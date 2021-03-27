Синицина и Кацалапов - чемпионы мира в танцах на льду. Фото: REUTERS

Вечером 27 марта в шведском Стокгольме завершились соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию 2021. Россия выиграла третью золотую награду из четырех на этом турнире. Точку поставили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Этого ждали все после триумфа девушек прошлым вечером.

Наш дуэт лидировал после ритм-танца и они вышли последними на прокат в произвольной программе, когда все конкуренты уже знали свои результаты. Итог проката наших фигуристов - 133,02 балла от судей, суммарно 221,17 и они почти на 7 баллов оставили позади себя американцев и канадцев.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время чемпионского проката. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Результат дуэта Синицина - Кацалапов - исторический. Поскольку в этом виде программы на чемпионатах мира россияне не побеждали уже 12 лет. Тогда в США лучшими в мире стали Оксана Домнина и Максим Шабалин. С тех пор звание чемпионов мира в Россию не приходило.

Второе место и серебряные медали достались американской паре Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью, которые набрали 214,71 балла за два проката. А третье место - у канадцев Пайпер Гиллес-Поль Пуарье (214,35).

Нашу команду в этом виде представляли еще два дуэта, которые расположились ниже. Александра Степанова и Иван Букин - пятые (208,77), а Тиффани Загорски-Джонатан Гурейро на 10-й строчке с результатом 188,45 балла за две программы чемпионата мира.

И после победы пары Синицина-Кацалапов сборная нашей страны взяла три из четырех золотых награды на турнире. В соревнованиях спортивных пар лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. У женщин - Анна Щербакова.

Россияне отмечают победу, узнав свои оценки за произвольное выступление. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, одна серебряная награда у нас выиграна Елизаветой Туктамышевой. А две бронзы - результат усилий Александры Трусовой и спортивной пары Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

Отметим, что из-за санкций ВАДА россияне выступали на турнире как команда Федерации фигурного катания России. И во время церемонии награждения в качестве музыкального сопровождения звучал фрагмент произведения Петра Чайковского - Концерта №1 для фортепиано с оркестром.

Наше преимущество в командном зачете - фантастическое. Ставшая второй команда США взяла всего 2 медали - 1 золото и 1 серебро. А третье место - у Японии (1 серебро и 1 бронза). Ранее шесть медалей на чемпионатах мира были для российской команды рекордом и такого результата мы достигали в 1998 и 1999 годах. За год до Олимпиады-2022 видеть такой результат - бесценно.