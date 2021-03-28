Сергей Марков: Пашинян подал в отставку, убедившись, что популярнее его в Армении нет никого

Глава Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку для того, чтобы провести досрочные выборы в парламент республики. Фото: REUTERS

Глава Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку для того, чтобы провести досрочные выборы в парламент республики. И произойдет это через несколько дней, в апреле — прежде предполагалось, что выборы пройдут 20 июня.

Пашинян признал, что если народ окажет поддержку его команде и ему самому, то они «продолжат служить с еще большей эффективностью». Ну, а если нет - они передадут власть тому, кого выберет народ. Бывает и так.

«КП» обратился за комментарием к известному политологу, гендиректору "Института политических исследований" Сергею Маркову.

- Сергей Александрович, армянский премьер-министр Пашинян, действительно, уйдет в отставку?

- Это заявление, на первый взгляд, может показаться странным. Но он же собирается идти на выборы?

- Да, Пашинян завил, что уйдет в отставку в апреле — не чтобы уйти, а дабы состоялись внеочередные парламентские выборы.

- Ну вот тут все понятно. Ни в какую «реальную» отставку Пашинян не собирается подавать. Он предполагает формально огласить свою отставку - чтобы как будто бы «не использовать административный ресурс» во время предстоящих выборов. На которых он, на самом деле, собирается вновь победить. И опять сформировать правительство. И вновь быть после этих выборов премьер-министром — то есть, стать лидером Армении.

- Это что получается, тактический ход?

- Полагаю, да. Для того, чтобы продемонстрировать, что он выигрывает честно.

- А противники Пашиняна не смогут воспользоваться заявлением о его отставке?

- Его противники за минувшие месяцы не сформировали какую- либо серьезную популярность. Ну и еще им вряд ли смогут простить поражение в Карабахе, которое по факту признал Пашинян. Но корни которого — в делах его предшественников. Потому наблюдается полная депрессия и полное разочарование во всех. Новых лидеров, которые бы оказались вдруг намного популярнее Пашиняна — их в Ереване что-то не наблюдается.

- Ситуация патовая?

- Не сказал бы. Пашинян хотел переломить ситуацию и убедиться, что он сможет наверняка выиграть выборы. Как только он получил информацию от социологов о том, что все-таки его популярность, даже уменьшившись серьезно, остается выше, чем у его соперников, он решает: хорошо, тогда иду на досрочные выборы. Он отменил военное положение на днях, которое ему мешало — и теперь пойдет на выборы с высокой уверенностью в себе. И чтобы сделать вид, что все он делает честно — он подает в отставку. Но по факту правительство остается под его руководством.

- И он продолжит им управлять?

- Да! Если премьер и парламент решают, что нужны досрочные выборы, они найдут юридические пути, как это сделать.

- Как это изменит отношения Армении с Россией?

- Ничего существенно не изменится. Более того, в новом парламенте, скорее всего, количество людей, настроенных антироссийски, окажется меньше, чем в нынешнем.