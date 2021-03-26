Что нужно знать перед прививкой от коронавируса: на главные вопросы ответил инфекционист Роспотребнадзора

Врачи рекомендуют особенно внимательно относиться к своему здоровью между первой и второй прививками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях сейчас море советов-лайфхаков и еще больше вопросов: как грамотно подготовиться к вакцинации от коронавируса? Разворачиваются бурные споры, пациенты дают советы друг другу, а вот грамотных ответов специалистов остро не хватает. Мы собрали наболевшие вопросы и задали их одному из самых авторитетных экспертов - заместителю директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члену-корреспонденту РАН, доктору медицинских наук Александру Горелову.

1. Правда ли, что за день до укола и сразу после прививки хорошо бы пропить антигистаминные препараты? Говорят, они помогут снизить побочные эффекты - повышение температуры, отек и боль в руке.

- Не просто бесполезный, а вредный совет! Опыт предыдущих вакцинаций показывает, что антигистаминные препараты нужны только людям, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Они принимают такие таблетки по назначению врача в плановом порядке. Всем остальным эти препараты не показаны. Более того, одно из недавних крупных исследований показало, что «профилактический» прием антигистаминных препаратов при вакцинации замедляет иммунный ответ на прививку.

Словом, любое лекарство должно применяться по показаниям, подчеркивает эксперт. Если у вас их нет, то пользы не будет, а вред возможен.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

2. Если после прививки возникает гриппоподобный синдром - повышение температуры, озноб, головные боли и боли в мышцах - чем лучше всего снимать эти симптомы?

- Оптимальный вариант - парацетамол. Если нужен чуть более сильный болеутоляющий эффект - ибупрофен. В целом оба эти препарата обладают противовоспалительным и обезболивающим действием.

3. После первой дозы прививки простудился. Что делать?

- Допустимый интервал между двумя дозами антиковидных вакцин - до двух месяцев. При этом вторая вакцинация может быть не ранее, чем через две недели после перенесенного острого респираторного заболевания (простуды).

Дело в том, что после прививки в организме идет ослабленный инфекционный процесс. Если к этому добавляется еще респираторный вирус, организму приходится перенапрягаться, выбирать, с чем бороться. Таких перегрузок лучше избегать.

Поэтому мы рекомендуем особенно внимательно относиться к своему здоровью между прививками, минимизировать контакты, посещение людных мест, пользоваться масками - они ведь защищают не только от ковида, но и от любых ОРВИ.

4. Если человек все-таки не уберегся и после первой прививки подхватил коронавирус - что тогда?

- В этом случае вторая прививка не делается. Также хочу напомнить: реальную защиту вакцина начинает давать в среднем через 32-42 дня после первой вакцинации. Поэтому не расслабляйтесь, берегите себя от заражения.

5. Воспаления во рту, кровоточивость десен - это противопоказания для вакцинации?

- Это никак не помешает вакцинации. Укол ведь делается внутримышечно, только для детей начинают испытывать вакцину в виде капель для носа (они могут стекать в рот, и тогда воспаления десен играли бы роль. - Ред.).

6. Многие переживают: нужно лечить зубы, но у стоматолога придется снимать маску, растет риск заразиться ковидом. Верно ли, что сначала нужно привиться от коронавируса, хоть и с больными зубами, а потом лечить их?

- Это правильная тактика - сначала привиться, а потом идти к стоматологу. Противопоказанием для вакцинации может быть только сильный воспалительный процесс в полости рта, который сопровождается повышением температуры и другими системными проблемами.

7. Хронический гастрит, боли в животе, другие заболевания ЖКТ могут быть противопоказаниями?

- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они в группе повышенного риска тяжелых осложнений ковида. Но если у вас обострение, то лучше сначала подлечить его, и через две недели отправляться на прививку.

Работа пункта вакцинации в Торговом центре. Фото: Андрей АБРАМОВ

8. У человека хронический ринит (насморк, заложенность носа), а «Спутник V», как известно, может давать гриппоподобный синдром и еще больше усугубить насморк. Тогда для снятия отека слизистой носа может понадобиться спрей с кортикостероидами - не помешает ли его применение выработке иммунитета?

- Мы знаем, что эффективность вакцинации снижают только гормоны (кортикостероиды), которые принимаются в виде таблеток или инъекционно. Ингаляционные гормоны и другие, которые используются местно (например, в виде мазей), не обладают системным действием на организм.

Так что при обострении ринита после прививки можно спокойно использовать назначенные врачем антигистаминные препараты и кортикостероиды интраназально (спреи и капли для носа).

9. Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?

- Нет. Главное, чтобы у вас в день вакцинации было обычное, нормальное самочувствие и не было каких-то ощущений дискомфорта. Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет температуру, и состояние слизистых (нос, горло) - чтобы исключить острые заболевания.

10. Если боишься укола, побочных эффектов вакцинации - успокоительные препараты можно принять?

- Да, конечно. Кроме того, из-за тревоги может подниматься давление. Поэтому в день вакцинации я бы порекомендовал с утра самостоятельно измерить давление. И если оно повышено, принять соответствующие препараты, рекомендованные вам лечащим врачом.

11. Была аллергия на некоторые лекарства - можно ли вакцинироваться от ковида?

- Обязательно сообщите это врачу перед прививкой. В зависимости от лекарственных компонентов, на которые у вас была аллергия, врач может посоветовать ту или иную вакцину - у них разный состав.

12. Нужно ли сдать анализ на антитела после прививки?

- Я бы сказал: можно, но не обязательно. Уровень антител измеряется для популяционных, эпидемиологических исследований - чтобы понять, у какой части населения сформировался коллективный иммунитет. Если вам лично очень уж интересен уровень антител, можно сдать анализ, но это будет непоказательно. Со временем этот уровень в любом случае падает, но все равно остается клеточный иммунитет, который будет давать защиту.

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