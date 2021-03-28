Гол Роналду не засчитали по ошибке. Судья извинился

В игре «Группы А» Сербия – Португалия произошел скандал Фото: REUTERS

В отборочных матчах ЧМ-2022 кипят страсти. В игре «Группы А» Сербия – Португалия произошел скандальный эпизод, который повлиял на исход матча. При счете 2:2 арбитр встречи, проходившей в Белграде, не засчитал гол Криштиану Роналду. Все видели, что после удара португальца на 3-й добавленной минуте защитник выбивал мяч уже из ворот, но судьи приняли неправильное решение. Роналду стал возмущаться решением арбитра, за что схлопотал желтую карточку. В сердцах красавчик бросил на газон капитанскую повязку.

Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш, комментируя итоги матча сказал, что голландский арбитр, пересмотрев момент, подошел и извинился. А изменить свое решение во время игры судья не мог, так как на матче не было ВАР.

А наутро Роналду выступил с заявлением:

«Быть капитаном сборной Португалии – это гордость и одна из главных привилегий моей жизни. Я всегда отдаю себя полностью своей стране и это не изменится никогда. Но случаются моменты, когда страдает целая нация. Надо поднять голову и быть готовым к новому вызову! Вперед, Португалия!!!», - написал капитан в Инстаграм.

Теперь в «Группе А» двоевластие – Сербия и Португалия после двух встреч имеет по 4 очка. У Люксембурга 3 очка после одного матча, Азербайджан (1 игра) и Ирландия (2 игры) очков не набрали. Напомним, что из группы напрямую на ЧМ-2022 выходит только победитель группы, так что противостояние двух явных лидеров будет только усиливаться.