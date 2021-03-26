Анна Щербакова выиграла чемпионат мира 2021 года. Фото: REUTERS

Анна Щербакова победила на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года. Сборная России заполучила полный комплект наград на этом турнире. Второе место - у Елизаветы Туктамышевой, а "бронзу" получила Александра Трусова. Ей удалось сделать невероятный прыжок - она с 12-й позиции по итогам короткой программы поднялась аж на 3 мест вперед.

Во время прямого эфира Первого канала олимпийский чемпион Алексей Ягудин, оценивая выступление Ани, сказал:

- Я просто не могу. Рыдаю. Мы знаем, через какие трудности Аня проходила по ходу сезона, восстанавливаясь после болезни. Что выделяет простого спортсмена от чемпионки мира? После падения с четверного флипа она встала!

Анна Щербакова получила 233,17 балла. У Елизаветы Туктамышевой - 220,46 балла. А у Саши Трусовой - 217,20.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию произвольной программы ЧМ-2021 по фигурному катанию среди женщин. Россиянки выиграли все медали.

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ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 2021 У ЖЕНЩИН

1. Анна Щербакова (Россия) – 233,17, 2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 220,46, 3. Александра Трусова (Россия) – 217,20, 4. Карен Чен (США) – 208,63, 5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 208,44, 6. Каори Сакамото (Япония) – 207,80, 7. Рика Кихира (Япония) – 205,70, 8. Ольга Микутина (Австрия) – 198,77, 9. Брэди Теннелл (США) – 197,81, 10. Хэ Ин Ли (Корея) – 193,44