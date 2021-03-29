Блеск и нищета шоу-бизнеса: Ирина Понаровская через суд добилась прибавки к мизерной пенсии

Ирина Понаровская. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Пандемия заставила знаменитостей считать каждую копейку, вот и Ирина Понаровская обнаружила брешь в бюджете. Оказалось, что артистка 12 лет недополучала пенсию из-за ошибки в расчете трудового стажа. Сложно представить, но одной из самых стильных и голосистых звезд, которая сияла на эстраде не одно десятилетие, в 55 лет назначили выплату в... 5 тысяч рублей. Конечно, с годами сумма выросла: сейчас московские пенсии не могут быть меньше прожиточного минимума (около 14 тысяч рублей), но и этих денег Понаровской явно не хватало.

Иск к Пенсионному фонду Ирина Витальевна подала еще осенью, а сегодня, 29 марта, суд вынес решение.

- Иск Понаровской удовлетворен в полном объеме, - рассказали kp.ru в пресс-службе Басманного районного суда. - Артистка требовала обязать Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 по городу Москве включить в ее общий трудовой стаж период работы в Краснодарской филармонии с 10.08.1982 по 01.04.1983 и произвести перерасчет страховой пенсии.

Когда-то Понаровская, действительно, пела на Кубани в собственном ансамбле вместе с мужем Вейландом Родом. В те годы артисты не были самостоятельны, как сейчас, - каждый был "прикреплен" к определенной филармонии. Так, в Краснодарской филармонии начинали также Александр Серов, Сергей Мазаев и Игорь Матвиенко; в Саратовской - Бари Алибасов, Марина Хлебникова и Николай Расторгуев; в Липецкой - Алла Пугачева и т.д.

По решению суда, теперь Ирине Витальевне выплатят 240 тысяч рублей (это недополученная сумма с 55 до 67 лет, то есть около 20 тысяч в год), а также увеличат будущую сумму пенсии. Однако, делиться радостью от победы звезда не намерена.

- Нам эта тема неинтересна, - заявила "КП" представитель артистки.

Напомним, Ирина Понаровская начала выступать еще в начале 70-х в составе ВИА "Поющие гитары". Однако, на Родине ее оценили позже, чем за границей. В 1976 году после победы на международном фестивале песни в Польше певицу буквально носили на руках, в Европе выходили журналы с ее фото на обложках, а гостиничные номера к приезду звезды заполняли корзинами цветов.

Пик карьеры Ирины Понаровской пришелся на 90-е годы: тогда ей рукоплескали стадионы - певица выпустила свой первый диск, сняла первый видеоклип и даже стала телеведущей. Однако, в нулевых Ирина Витальевна неожиданно пропала с радаров и посвятила себя семье. О триумфальном возвращении она объявила три года назад, однако, эти планы во многом нарушила пандемия.

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