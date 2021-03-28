Москва пластилиновая: художник лепит город, который остался в воспоминаниях

Художник Алексей Микулин уже семь лет создает пластилиновую Москву. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда нет фотографий, то свои воспоминания можно буквально вылепить — из пластилина. Так последние шесть лет делает московский художник Алексей Микулин. Он создает работы, на которых можно увидеть советскую торговлю на Рождественке, транспортный узел на Лубянке и соревнования по плаванию возле «Красного Октября». Корреспондент «КП» отправилась в мастерскую к Алексею Микулину, чтобы посмотреть на пластилиновую Москву.

Зимняя Москва с ее колоритом и пивными ларьками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бассейн, где дед победил немца

Торт с розами из пластилина, который слепила мама-архитектор в подарок для коллеги, маленького Алексея Микулина так впечатлил, что в детской комнате спустя некоторое время появились пластилиновые солдатики, самолетики, дома. Места для творчества в коммуналке на Мясницкой было не так много, а потом еще и подростковый возраст начался — какой там уже пластилин. Дело было заброшено. А с 17 лет Микулин пошел на работу в типографию.

- Больше тридцати лет я в этой сфере работаю, а когда загруженность стала меньше, то нашлось время для обучения лепке из пластилина — мы просто играли с младшим сыном, незаметно я и сам втянулся в этот процесс. Создали целый грузовой порт для смешных человечков-пингвинов, которых придумал сын. Сейчас уже у меня 88 работ из пластилина, среди них около 16 посвящены Москве, - рассказывает художник Алексей Микулин.

Возле «Красного Октября» раньше был бассейн для международных соревнований. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мастер сначала лепил абстрактные улочки и дома, а потом решил попробовать изобразить город своего детства, молодости. В школу Алексей Микулин ходил в Потаповском переулке, покупал квашенную капусту для бабушки на Центральном рынке, дед рассказывал о соревнования по плаванию на Москва-реке.

- Вы знали, что возле «Красного Октября» был бассейн? - спрашивает Алексей Микулин.

- Нет, - говорю.

Какой была Лубянская площадь c трамваями и фонтаном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я тоже. Пока мой дед Андрей не рассказал, что в 20-е годы возле Храма Христа Спасителя была платина, судоходства по Москва-реке не было, но здесь проводили соревнования по плаванию, бассейны были выгорожены деревянными мостками на понтонах. Так вот мой дедушка участвовал в международных соревнованиях и победил в 1926 году здесь немца и шведа.

Гостиный двор, где газеты в пачках

Вспоминая работу в 80-е годы, как грузил пачки газет в фургоны, художник создал работу «Гостиный двор утром».

- В то время я жил в центре, напротив здания почтамта. А работал как раз в Гостином дворе — там сортировалась почта, - рассказывает Алексей Микулин.

Каждая работа содержит много мельчайших деталей — у всех героев есть своя история. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Появилась среди пластилиновых работ и коммунальная квартира художника. Он помнит, что жили на Мясницкой практически все одноклассники с родителями. Мамы готовили еду строго на своих плитах и хранили крупы в отдельных ящиках. У многих работ художника снимаются крыши, героев можно переместить на другие места — с кухни в комнату, из душа в спальню.

- На Рождественском бульваре возле Трубной площади на моей памяти почти всегда торговали пивом. Маленький ларек сменился большим. Когда я работал в типографии «Литературной газеты» на Цветном бульваре, мы ходили сюда с коллегами за пивом с трехлитровыми банками, - рассказывает художник.

- А потом мода прошла? - спрашиваю.

- Еще ближе к 2000-му году на крыше общественного туалета была терраса с пластиковыми стульями — там можно было пить пиво. С годами культура общения за кружкой пива возле ларька исчезла — пиво-то было дрянное, мороз сильный, но сохранились воспоминания в моей работе «Конец зимы 79 года». Не могу сказать, что я скучаю по тому времени, но я хорошо его чувствую, фактурно.

Среди работ есть и вымышленные здания, но очень необычные и могли бы появиться в реальности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любопытно посмотреть на работу «Лубянскую площадь» - она кардинально отличается от современной. Посередине площади стоял старый водоразборный фонтан, а вокруг ходили трамваи. Совсем недавно в Москве были общественные обсуждения, нужно ли установить в этом месте памятник Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому, но решили пока этот вопрос отложить.

- Тогда трамвай был единственным массовым транспортом в Москве (до открытия метро). И Лубянка была таким транспортным узлом — сначала было одно железнодорожное кольцо, потом два, три. И когда метро развиваться стало, то постепенно трамвайную сеть отсюда убрали.

- Вот так было: и трамваи, и лошади? - уточняю.

- Конечно. На старых фотографиях есть подобные виды. Тогда никакого упорядоченного движения не было.

Автор сохранил в пластилине Красные ворота, рынок на Трубной, туннели и путепроводы, зимние пейзажи, флигель «Басманного философа» Петра Чаадаева, показал перроны, дачные участки и рабочий процесс в здании полиграфии.

Все человечки немного похожи на пингвином. Герои находятся в типографии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Без солнца и пыли: работы на века

На одну работу Алексею Микулину требуется около 100 часов, 1,5 кг пластилина и хорошее настроение. Для композиции нужно много оттенков, но качество материалов даже за полвека практически не изменилось. Разве что пластилин стал ярче.

- Все работы я делаю на картонном основании - 70х50 см, некоторые детали имеют стержни. Любую работу могу разобрать и создать из этого же материала новую историю, - говорит художник.

- Было такое, что разбирали? Не жалко? - спрашиваю.

- Было. Если разобрал, то не жалко. Любимые работы храню под специальными стеклянными колпаками. Важно, чтобы работа не пылилась и была защищена от солнечного света — именно поэтому у меня практически всегда закрыты шторами окна. Если грамотно сделать пластилиновую композицию и правильно ее хранить, то она будет вечной.

Дачный участок в Подмосковье. У многих объектов снимаются крыши, героев можно переместить на другие места. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Передать свои умения Алексею Микулину хотелось бы своим детям, но сын увлекался лепкой только когда был маленьким. Сейчас помогает наполнять соцсети отца, выкладывать фотографии новых пластилиновых работ.

- Подписчики постоянно спрашивают, где посмотреть мои работы? Было несколько выставок, но там участвовали не все-все работы. Осенью планировали выставку возле мэрии Москвы — там находится фонд «Дети Марии», хотели сделать показ для детей, которые плохо видят. Но пришла пандемия. Сейчас думаем еще о нескольких проектах, - говорит художник.

Практически все работы автор хранит дома - они расставлены на шкафах, столах, полках. В родных стенах буквально формируется музей, но он только для своих. Алексей Микулин хотел бы показать свою коллекцию в каком-то общественном пространстве Москвы, а пока он лепит и демонстрирует новые работы в соцсетях.

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