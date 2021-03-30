Стащить застрявший в Суэцком канале Ever Given помогла Луна

Контейнеровоз освобожден: снимок из космоса.

Буксирам удалось освободить застрявшего монстра рано утром в понедельник. После чего Питер Бердовский, глава компании Boskalis, которая занималась снятием контейнеровоза Ever Given с мели выразил особую благодарность приливу, поднявшему уровень воды в Суэцком канале на 46 сантиметров.

Ever Given, перегородивший Суэцкий канал: снимок с борта МКС.

Астрономы же уверяют, что благодарить надо Луну – полную Луну, даже в некотором роде Суперлуну, воссиявшую во всей своей красе на небе как раз во время спасательной операции. 28 марта 2021 года она находилась ближе, чем обычно – в 363 362 километров от Земли - при среднем расстоянии между нами в 386 000 километров.

Луна вообще создает приливы и отливы, притягивая массы воды мирового океана, обращенные к ней. А в Суперлуния, когда расстояние между Землей и Луной сокращается, возникает дополнительная гравитационная сила. Она и возникла, как заверили в Национальном управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Расположение Суперлуны, организовавшей суперприлив.

Сидевший с 23 марта на мели Ever Given сейчас буксируют на север в Большое Горькое озеро на осмотр. Навигация по Суэцкому каналу постепенно восстанавливается.

Теперь важно, чтобы канал не закупорил еще какой-нибудь плавучий монстр – следующего Суперлуния придется ждать до 27 апреля.

Вид на вход в Суэцкий канал до затора и во время (справа).

У пользователей соцсетей есть и другое мнение по поводу помощи в снятии с мели: мем из интернета.

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