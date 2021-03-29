Актеры собирают деньги на помощь вдове Андрея Мягкова

Сергей Безруков и его первая работа в театре - роль Петра в спектакле "Последние" по пьесе Горького. Фото Екатерины Цветковой

В международный день театра многие популярные артисты выложили на своих страничках в соцсетях фотографии своих дебютов на сцене. Рассказали, где и когда это было. На школьных ли подмостках или в профессиональном театре. Какие они испытывали в тот момент эмоции…

Вспоминали актеры свои роли не просто так. Вот таким способом они выразили свою признательность коллегам старшего поколения, своим учителям, которые когда-то стали для них примером в профессии. Сейчас многим из них забыты. Им нужна поддержка, в том числе и материальная (флешмоб #мояперваярольвтеатре объявил Благотворительный фонд «Артист»). Эта помощь, например, очень нужна актрисе МХАТ Анастасии Вознесенской. После смерти мужа Андрея Мягкова Анастасия Валентиновна осталась одна. О том, что фонд Артист помогает ей в этот сложный период, рассказала актриса, режиссер и руководитель театра «Практика» Марина Брусникина. Кстати, Марина Станиславовна дебютировала на сцене Художественного театра в роли Маши в «Чайке» в постановке Олега Ефремова. До нее эту роль как раз играла Анастасия Вознесенская. Такая преемственность поколений...

Свою первую роль в Московском Художественном театре Андрей Бурковский сыграл всего каких-то 10 лет назад. Это был спектакль «Белоснежка и 7 гномов», Малая сцена. Бурковский тогда еще был студентом 2-го курса школы-студии МХАТ. На ввод отводилось шесть дней. Принимал спектакль худрук МХТ им.Чехова Олег Павлович Табаков. «Куча текста и огромная музыкальная ария, - вспоминает Бурковский. - Волновался ли я? Не то слово. Но это было очень рок-н-ролльно и очень круто. Роль называлась «Исполнитель королевских желаний».

Народны артист России и худрук Театра Наций Евгений Миронов начинал свой звездный путь на сцене с роли… пингвина. «Дело в том, что я не помню себя вне театра, - рассказывает Миронов. - И дома, и в школе я всегда что-то играл. На этом снимке я в роли Пингвина на новогоднем спектакле в санатории Минобороны города Евпатория. Там я лечился от непростой болезни целый год. У меня было много времени для творчества, куда я с удовольствием втягивал других ребят».

Сергей Безруков вспомнил, что его первая работа в театре - роль Петра в спектакле "Последние" по пьесе Горького, режиссер - Адольф Яковлевич Шапиро... «Премьера состоялась как раз в марте 1995-го, 26 лет назад, - рассказал Безруков на свое страничке в Инстаграме. - Я, помнится, получил за роль Петра премию "Московские дебюты" за лучшую мужскую роль. Это была первая моя самостоятельная работа в Табакерке - не ввод, а целиком моя роль. Моими партнёрами были потрясающие мастера: Олег Табаков, Ольга Яковлева, Евгений Киндинов...»

Актриса Ирина Апексимова тоже разместила фото своего дебюта на сцене. Апексимова абсолютно неузнаваема на этой фотографии. Почему-то актриса не позаботилась подписать, в какой же это роли она настолько хороша. Возможно это одна из ее кордебалетных ролей. Не поступив с первого раза в московские театральные вузы, она вернулась домой в Одессу и танцевала в кордебалете в Одесском театре музыкальной комедии, а через год переехала в Волгоград и там еще год плясала на сцене.

Игорь Верник рассказал историю свое первой роли. На фото он в спектакле «Елизавета Бам на ёлке у Ивановых» по пьесам Даниила Хармса. Студия «Человек». 1987 год. «Режиссёр спектакля Рома Козак позвал нас молодых мхатовских актеров летом во время отпуска срепетировать спектакль за месяц, - подписал фотографию Верник. - Мы поселились в недостроенном доме за 100 км от Москвы и утром днём и вечером сочиняли эту историю, а ещё счастливо и весело проводили время вместе! И спектакль получился полным любви, юмора, надежд, нежности и грусти. В нем играли вместе со мной Игорь Золотовицкий, Дима Брусникин, Володя Стержаков, Сергей Земцов, Гриша Мануков, Егор Высоцкий, Нэля Селезнёва...»