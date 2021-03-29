Почему продукты в России дорожают в пять раз быстрее, чем в Европе

Основная проблема, по которой дорожают продукты - зависимость аграриев от импорта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сладости – единственный продукт, который не подорожал в России за февраль. А вот во всем остальном ситуация несладкая. По данным Росстата, за февраль еда в России подорожала на 1,5%, а сильнее всего выросли цены на овощи и фрукты - на 7,6% и 2,2% соответственно.

В Евросоюзе за это же время цены на еду выросли всего на 0,3%. Получается, продукты у нас дорожали в пять раз быстрее, чем в ЕС. И длится это уже давно. По данным того же Росстата, за предыдущий год в России продукты подорожали на 8,2%, а в Евросоюзе – на 1,1%.

Это можно было бы объяснить экономическими проблемами из-за пандемии... Но вообще-то кризис сейчас у всех. Причем во многих странах Европы, переживающих третью волну коронавируса, ситуация в экономике похуже нашей. Почему же цены у них поднимаются не спеша, а у нас - прыжками? И почему так сильно подорожали именно фрукты и овощи? Понятно, что речь идет о зиме, но почему-то в Швеции, Дании, Ирландии за февраль они почти не подорожали. А эти страны, скажем так, не сильно южнее России.

Как нам объяснили экономисты, у скачка цен есть несколько причин.

1. Фрукты и овощи подорожали не только из-за падения рубля, но и по вине прошлогоднего неурожая. Так, картошки в 2020 году в России собрали меньше, чем в 2019-м, а качество ее оказалось невысоким. В результате сократились товарные запасы и выросла цена. Та же история с яблоками: из-за плохой погоды урожай оказался меньше, что отразилось на цене.

2. Мясо начало дорожать еще в конце прошлого года. Это связано с эпидемиологической ситуацией - поголовье снизилось из-за птичьего гриппа и африканской чумы свиней. Предложение мяса на рынке уменьшилось и следом выросли цены.

3. Основная проблема, по которой дорожают продукты - зависимость аграриев от импорта. Из-за рубежа приходится ввозить семена, удобрения, корма и многое другое. Рубль падает, расходы аграриев растут и им приходится поднимать цены, чтобы покрыть затраты. И поскольку курс рубля расти пока не собирается, снижения темпов инфляции ждать в ближайшее время не стоит.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Изменение цен на еду за февраль

По данным Росстата и Евростата

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