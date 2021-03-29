Геннадий Онищенко: Давайте не будем отменять выпускные вечера!

Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

- Геннадий Григорьевич, сейчас везде оживились инициативные группы по проведению выпускных вечеров. Речь идет не только о традиционных выпусках в ВУЗах, у старшеклассников - 9-й, 11-й класс, но и у младших школьников, когда ребята из начальной школы переходят в среднюю, то есть из 4-го в 5-й класс, и даже в детских садах.

- Это хорошая традиция. И мы с вами тоже помним наш школьный выпускной вечер, как он прошел. И бал, когда закончили ВУЗ. Это своего рода такие линии отсечения в биографии каждого из нас.

- А как же пандемия?

- Мы сегодня, в отличие от прошлого года, уже уверенно говорим о том, что имеем специфические средства профилактики коронавируса, следовательно, можем претендовать на регулирование эпидемического процесса.

Причем в разных уголках нашей страны с разной степенью свободы, учитывая, что эпидемическая ситуация в огромной стране России абсолютно разная. Где-то мы успеем (ко времени проведения выпускных вечеров) защитить население, проведя прививки, где-то, возможно, эпидемия будет иметь символическое присутствие. Поэтому мероприятия нужно будет определять и согласовывать с медицинскими властями региона.

Ну, и, естественно, с комиссиями, которые есть в каждом субъекте Российской Федерации, и которые возглавляют губернаторы.

Нужно, конечно же, максимально привить народ, и, прежде всего, старшеклассников, которые уже являются взрослыми людьми.

- Старшеклассники – это с какого класса?

- В данном случае говорим об 11-м классе, поскольку он выпускной у нас.

Другое дело, нужно ли будет проводить традиционные для Москвы гуляния выпускников в Парке культуры и отдыха, на Красной площади, на Воробьевых горах.

Но ближе к назначенному дню все станет ясно. Я думаю – можно будет, тем более что нам обещают жаркое и солнечное лето. И независимо от того, насколько мы будем успешны в вакцинации, которую пока проводим ни шатко, ни валко, все же летний ультрафиолет сыграет свою роль.

Поэтому сейчас я не вижу никаких препятствий для проведения выпускных школьных балов.

- То есть, в принципе, можно уже начинать готовиться?

- Вполне. Прежде всего, самим выпускникам на этой финишной прямой проявить максимум концентрации, получить максимум удачи, чтобы сдать хорошо экзамены. А девочкам можно начинать шить платья на выпускной вечер. Ну, мальчишки в этом плане особенно себя не заморачивают, пусть хотя бы брюки погладят.

- А преподаватели тогда пусть будут подобрее в этом году.

- Нет, не надо быть ни добрее, ни злее, надо быть требовательными и доброжелательными к своим ученикам. Потому что коронавирус закончится, а жизнь начнется. И если они сейчас не наберут максимум возможного, то и жизнь пойдет, прихрамывая, а этого не нужно, потому что Россию нужно сохранять, лелеять. А кто, как не они, грамотные, умные, здоровые, любящие свою Родину, этим должны заниматься?