Пока артисты тянут карантинную лямку без гастролей да корпоративов, встречи с ними ждут не только зрители. В судах - ворох «звездных» дел: сразу нескольким известным персонам в ближайшее время придётся выступать не на сцене, а у трибуны.Главный ньюсмейкер января - Ольга Бузова, в войне с которой ее противники дошли аж до высшей инстанции. Против звезды канувшего в лету «Дома-2» подали иск в Верховный суд ростовские виноделы, которым артистка «задолжала» рекламу. Год назад компания Global Wine Distribution договорилась выпускать игристый напиток Buzwine с изображением поющей ведущей на этикетке. Несколько первых партий вина по цене 599 рублей за бутылку отгрузили в сети супермаркетов, а дальше что-то пошло не так. Компания «Арчер Мьюзик Продакшнс», представляющая интересы Бузовой, разорвала договор и отказалась рекламировать именной алкоголь. Говорят, поющая ведущая пришла в ужас от отзывов на напиток, которому подарила своё лицо.- Была надежда на то, что Buzwine Мускат будет хотя бы пахнуть Мускатом. Но он пахнет бананом, жвачкой и освежителем воздуха из торгового центра. Во вкусе все предельно понятно: приторная сладость, - пишут в Сети покупатели.Вот уже полгода виноделы судятся с Бузовой в самых разных инстанциях, пытаясь заставить ее продвигать Buzwine в своём 23-миллионном Инстаграме, сниматься для рекламной кампании, а также зазывать гостей к стенду импортера на винных выставках. Однако, несмотря на убытки, ростовским коммерсантам пока так и не удалось поквитаться со своенравной Бузовой: все предыдущие суды в иске отказывали.Официально: Кассационная жалоба в ВС РФ подана 30 декабря, заседание ещё не назначено.Под гнев партнеров попал и Стас Михайлов: с него организатор концерта в Татарстане требует 1,1 миллион рублей, полученных звездой в качестве аванса за выступление. Шоу в Казани должно было состояться еще в марте прошлого года, затем из-за пандемии его перенесли на сентябрь, потом на февраль, а там и вовсе отменили. Деньги артист не вернул, и теперь прокатчик подал в суд, чтобы взыскать с любимца женщин «необоснованное обогащение».Для самого Михайлова такой иск оказался сюрпризом.- Певец готовился ко встрече с казанским зрителем 14 февраля - в его графике по-прежнему стоит эта дата концерта, - объяснили в пресс-службе Стаса Михайлова. - Прокатчик аннулировал афишу и приостановил продажу билетов в одностороннем порядке, при этом артиста ни о чем не предупредили. Будем как-то решать этот вопрос.Привет из Казани получили и новомодные рэперы: местный шоумен и тамада Олег Лихачёв подал в суд сразу на двух исполнителей - Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев. - Ред.) и Егора Крида. Несколько лет назад Лихачёв написал песню «Владимир Путин - молодец», которая в 2020-м неожиданно выстрелила и стала вирусным хитом ТикТока. Перепели его и звезды шоу-бизнеса, за что тут же получили иски с требованием компенсации за нарушение авторских прав. Моргенштерну предъявлен счет на 300 тысяч рублей, Криду - на миллион.- Моим творчеством пользуются, даже не спросив разрешения, и зарабатывают на нем огромные суммы. А я езжу на «Ладе Калина» - обидно! - возмущается тамада. - Алименты, квартплата - все это стоит денег, тем более, что я сейчас снимаю квартиру в Москве и пытаюсь раскрутиться в шоу-бизнесе.Кстати, автор готов отказаться от иска при условии, что Моргенштерн запишет с ним фит (то, что раньше называлось дуэт. - Ред.). Но пока смелое предложение тамады остаётся без ответа...Официально: Дело Стаса Михайлова будет слушаться в Арбитражном суде Москвы 25 января.Иск казанского шоумена зарегистрирован в Кунцевском районном суде Москвы 30 декабря, заседание ещё не назнеачено.Продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину в январе-феврале придётся биться сразу по двум фронтам: в делах о защите чести и достоинства он выступает как истцом, так и ответчиком.Первый процесс Разин инициировал против некогда любимого своего подопечного Юры Шатунова, а также телеканала, в эфире которого певец высказался нелестно.- Он запрещает мне исполнять старые хиты, да ещё и выступает сам под мои фонограммы! - пожаловался Шатунов Малахову в эфире ток-шоу «Привет, Андрей».Теперь за ложь и оскорбление продюсер требует от певца символические 10 тысяч рублей (мол, важны не деньги, а правда), а от телерадиокомпании - официального опровержения. Любопытно, что сначала третьим ответчиком по делу должен был выступать Лев Лещенко, который назвал поведение скандалиста Разина «латентной шизофренией». Однако, Льва Валериановича в итоге решили не трогать.Самому же Андрею Разину придется отвечать за оскорбление Леры Кудрявцевой, которая много лет назад была замужем за барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. За много лет публичного конфликта продюсер чего только не рассказывал о «фанатке, испортившей его музыканта»: уверял, что она зарабатывала на жизнь проституцией, бросила сына в детдоме, а три года назад якобы родила дочь с помощью суррогатной матери, которой не заплатила за услуги... В прошлом году терпение телеведущей лопнуло и она направила в суды сразу несколько исков против Разина и цитировавших его журналистов. Одно из дел Кудрявцева уже выиграла, правда, сумму компенсации суд уменьшил с 2,5 миллионов до 100 тысяч рублей.Официально: Дело Разина против Шатунова будет рассматривать Нагатинский районный суд Москвы 28 января.Иск Кудрявцевой против Разина - Тверской районный суд Москвы 8 февраля.Понаровская судится из-за мизерной пенсииСложно представить, но одна из самых стильных и голосистых звёзд, которая сияла на эстраде не одно десятилетие, получает копеечную пенсию. Пару лет назад Ирина Понаровская призналась, что ее ежемесячные выплаты составляют всего... 5 тысяч рублей, хотя на самом деле пенсия не может быть ниже прожиточного минимума (в Москве - около 14 тысяч).Так или иначе, звезда требует от Пенсионного фонда пересчитать положенную ей сумму: якобы в ПФР не учли период ее работы в Краснодарской филармонии в начале 80-х. Иск от Ирины Витальевны Басманный суд будет рассматривать 8 февраля.У Примадонны отобрали «Кристину»Летом прошлого года кондитер из Нового Уренгоя частично лишила Аллу Борисовну прав на бренд «Кристина», который певица зарегистрировала ещё в 1997 году в честь своей дочери. Предпринимательница Кристина Мартиросян, чей кондитерский дом с одноимённым названием появился в 2006 году, заявила, что певица не использует товарный знак для приготовления сладостей, и Роспатент встал на ее сторону. При этом Алла Борисовна может выпускать ещё 18 видов товаров под именем дочери: стиральный порошок, детское и диетическое питание, ткани, игрушки, ювелирные изделия и многое другое.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда больше ничего не помогает: на Ольгу Бузову подали в Верховный судВ войне с поющей ведущей коммерсанты решились на крайние меры (подробности)