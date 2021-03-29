Юнна Мориц: Кто Россию не согласен ненавидеть, тот - Донбасс

Поэтесса Юнна Мориц. Фото: Личный архив

... Эти стихи сейчас - нарасхват. И не только в республиках Донбасса - ДНР и ЛНР.

Любой неравнодушный человек найдёт в этих простых, на первый взгляд, строках - отклик своей боли за судьбу сотен тысяч граждан России, оказавшихся, волею судьбы, на непокоренных территориях Юго-Востока Украины.

Свои стихи Юнна Петровна предварила комментарием, который только «накаляет» поэтические строки, хотя они и без того - на самом высоком градусе накала

«...Седьмой год Независимые Республики Донбасса не капитулируют, не сдаются карательным войскам Украины, которые убивают человечество Донбасса, громят и уничтожают его дома, водопроводы, инфраструктуру, - только за то, что Независимый Донбасс не согласен ненавидеть Россию и считать Россию врагом, - только за это, более – ни за что!.. - пишет Юнна Мориц. - Запад шлёт карателям Донбасса вооружение, деньги, специалистов, которые учат, как надо убивать человечество Независимого Донбасса за то, что это – единственный народ на планете Земля, восставший против ненависти к России!

С тех пор, как Россия отказалась капитулировать перед западом, наша страна окружена со всех сторон странами, где ненависть к России, русофобщина, стала государственной политикой, государственным законом, обязательным для всех, и любой отказ от этого считается подсудным!

И только, повторяю, две республики Донбасса восстали против этой преступной политической практики, против этих преступных законов.

А идея «интеграции Донбасса в Украину» - это преступление, равное геноциду!!! Россия должна спасти человечество Донбасса от геноцида и предоставить ему автономию в составе Российской Федерации.

На дипломатическом фронте Россия готова спасать всех, кто её ненавидит, считает врагом и ненависть к России превратил в глобальную законную практику. А России давно пора спасать от геноцида человечество Независимого Донбасса, единственного народа, восставшего против ненависти к России».

А теперь - стихи...

* * *

Кто Россию не согласен ненавидеть, тот - Донбасс.

Тот - Донбасс, кто не согласен "москаляку на гиляку",

Тот - Донбасс, кто не сдаётся и сражается за нас,

Когда запад обожает русофобщины вояку.

Русофобщины вояке запад шлёт боезапас,

И Россию ненавидеть - это запада приказ.

Кто Россию ненавидеть не согласен, тот - Донбасс,

Тот - Донбасс, кто не сдаётся и сражается за нас.

Кроме этого Донбасса, все Россию предают,

И врагом назвать Россию все готовы, а иначе

Запад будет их майданить, где сожгут живьём, убьют

Не согласных подчиниться этой западной задаче:

Все обязаны Россию ненавидеть, все кругом,

И обязаны Россию все считать своим врагом.

Кто Россию ненавидеть не согласен, тот - Донбасс,

Кроме этого Донбасса, все нас предали сейчас!

Тот - Донбасс, кто нас не предал и сражается за нас, -

Кроме этого Донбасса, все Россию предают.

Для российских русофобов - счастье сдать такой Донбасс!

Я - Донбасс, что не сдаётся, когда все его сдают.

Юнна Мориц.