Дмитрий Песков: Не следует на наших брифингах обсуждать внутренние дела Белорусии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 27 марта, «несанкционированные массовые акции протеста в Белоруссии не зафиксированы». Такое заявление сделали в минувшие выходные в пресс-службе Министерства внутренних дел республики. Уточняется также, что в Минске были замечены «малочисленные группы с незарегистрированной символикой», некоторых протестующих доставили в территориальные органы внутренних дел «для разбирательства».

Впрочем, в Кремле сведения из Белоруссии на эту тему не посчитали нужным комментировать. К вашему сведению - вопрос «Комсомольской правды» и ответ пресс-секретаря Президента России.

- Дмитрий Сергеевич, как вы относитесь к тому, что назначенная на 27 марта крупная протестная акция в Белоруссии не состоялась? - такой вопрос я задал Дмитрию Пескову на его пресс-брифинге в понедельник, 29 марта, при этом сделал такое вот пояснение. - Одна точка зрения – что это «силовики поработали», «народу не дали собраться». А вторая точка зрения – что «народ не захотел». Ваше мнение?

- Мое мнение, - сказал пресс-секретарь президента, - что не следует все-таки на наших ежедневных брифингах обсуждать внутренние дела Белоруссии...