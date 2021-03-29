Американцы стращают санкциями даже союзников: Почему российские комплексы С-400 не дают покоя США

Вашингтон вводит санкции за приобретение С-400 даже против собственных союзников. Как это случилось, например, с Турцией Фото: REUTERS

На мировом рынке оружия всегда была жестокая конкуренция. Чтобы выгоднее продать свой «товар» соперники пытались публично или втихаря дискредитировать боевую технику конкурента, посеять у покупателей сомнения в ее достоинствах, а чтобы выиграть тендер, порой шли даже на демпинг – умышленно сбивали цену на свою продукцию.

Но вот такого, чтобы открыто стращать покупателей наших зенитных ракетных комплексов С-400 политическими, экономическими и военно-техническими санкциями (как это делает сейчас Вашингтон) еще никогда не было. Это уже больше похоже даже не на грязную конкуренцию, в которой все элементарные приличия бизнеса выбрасывается на помойку, а на воинственный и вероломный бандитизм.

Ну и почему же так панические звереют США? Многознающее американское издание The National Interest обяъсняет: Соединенные Штаты обеспокоены экспортными успехами российских С-400 потому, что этот комплекс является продвинутой платформой, которая способна работать в формате сети и может оказать противодействие американским же истребителям F-22 и F-35. Связанные между собой российские комплексы, которые способны быстро обмениваться данными о целях, могут по цепочке непрерывно отслеживать маневрирующие самолеты ВВС США. В этом случае теряется смысл разработки F-35 и F-22, которые перестанут быть «невидимками».

Конечно, американских генералов очень злит то, что такие системы стоят на вооружении Китая, с которыми у США натянутые отношения. Но Вашингтон вводит санкции за приобретение С-400 даже против собственных союзников. Как это случилось, например, с Турцией. США покарали Анкару, – отказались от поставок истребителей F-35. Но это ее не испугало: постреляв на своем полигоне из С-400 по мишеням, турки еще раз убедились в высокой эффективности этого комплекса и попросили Москву продать им еще один полк.

А когда Пентагону стало известно, что Индия тоже намерена обзавестись С-400, в Дели срочно рванул министр обороны США Ллойд Остин и там с хрустом начал «выкручивать руки» индусам и пугать их санкциями. И предупредил: санкции не потребуются, если оружие у русских закуплено не будет. Но Дели показал Вашингтону фигу – контракт с Москвой уже «на мази». И отговорить индусов от этой сделки вряд ли удастся.

Дели уже внес предоплату. Зам министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что Индия получит российские системы С-400 в согласованные сторонами сроки. Цена вопроса - $5 млрд.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

КТО ТАМ В ОЧЕРЕДИ НА С-400?

В списке заинтересованных покупкой С-400 числятся полтора десятка стран. Среди них - Саудовская Аравия, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам, Иран, Ирак и другие.

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Вольфганг РИХТЕР, полковник Бундесвера,

эксперт берлинского Фонда науки и политики:

- С-400 «лучше американских систем „Пэтриот“, которые есть у Германии.

Американская газета Уолл Стрит Джорнал:

«Комплексы С-400 угрожают доминированию военных США, заставляя Вашингтон переосмыслить позиционирование себя как бесспорного лидера среди авиационных держав мира».