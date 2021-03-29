Засады на белых и обезглавливание военных: Боевики-исламисты захватили целый город в Мозамбике

Мозамбикский город Палма подвергся атаке боевиков-исламистов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние дни в мозамбикском городке Палма, что на самом юге Африки, разверзся настоящий ад. Город атаковали исламские террористы, которые убивали и обезглавливали военных, поджигали дома, охотились за приезжими и местными чиновниками. 35 тысяч человек — больше половины населения города — бежали в панике.

Как сообщает местный новостной портал Zitamar, руководства города и приезжие специалисты, спланировали целую операцию, чтобы вырваться из окружения террористов. Примерно 170 человек забаррикадировались в отеле Amarula, выждали момент и попытались на машинах вырваться из города. Хотя террористы искали именно их: местных начальников и приезжих белых. Часть из них все же попала в засаду, погибло как минимум семеро.

«Комсомолка» разбиралась в причинах этой страшной резни.

БЕДНЫЕ ПРОТИВ БОГАТЫХ

Городок с романтичным названием Палма — типичная африканская глушь. Население — 40-50 тысяч человек. Экономика — плетение ковров и корзин. Да еще рыболовство: как-никак, берег Индийского океана. Местные пляжи могли бы привлекать туристов, но до столицы Мозамбика — Мапуту — отсюда почти 2 тысячи километров. Для отдыха есть места поближе и поспокойнее.

Когда в 2010 году под Палмой нашли месторождение в 5 млрд кубометров природного газа, казалось, нищая провинция вытянула счастливый билет. Международные инвесторы сразу выстроились в очередь, чтобы построить здесь терминал по сжижению природного газа и поставлять этот СПГ морским путем по всему миру. По подсчетам экономистов, Мозамбик быстро вошел бы в тройку главных экспортеров данного вида топлива — наравне с богатым Катаром.

В итоге основные концессии на добычу газа досталась французам и итальянцам, хотя были серьезные конкуренты — американцы… Последние, кстати, наращивают активность в Мозамбике, «достраивают сейчас в столице новый огромный комплекс посольства, больше, чем дворец президента», как рассказал kp.ru источник в этой стране.

В Пальму вместе с западными инвесторами тоже пришла новая жизнь — на стройку завода СПГ приехали «музунгу» (как здесь называют белых), открылись отели и рестораны европейского уровня.

Вроде бы еще немного — и весь Мозамбик наконец-то вырвется из порочного круга бедности. Сейчас, по данным МВФ, эта страна по уровню подушевого ВВП находится на 182 месте из 188: лишь $1300. Для сравнения, Россия — на 53 месте ($28000), а уже упомянутый Катар — на четвертом ($95000).

Но проектами в Африке нужно заниматься с учетом местной специфики. В провинции Кабу-Делгаду (именно здесь находится Палма) давно тлеет конфликт между двумя народностями: мвани и маконде. Первые — пастухи, рыбаки, землепашцы — в общем, простите за игру слов, «черная кость». А вторые — купцы, чиновники, функционеры правящей в стране партии.

Вдобавок, мвани — мусульмане, а маконде — христиане. То есть к классическому разделению на богатое меньшинство и бедное большинство добавляются еще и религиозные распри.

Более того, по данным на 1997 год (более поздней статистике нет), 85% жителей Пальмы, в основном мвани, — неграмотные, и даже местным языком межнационального общения, португальским (когда-то Мозамбик был колонией этой страны), владеют лишь 14%. Неудивительно, что пропаганда исламистов из «Аль-Каиды», а потом и ИГИЛ [запрещенные в РФ террористические организации — ред.] упала на благодатную почву.

МИШЕНЬ — ХРИСТИАНЕ

Многие местности в Кабу-Делгаду стали бандитскими республиками, где власть официального Мапуту заканчивается с заходом солнца. А реальный хозяин — группировка «Ансар-аль-Сунна» (также известная как «аль-Шабаб»). Это радикальные исламисты, требующие повсеместно ввести нормы шариата. Да, но ведь свыше 50% жителей основной части Мозамбика — христиане, а мусульман лишь около 20%! Поэтому террористы превратились в сепаратистов и хотят создать на севере Мозамбика свое «религиозное чистое» государство наподобие запрещенного ИГИЛ.

Обитатели лагеря беженцев на севере Мозамбика. Фото: REUTERS

У них есть хорошие инструкторы: пехота «аль-Сунны» — местные, а вот среди, если так можно выразиться, офицеров — немало выходцев из Сомали: отъявленных пиратов и головорезов, на чьей малой родине такие бандитские республики существуют уже лет 30. А один из основателей «аль-Сунны» — вообще кенийский проповедник-исламист Абуд Рого Мохаммед, связанный со взрывами в Лондоне 2005 года. Вот такой террористический интернационал.

С 2017 года группировка развернула в Кабу-Делгаду партизанскую войну: нападала на полицейские участки, сжигала церкви, разоряла мирные деревни. Говорить об этом не принято, но главные жертвы атак — христиане. За последние три года 150-200 тысяч из них превратились во внутренних беженцев, переехав в более спокойные центральные районы Мозамбика.

Громкой акцией «Ансар-аль-Сунна» стал захват порта Мосимбоа-ди-Прая в августе 2020 года. Оттуда, кстати, ведется снабжение стройки терминала СПГ под Палмой и охраняющих его армейских частей.

Пропаганда боевиков работала грамотно: жителям захваченного города объявили, что они освобождены от уплаты налогов. Через неделю боевиков выбили, но народная память о «черных Робин Гудах» осталась.

Последняя атака — уже на Палму — состоялась 24 марта нынешнего года. Традиционно террористы напали двумя группами: на «гантраках» (пикапах с оружием) по суше и на «сомалийках» (пиратских лодках) с моря. Основной целью были иностранцы, живущие в отелях, — в основном белые спецы, занятые на строительстве терминала СПГ.

Международная служба Би-Би-Си приводит ужасающие подробности. «В городе десятки убитых, на пляжах множество тел, как с головами, так и без» (обезглавливание жертв — еще один любимый прием террористов: главная цель — посеять страх). Многие мирные жители провели несколько суток, прячась в зарослях у океана, откуда их эвакуировали на лодках в безопасные южные районы.

По последним сводкам, сейчас, почти неделю спустя, правительственная армия наконец-то смогла зачистить Палму от бармалеев. Но контроль этот условный: тяжелого вооружения у боевиков нет, днем они — крестьяне, а с заходом солнца — отряд боевиков. Набегают из джунглей на своем «гантраке», сеют ужас — и так же быстро пропадают. Как их побороть — не ясно.

ЧЕМ МОГЛА БЫ ПОМОЧЬ РОССИЯ?

Почти два года назад, в августе 2019-го, автор этих строк был в Москве на российско-мозамбикском форуме. Тот запомнился яркими фразами президента страны, Фелипе Жасинту Ньюси:

— Россия списала 90% нашего долга, мы ценим таких партнеров, — говорил тогда почетный гость. Речь шла о сотнях миллионах долларов «братской помощи» времен СССР, который помогал молодым африканским нациям, включая мозамбикцев, освобождаться из колониальной неволи.

Президент Мозамбика Фелипе Жасинту Ньюси. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Картины с обеих сторон рисовались радужные: дескать, взамен на жест доброй воли — Мапуту ждет российских предпринимателей, готов открыть двери нашему бизнесу… Правда, газовые концессии, как мы уже писали, достались европейским концернам. Но увы, французские и итальянские инвестиции не принесли стабильности. Зато в выигрыше — американцы и британцы: у них (и их сателлитов наподобие ЮАР) — самые известные частные военные компании. Которые готовы навести в «серой зоне» порядок. Конечно, за ваши деньги.

А что же Россия? В Африке нас, в отличие от «белых из стран Запада», все еще любят. Они были колониалистами, мы — освободителями. Тем более, у Москвы есть серьезный опыт «экспорта стабильности». Например, в Сирии благодаря нам прекратилась война.

Африка — регион не менее важный, чем Ближний Восток. Тут тоже есть нефть, газ и другие богатства. В обмен на «экспорт стабильности» — наши концерны вполне могут получать концессии. Как в Венесуэле.

Конечно, для этого нужна филигранная и слаженная работа всех: МИДа, военных, экспертов, бизнеса, журналистов-международников… Но есть ли альтернатива? Без экспансии на новые рынки наша экономика рискует повторить опыт застойного СССР. С соответствующими последствиями.