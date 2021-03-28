Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Коронавирус Covid-1928 марта 2021 10:24

В России снизился коэффициент распространения коронавируса: что это значит

На этой неделе в 10 регионах нашей страны с самой высокой заболеваемостью такой показатель не превысил единицу. Эксперт Роспотребнадзора объяснил, что это значит
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Коэффициент распространения инфекции это ключевой показатель эпидемиологической обстановки. Прошлой весной, когда он стал ниже 0,7, началось заметное снятие ограничительных мер

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый день наряду с прогнозом погоды мы теперь ждем статистику заболеваемости ковидом. В России уже которую неделю снижается абсолютная цифра - общее количество выявленных заражений. В тоже время есть еще один важный показатель - так называемый коэффициент распространения инфекции. На этой неделе он не превысил единицу в 10 регионах нашей страны с наибольшим количеством заболевших. Об этом сообщило агентство ТАСС, проведя необходимые подсчеты на основе данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Что означает этот показатель и какую роль он играет в изменении противоэпидемических мер? Об этом «Комсомолка» спросила заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук Александра Горелова.

- Коэффициент распространения инфекции (Rt) это ключевой показатель напряженности эпидемиологической обстановки, - поясняет эксперт. - Снижение Rt меньше единицы позволяет переходить к смягчению ограничительных мер. Если же коэффициент растет больше единицы, то противоэпидемические меры должны усиливаться.

Серьезной границей служит снижение Rt ниже 0,7, отмечает Александр Горелов.

- Прошлой весной, когда коэффициент стал ниже 0,7, началось заметное снятие ограничительных мер, - напоминает врач.

НА ЗАМЕТКУ

Как рассчитывают коэффициент распространения инфекции

- Для этого определяется число заболевших за последние 4 дня и делится на сумму таких показателей за предшествующие 4 дня. То есть всего берутся в расчет цифры заболеваемости за последние 8 дней.

По данным на четверг, 25 марта, до 0,7 коэффициент распространения инфекции нигде не снизился. В Москве он составил 0,84, в Санкт-Петербурге и Московской области - 0,9, а в Воронеже даже достиг единицы, сообщил «КП» эксперт Роспотребнадзора. «Поэтому пока говорить об отказе от ношения масок, соблюдения дистанции и полном снятии ограничений на массовые мероприятия, конечно, не приходится», - подчеркивает Александр Горелов.

КСТАТИ

Что нужно знать перед прививкой от коронавируса: на главные вопросы ответил инфекционист Роспотребнадзора

Нужно ли принимать антигистаминные таблетки, чтобы снизить реакцию на укол, и что делать, если простудился либо подхватил ковид после первой дозы вакцины (подробнее)

КАРТИНА ДНЯРаспространение коронавируса в мире