гостях против команды Словакии. Словения в этот же день встретится с Кипром в гостях. После поездки на матч против словаков для россиян завершится пауза на матчи сборных.