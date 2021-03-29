Зачем Ever Given изобразил неприличную фигуру, прежде чем застрять в Суэцком канале

На карте, показывающей траекторию движения судна, видно, что гигантский 400-метровый контейнеровоз нарисовал пикантную фигуру Фото: REUTERS

Раскрыт секрет странных маневров, которые совершил контейнеровоз Ever Given перед тем, как войти в Суэцкий канал. На карте, показывающей траекторию движения судна, видно, что гигантский 400-метровый контейнеровоз нарисовал пикантную фигуру, в которой без труда угадываются очертания мужских половых органов.

У оператора контейнеровоза компании Bernhard Schulte Shipmanagement нашлось объяснение: мол, ничего криминального, просто совпадение.

- Суэцкий канал — загруженная морская артерия, суда проходят его караванами. Так что своей очереди часто приходится ждать. И иногда, если ожидание затягивается, суда блуждают по окрестностям, - говорится в заявлении компании.

А то, что траектория этих «блужданий» на что-то там похожа, по словам оператора, чистой воды совпадение.

- Вообще-то, в ожидании прохода по каналу суда обычно стоят на якоре. Хотя, возможно, кто-то действительно маневрирует, - сказал «Комсомольской правде» руководитель калининградского отделения российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов. - Больше всего похоже, будто судно искало место, чтобы стать на якорь.

А то, что траектория этих «блужданий» на что-то там похожа, по словам оператора, чистой воды совпадение

Впрочем, в интернете уже полно более веселых версий. Мол, капитан был пьян или просто на взводе и, зная, что каждый пройденный узел виден операторам судна, решил передать им такой вот привет.

- Не думаю, что тут могла иметь место какая-то шалость или что-то в этом роде, — сказал в разговоре с kp.ru Вадим Мамонтов. - Во-первых, вокруг огромное количество других судов. Во-вторых, проход канала — это сложная операция, тут все должны быть сосредоточены. А в-третьих, канал — режимный объект. Там есть армейские патрули, на каждое судно заходят представители порта, транспортной компании, а ближе к началу прохождения канала и боцман со своей небольшой командой. Странные маневры контейнеровоза точно не остались бы незамеченными.

Напомним, в ночь на понедельник, 29 марта, судно все-таки удалось снять с мели. И хотя президент Египта уже заявил, что кризис миновал, понадобится несколько дней, чтобы восстановить нормальное движение по каналу. В обычной жизни по нему проходит 60-70 судов в сутки, а из-за вставшего поперек русла контейнеровоза скопилась пробка почти из 400 судов.