"Красавицы и папа!" Алексей Панин впервые показал троих дочерей от разных женщин

Алексей Панин опубликовал фотографию с дочками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алексей Панин известен многим россиянам из-за своих скандальных высказываний и выходок. При этом артист является очень заботливым отцом. У него четверо дочерей от разных женщин. На днях он показал в блоге своих старших наследниц.

Алексей Панин никогда не рассказывает о своей личной жизни. Много лет назад имя актера полоскали все кому не лень из-за его скандального расставания с Юлией Юдинцевой. Панин с 2008 года бился с бывшей возлюбленной за право воспитывать дочь Нюсю. В итоге девочка сейчас живет с отцом в Испании.

При этом мало кто знает, что у актера есть еще три младшие дочки от прежних отношений. В 2011 году гинеколог Татьяна Савина родила Алексею дочь Марию. Буквально через несколько дней третьего ребенка артисту подарила еще одна женщина Ольга Маруженко. Это тоже оказалась девочка. Ее зовут София.

А в недавнем интервью Лолите Милявской звезда "Жмурок" сообщил о существовании четвертой наследницы. Малышка не знает, кто ее настоящий отец. "С детьми мне точно надо остановиться! Два моих ребенка от разных женщин родились в один год и месяц, но с разницей в три дня. Я случайно узнал от знакомых, что у меня есть четвертый ребенок, потому что женщина, которая родила, не хотела, чтобы я чувствовал себя виноватым. Этот ребенок живет в другой семье. Мы не говорим, что я ее отец", - признался он.

И вот теперь после признания Алексей впервые показал трех старших дочек. Он разместил в блоге фотографию. "Ялта 2017. Почти все в сборе. Одна где-то затерялась...", - подписал яркий снимок многодетный отец.

В кадре счастливый артист улыбается. Он и наследницы идут по курортному городу. Актер держит Машу и Соню за руки. Старшая Нюся, в свою очередь, держит за руку одну из сестер. Все три девочки очень красивые.

Поклонники порадовались за Панина. "Красавицы и папа!", "Отдайте Нюсю в модельную школу. Ну она у вас очень красавица", "Какая теплая фотография", - пишут фолловеры.