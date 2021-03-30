Откуда у губернаторов коллекции часов, саквояжи денег и запасная печень

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства о его аресте по обвинению в получении взятки в размере более 31 млн рублей. Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Очередной арестованный глава региона - губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, очередные коллекции часов и сотни миллионов под подушкой, изъятые при обыске. Это как-то уже даже не очень удивляет. А вот «живая печень», «домашние театры» и День города, странно совпадающий с днем рождения губернатора, - это изюминки.

Что еще позволяли и позволяют себе экс- и нынешние губернаторы.

СЕРЕБРЯНОЕ ДНО

Белозерцев - далеко не первый и, видимо, не последний глава региона, оказавшийся за решеткой. Многие из них уже этапированы в колонии отбывать наказание. Но слава об их миллионах и барских замашках витает до сих пор.

Но, пожалуй, никто еще не переплюнул экс-губернатора Марий Эл Леонида Маркелова. Он правил в республике целых 16 лет. И лишился должности с треском - арест, этап в «Лефортово», изъятие имущества. Но запомнился он даже не суммами, найденными при обыске (об этом позже), а экстравагантными замашками. Барскими.

- Леонид Игоревич страсть как любил строительство. Это было его главное хобби, которому он отдался полностью. И все за госсчет, - рассказывает бывшая сотрудница маркеловской администрации Дарья. - А еще он любил Италию и, чтобы далеко не ездить, взял и построил у нас здесь Дворец дожей и площадь Святого Марка Венеции. Приглянулся ему бельгийский город Брюгге, взял и соорудил в Йошкар-Оле похожую набережную. Про собственный марийский Кремль и собор Василия Блаженного вообще молчу.

- Все в республике считали его сумасшедшим. И в Москве посмеивались над его замашками. Строил все эти бутафории Маркелов пачками, а при этом роддом в республике был один-единственный, - говорит экс-депутат Госдумы Андрей Туманов. - Я был в Йошкар-Оле, общался с ним. Помню, удивился, что там сносят нормальный вполне отель напротив здания администрации. И лишь по той причине, что Леониду Игоревичу он свет загораживает. Нависает и мешает думать.

Набережная в Йошкар-Оле, детище экс-губернатора Маркелова. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Но зато в республике появился другой отель - с необычным названием «Лодовико Моро». Этот малоизвестный в России миланский герцог эпохи Ренессанса очень восхищал марийского экс-губернатора. Тем более что инициалы у них одинаковые - ЛМ. В Миланском герцогстве трудился даже Леонардо да Винчи. Моро его нанял. И Маркелов не раз говорил подчиненным, что был бы сегодня такой талант, как да Винчи, он бы тоже пригласил его в Марий Эл. Но закончил свою жизнь Лодовико в тюрьме во Франции. Маркелов теперь тоже в тюрьме, суд отправил его туда на 13 лет за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями.

- Видела фото из суда, очень постарел Леонид Игоревич, продолжает рассказ Дарья. - Так-то он всегда за здоровьем следил. Ходил в спортивные дворцы и бассейны, которые сам построил. Даже День города совпадал с его днем рождения! А местный театр давал лично для него спектакли.

2015 год, Леонид Маркелов - глава Республики Марий Эл. Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

То, что в своем регионе Маркелов чувствовал себя барином, говорят и вот такие громкие эпизоды. Например, приехал он открывать акушерский пункт в деревню Шимшурга. И, как ему показалось, жители не сильно радовались новшеству. Тогда Леонид Игоревич прямо со сцены заявил: «Так плохо меня первый раз встречают! Наверное, стоит повернуться к вам тем местом, каким вы ко мне повернулись. Закрыть все и уехать, и дорогу раскопать».

- А дома бассейнов у него не было? (Маркелов отгрохал себе особняк прямо в центре города, оформив его на мачеху). - Дома я у него не бывала. А вот в резиденции, что на берегу озера, - да. Так вот, дно этого озера было усыпано серебряными монетами. Чтобы видно было, какая чистая вода, - говорит Дарья. - Пил Маркелов только вино редкого сорта винограда, произрастающего в Италии. В России купить такое невозможно. Маркелов заказывал его ящиками из Италии. А жена его любила черные бриллианты.

Ограда Кремля в Йошкар-Оле, 2017 год. Над воротами башенки - фамильный герб Маркеловых. Фото: Владимир ВОРСОБИН

После ареста у Маркелова нашли 122 (!) квартиры, 25 золотых слитков (он их коллекционировал), 16 часов элитных марок. Всего имущества конфисковано на 2,2 млрд рублей. Притом что официально доходов за время губернаторства он получил лишь 33 млн рублей.

На суде Маркелов выступал в стихотворной форме - так же как ранее на заседаниях правительства республики.

Уверял, что не виноват. Оговорили.

Леонид Маркелов во время оглашения приговора в Нижегородском суде. Фото: Михаил Солунин/ТАСС

ЧЕРНАЯ КАССА

- Я много видел губернаторов, - рассказывает «КП» Андрей Туманов. - Но и многих знаю умных и деловых людей, отказавшихся от таких должностей. Потому что это, по сути, собачья работа. Можно замазаться на всю жизнь. Нужно уметь унижаться перед чиновниками из Москвы, дарить и брать самому подарки, держать черную кассу.

- Наличкой?

- Конечно! Наличка не оставляет следов. А черную кассу почти все губернаторы имеют. Потому что случись что - дом в регионе сгорел, наводнение, нужно тут же, в течение буквально суток, доложить в Москву: «Расселили, приняли меры, оказываем помощь». А как ее оказывать? Если строго по закону, через бюджет выделять деньги - уйдут месяцы. Но Москва требует действовать быстро. Вот и приходится иметь запас на черный день. Плюс надо принимать делегации - депутатов, министров из Москвы. Кормить, поить, дарить подарки, устанавливая дружественные связи. Представьте себе ситуацию - приезжает из Москвы в регион чиновник, отвечающий за финансы. Повел его губернатор в фастфуд, накормил гамбургерами. Потом этот государственный муж вернется в Москву и скажет: «Губернатор сумасшедший. Кормил меня черт-те чем. Никаких денег ему не посылайте».

- Откуда берется эта касса?

- Губернатор - должность такая, что если хочешь обогатиться или создать запас, всегда найдешь возможность. Я знал одного честного губернатора. Он пару лет всего продержался. Потому что был неудобным: приходит ему разнарядка из Москвы починить дороги. А он спрашивает: «На что? Денег-то вы не прислали на этот проект». Ему отвечают: «Изыскивайте». А как изыскать? Только всякими серыми схемами.

- Так, может, эту черную кассу и находят силовики при обысках?

- Вряд ли. Есть негласный закон у всех губернаторов и мэров - никаких денег в руки не брать. Для этого есть помощники. Это уже на уровне рефлексов. Так что те, кто попадается с деньгами, скорее всего, совсем связь с реальностью потеряли. Расскажу, в какую ситуацию недавно попал. Был у одного главы региона, мы давно знакомы и вроде доверяем друг другу. Он, как водится, на прощание подарил мне набор фирменных продуктов своего региона. А у меня подарка не было, неудобно. Я засунул руку в карман, а там - пакетики с семенами. Ну я возьми и подари их ему: «На даче у себя посадите». Он машинально нажал кнопку вызова помощника, только чтобы из рук в руки ничего не брать. И такой ужас у него в глазах стоял - мне даже неудобно стало.

«МИТИНГ ТУТ ЖЕ СДУЛСЯ»

- А вы видели у губернаторов предметы роскоши, интересные машины?

- Ой, с машиной один раз интересно вышло, - говорит Туманов. - Я приехал в столицу одной республики инкогнито. Гуляю по городу, тут звонок, глава региона на проводе: «Что это вы не заходите? Как раз вот мимо администрации идете, я вас в окошко вижу». Ну, думаю, как службы работают! Зашел, поговорили. После он решил прокатить меня на своем авто - старинной «Волге» с оленем на капоте. Говорит, сам собирал по винтику в гараже - хобби такое. Я еще анекдот про Брежнева вспомнил, которого за рулем членовоза остановили гаишники. И потом делились друг с другом: «Не знаю, кто там ехал, но вез его лично генсек». Мы посмеялись, и он спрашивает: «Куда подвезти?». Отвечаю, что на митинг за его отставку, где я должен выступать. Подъезжаем, люди притихли, все в городе знали авто губернатора. И он на прощание мне крикнул из окна, чтобы все слышали: «Андрей Владимирович, вы как освободитесь, позвоните, я вас заберу». Все, митинг тут же сдулся.

- Какой умный! Сделал вас!

- Да, губернаторы все сообразительные люди. Но чем дольше сидят на должности, тем больше теряют связь с реальностью. Поэтому когда их арестовывают - и находят миллионы дома. Говорю же, собачья работа.

Рассказал Туманов и про своих бывших коллег по Госдуме. Про «Майбахи». Про миллионеров, маскирующихся под бедняков. Про рестораны, в которых обедают депутаты, игнорируя думскую столовую за слишком простецкую еду...

- А губернаторы по ресторанам ходят?

- Иногда. Чтобы продемонстрировать свою близость с народом. А так стараются не светиться. И для выпивания с делегациями из Москвы есть специальный человек, так называемая живая губернаторская печень. Он за начальника отдувается на приемах.

ИЗЪЯТ «ЭЛИТНЫЙ АЛКОГОЛЬ» - 4 БУТЫЛКИ САМОГОНА...

Да, тяжело жить, имея богатства, но не имея возможности их демонстрировать. Зачем тогда все эти золотые часы? Бриллиантовые ручки?

Чтобы что?

Под подушкой прятать?

Часть коллекции наручных часов экс-губернатора Хорошавина. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

У сахалинского губернатора Хорошавина налички было изъято на 700 млн рублей, плюс больше тысячи ювелирных украшений. И договор на покупку часов за 36 000 000 рублей. При этом ничего этого на публике он, разумеется, не носил.

Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин во время заседания по вопросу о продлении срока ареста в Басманном суде. Антон Новодережкин/ТАСС

У Гайзера (Коми) в кабинете нашли проект по приобретению двух самолетов. А также коллекцию часов, самые дорогие их которых стоили 1 млн долларов.

А экс-глава Удмуртии Соловьев прятал деньги в теплице. Натурально зарыл в землю. Там у него оперативники отрыли 115 миллионов рублей.

Бывший глава Удмуртской Республики Александр Соловьев в помещении суда. Фото: Сергей Савостьянов/ТАС

Не нашли ничего ценного только, кажется, у бывшего кировского губернатора Никиты Белых (хотя поймали его с поличным при получении взятки в 400 000 евро). Он уверял, что это деньги на развитие региона (неужели та самая черная касса?).

- Неловко и комично получилось с теми же часами, их у Никиты нашли одни наградные и еще одни - с компасом стоимостью до 100 тысяч рублей, - рассуждает экс-супруга Белых, правозащитник Екатерина Рейферт. - То же самое случилось и с изъятыми в резиденции Белых четырьмя бутылками самогона. Их вежливо описали как «элитный алкоголь». Из автопарка - только старый «Ниссан». И три иконы стоимостью 20 тысяч рублей. Такой вот нехитрый скарб...

Задержание экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

С ВИДУ - СКРОМНО, А ВНУТРИ - ПОЛМИЛЛИАРДА

Вот и «новенький» в полку арестованных губернаторов - Иван Белозерцев - жил, по мнению коллег, внешне скромно. О том, что у него дома часы «Брегет» за 5 миллионов рублей и наличности на полмиллиарда (!), никто даже не догадывался.

Наличные, обнаруженные у губернатора Пензенской области Белозерцева дома. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

А «Мерседес», который был «частью взятки», даже использовался в служебных целях. На нем в московском представительстве Пензенской области ездили все чиновники. Теперь они молчат и комментариев не дают.

- Губернатор - это такое связующее звено всех в регионе с Москвой, - говорит Туманов. - И когда его снимают, у людей в области огромная растерянность. Что будет? Все в шоке.

Одним словом, тяжела и неказиста жизнь простого губернатора.

КСТАТИ

«Немного» излишеств

Служебные представительства регионов в столице - тоже интересная история. Они далеко от своих областей, местные жители не видят, что там творится. И потому там можно позволить себе немного излишеств. За госсчет, естественно. ВИП-залы аэропортов (ну не хотят государственные мужи с простым людом вылетов ждать), авто бизнес-класса, дорогие ремонты и мебель. И, конечно, «московские зарплаты» персонала. А что вы хотите - жизнь в столице недешевая. Не случайно в штате таких представительств часто можно обнаружить родственников самого главы региона. Или его друзей.

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