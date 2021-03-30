«Я рисую перепись»: подведены итоги всероссийского конкурса детского рисунка

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Подведены итоги конкурса детского рисунка «Я рисую перепись». Вознаграждение в 25 тысяч рублей получат четыре победителя: в возрастной категории 7-9 лет – Александр Большаков из Ивановской области и Арсений Павлюк из поселка Павлоградка Омской области, а в категория 10-12 лет – Мария Зубкова из села Шелаево Белгородской области и Ольга Ерошенко из города Черногорска Республики Хакасия.

«Все участники – молодцы. Удивило большое разнообразие техник исполнения, неожиданные и интересные подходы к раскрытию темы переписи, – отметил заместитель главы Росстата Павел Смелов. Жюри было нелегко выбрать лучших. Но победителями можно назвать всех, кто постарался изобразить предстоящее событие. Потому что перепись – наше общее дело. И будущее страны, в которой жить сегодняшним детям».

Напомним, конкурс детского рисунка стартовал 16 ноября 2020 года, прием работ закончился 1 марта 2021-го. Участникам предлагалось нарисовать сюжет на тему Всероссийской переписи населения, которая пройдет будущей осенью.

Всего на конкурс поступило 4980 рисунков из 81 региона. Модерацию прошла 4031 работа. Самыми активными оказались юные участники из Белгородской области, они прислали 664 рисунка. В топ-10 регионов по количеству конкурсных работ вошли также Республика Татарстан – 254 работы, Республика Алтай – 186, Санкт-Петербург и Ленинградская область – 176, Республика Башкортостан – 151, Москва и Московская область – 120, Омская область – 119, Республика Бурятия – 99, Свердловская область – 97, Краснодарский край – 84.

Шорт-лист из 187 работ выбирали голосованием пользователей на сайте. В нем приняли участие 26 800 человек. Победителей из состава шорт-листа выбирало жюри.

«Впечатления от детских рисунков всегда радостные, а тут и тема познавательная и необычная. Дети рисовали то, что сами никогда не видели, – рассказал Сергей Черных, редактор департамента специальных проектов медиагруппы «Комсомольская правда». – Молодцы родители и преподаватели – сумели объяснить смысл переписи, заинтересовать. Отсюда и сюжетная точность рисунков. И перепись в них – не только статистика, но и в некотором смысле праздник. Что же до новизны, так она всегда полезна. Все мы в определенном возрасте впервые участвуем в переписи. И каждая затем оставляет след в памяти. Хотелось бы, чтобы воспоминания были яркими».

Для участия в конкурсе приглашались дети от 7 до 12 лет. На рисунке можно было изобразить семью и родных в момент переписи, посещение переписчиком квартиры или дома, а также цифровые новшества предстоящего события – перепись с помощью электронного планшета и через портал Госуслуги. Интересно, как это себе представляет ребенок? Тут много зависит от фантазии и что ему расскажут о переписи родители и учителя.

Еще предлагалось нарисовать свои города, поселки, дом или улицу, различные достопримечательности и виды малой родины. Но важная деталь: не забыли дети и старого доброго ВиПиНа – талисман первой цифровой переписи населения в России, который можно увидеть на многих работах, в том числе рисунке-победителе под названием «Как ВиПиН в Гаврилов Посад на перепись приехал».

Стоит напомнить, что ВиПиН также был выбран на прошедшем в прошлом году всенародном конкурсе, который проводил Росстат, и уже стал участником недавнего фотоконкурса «Страна в объективе». Таким образом, путешествие по стране талисмана переписи продолжается – теперь в детских рисунках.