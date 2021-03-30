С 23 марта садоводческие товарищества вправе сами, от своего имени заказывать комплексные кадастровые работы. Фото: Валерий Морев (ИТАР-ТАСС)

1. Дачная амнистия продлена

Дачная амнистия для домов, построенных на садовых участках, должна была закончиться 1 марта 2021 года. Но ее продлили на пять лет — до 1 марта 2026 года. Более того, еще и расширили возможности: по упрощенной схеме в этот период можно оформить также дома на земле под личное подсобное хозяйство (в пределах населенного пункта) и под индивидуальное жилищное строительство. То есть то, что в народе называют частными домами.

Так что те, кто решит этим летом заняться узакониванием построенного, пока могут сделать это в упрощенном порядке. Понадобится заполнить декларацию на свой объект и вызвать кадастрового инженера, который составит техплан дома (стоит от 8-10 тысяч рублей).

Важный момент: строительство садового или жилого дома, чтобы он попал под амнистию, должно было начаться до 4 августа 2018 года (последние изменения в Градостроительный кодекс). Плюс постройка обязана соответствовать параметрам, установленным этим кодексом для таких домов:

- не поделена на квартиры (то бишь не «высотка на шести сотках»),

- высота - до 20 метров, этажей - не больше трех надземных.

2. Налоговый вычет на дачный дом

В сентябре 2020 года Минфин опубликовал разъяснения, согласно которым при покупке дома на садовом участке можно обращаться за налоговым вычетом, как при покупке жилья. Дом при этом должен быть приобретен и оформлен в собственность в 2019 году или позднее. И должен считаться по документам жилым домом (не садовым).

Смысл в том, что с 2019 года на садовых участках официально разрешено строить индивидуальные жилые дома. А раз так, на них должно распространяться и все законодательство для такого рода недвижимости: жилье так жилье.

Счастливый покупатель может просить налоговую вернуть до 260 000 рублей (13% от 2 миллионов). Правда, в том случае, если он таким правом еще не воспользовался (например, не выбрал уже всю эту сумму при покупке квартиры). И второй важный момент — вычет полагается только тем, с кого государство берет подоходный налог (НДФЛ). Например, пенсии им не облагаются — стало быть, и права на вычет у неработающих пенсионеров нет.

3. Как жарить шашлык по новым противопожарным правилам

С 1 января 2021 года вступили в силу обновленные противопожарные правила. Там есть и раздел, где устанавливаются правила безопасности при разведении костра во дворе частного дома или дачи.

Итак, если вы в ближайшие майские праздники собрались на даче жарить шашлыки, то теперь обязаны соблюдать следующие правила.

Если у вас есть мангал или барбекюшница, то надо:

- установить их так, чтобы до любых ближайших построек было не менее 5 метров,

- от мангала надо убрать не менее чем на 2 метра все, что теоретически может загореться — вещи, сухие ветки, старые листья и т. п.

Если мангала и барбекюшницы нет, требуется вырыть для костра яму — глубиной не менее 0,3 метра и диаметром не более метра. Но найти для нее место, выдержав все предписанные расстояния, на стандартном садовом участке в 6-10 соток у вас вряд ли получится. Поскольку отступить надо:

- не менее чем на 50 метров от ближайшей постройки,

- не менее чем на 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка (у вас есть елочка на участке?),

- не менее 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев (пара березок у забора тоже считаются).

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

По тем же правилам сжигаем листья, старую траву и всякий мусор. Наиболее реально это делать в металлической бочке (она будет считаться специальным приспособлением) — тогда действуют правила, как для мангала.

Ну и на всякий случай — о возможных санкциях за нарушение правил пожарной безопасности. Гражданам за это грозит штраф:

- от 2 до 3 тысяч рублей — если ничего не пострадало,

- от 2 до 4 тысяч — в условиях особого противопожарного режима,

- от 4 до 5 тысяч — если возник пожар и пострадало имущество или чьему-то здоровью был причинен вред легкой или средней степени тяжести (в более тяжелых случаях грозит уголовная статья).

4. Комплексные кадастровые работы для дачников

С 23 марта садоводческие товарищества вправе сами, от своего имени заказывать комплексные кадастровые работы (раньше это могли только местные власти). Комплексные — это когда кадастровый инженер составляет план не одного участка и построенного там дома, а делает это оптом сразу для всех участков на территории товарищества.

Чем это лучше? Ценой вопроса для конкретного садовода. Размежевать участок в индивидуальном порядке стоит в среднем от 8 до 14 тысяч рублей. То же, но в составе комплексных работ для всего товарищества тому же садоводу, по подсчетам Росреестра, обойдется в среднем в 1300 рублей. Бонус — оптом можно уладить и все земельные споры, которые существовали внутри товарищества.

Чтобы заказать комплексные работы, надо принять такое решение на общем собрании садоводства.

5. Новые правила собрания СНТ

Теперь председатель не обязан уведомлять о предстоящем традиционном ежегодном собрании всех своих садоводов. Вместо этого время проведения собрания можно прописать в уставе СНТ (допустим, каждый год в первую субботу апреля). И его стандартную повестку — тоже. Уведомлять садоводов надо будет, только если в повестку включены какие-то еще дополнительные вопросы.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

«Мой дом сфотографировал дрон — что делать?»

Повторяющаяся теперь почти каждые весну-лето история. Некоторые дачники получают листовки, где рассказывается: проведена фотосъемка местности с помощью дронов, на вашем участке обнаружено незарегистрированное капитальное строение.

«И что теперь будет? Меня заставят дачу снести?» - беспокоятся люди.

- Реальные проблемы могут возникнуть, если дом построен на участке, который не оформлен надлежащим образом, либо если там возведение жилого дома законом не предусмотрено. Например, участок не садовый, а под огородничество, - объясняет адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко. - В таких случаях — да, дом может быть признан самостроем и его могут обязать снести.

Кроме огородных участков, возможный «нехороший» вариант — земля находится в какого-то рода охранной зоне (например, газопровода), где строительство домов запрещено.

Если же незарегистрированная дача располагается на оформленном в собственность садовом участке, в градостроительные нормы (см. главку 1) вписывается и никому не мешает, хвататься за сердце и пить валерьянку причин нет. Как поясняют эксперты, в законах у нас не прописано, в какие именно сроки садовод должен зарегистрировать построенный на своем участке дом. И никаких санкций за то, что он этого все еще не сделал, не предусмотрено.

Но это касается именно домов на садовых участках. С землей под индивидуальное жилищное строительство ситуация другая. Если в течение 10 лет дом там так и не появился (а если он не зарегистрирован, то его как бы и нет), придется платить повышенный земельный налог — это как бы штраф за то, что земля не используется целевым образом. Но опять-таки о сносе дома - «невидимки» речь не идет.

Хотя, конечно, дом на любом участке лучше узаконить. Дачная амнистия может в конце концов закончиться, и тогда число действий, которые надо совершить, и затраты на оформление возрастут.