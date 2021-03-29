Телеведущая Екатерина Стриженова оступилась и рухнула в студии шоу "Время покажет"

После слов "За что ещё мы должны покаяться? После рекламы...", Екатерина Стриженова начала пятиться назад и рухнула в прямом эфире. Фото: YouTube

С Екатериной Стриженовой случилась беда. 53-летняя телеведущая упала во время прямого эфира программы "Время покажет".

Екатерина Стриженова всегда эмоционально реагирует на выступления экспертов в прямом эфире шоу "Время покажет". Так произошло и в новом выпуске передачи. В какой-то момент телеведущая забыла о том, что стоит на возвышенной конструкции. Она стала пятиться назад, споткнулась и рухнула вниз прямо на спину.

Соведущий Екатерины написал в блоге слова поддержки в ее адрес. "Работа ведущего может быть опасна не только горячими спорами экспертов в студии. Сегодня в прямом эфире программы «Время Покажет» случилось крайне неприятное событие. Екатерина Стриженова оступилась, упала и повредила себе руку! Предварительно - подозрение на перелом", - сообщил Руслан Осташко в блоге.

Он предложил всем не равнодушным пожелать Сириженовой скорейшего выздоровления. "Сейчас она в руках опытных медиков, и я от всего сердца надеюсь, что ее здоровье серьезно не пострадало. Держитесь, мы с Вами!", - добавил телеведущий.

Отметим, Стриженова стала популярной благодаря программе "Доброе утро". Однако в 2014 году телеведущая решила поучаствовать в съемках общественно-политической программы "Время покажет". Ее преданные поклонники обожают своего кумира. Многие отмечают, что Екатерина украсит любую передачу, особенно общественно-политического ток-шоу, где регулярно происходят горячие споры и дискуссии.

Стоит отметить, что Екатерина успешна не только в карьере. Она много лет замужем за артистом Александром Сриженовым. Екатерина и Александр отпраздновали 32-летие супружеской жизни. Их семью считают одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Влюбленные воспитали двух дочерей - Настю и Сашу. И теперь помогают старшей наследнице заботиться о внуке Петре. Фотографиями малыша теледива часто делится в блоге. Екатерина души не чает в мальчике и проводит с ним каждую свободную минуту.