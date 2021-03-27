МВД Белоруссии: протестная активность в стране приближена к нулю Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В субботу, 27 марта, несанкционированные массовые акции протеста в Белоруссии не зафиксированы. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства внутренних дел республики, где отметили, что протестная активность в стране приближена к нулю.

«В Беларуси протестная активность приближена к нулю. Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия», - говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, что в Минске были замечены «малочисленные группы с незарегистрированной символикой», некоторые протестующие были доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства.

В МВД Белоруссии также отметили, что заявления о массовых задержаниях, а также о перекрытии движения в районе Октябрьской площади, не соответствует действительности.

«В некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами. Подробности об этом позже», - говорится в заявлении.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 27 марта, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Минска Наталья Ганусевич сообщила о задержании нескольких человек за участие в несанкционированной акции протеста в белорусской столице.

В места предполагаемого сбора протестующих направили военную технику, в том числе автобусы и грузовики для перевозки личного состава, бронированные автомобили, БТР, водометы, а также автозаки.