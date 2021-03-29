Марат Хуснуллин: жилье подорожало не из-за льготной ипотеки, а из-за нехватки мигрантов

Вице-премьер тем не менее допустил, что программа ипотеки под 6,5% может быть не продлена в Москве и Подмосковье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Программа льготной ипотеки на новостройки — далеко не главная причина подорожания жилья. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе «Познер» на Первом канале.

- Когда мы говорим про рост цен на жилье, на самом деле есть несколько факторов, которые повлияли. Там ипотека далеко не самый главный фактор. У нас сегодня не хватает трудовых ресурсов в стране. У нас все мигранты уехали, строить кому на стройке? Стоимость рабочих выросла в 1,5-2 раза.

По словам Хуснуллина, еще один фактор, который привел к росту цен — подорожали материалы, в том числе металл.

- Чисто спекулятивный интерес производителей и перепродавцов, - заметил вице-премьер.

Тем не менее он не исключил, что по ряду регионов — например, по Москве и Московской области - будет принято решение программу льготной ипотеки не продлевать.

- Но говорить, что есть рецепт на всю страну, пока рано. Давайте дождемся 1 июля, - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Также он заметил, что у него хорошие отношения с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, он к ней относится с большим уважением, и решения по льготной ипотеке обсуждаются совместно с Центробанком. Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что жилищные кредиты по ставке не выше 6,5% в ряде регионов уже привели к росту цен и снижению доступности жилья. В частности, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге с областью и Краснодарском крае.

Программа, по которой можно взять льготную ипотеку на покупку новостройки по ставке до 6,5%, пока действует до 1 июля 2021 года.