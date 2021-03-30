Седокова, Шпица и Пресняков: кого женят в ЗАГСе на Рублевке и сколько это стоит

Средняя стоимость свадебного банкета на 50 гостей в Барвихе составляет от 1 млн рублей. Фото: Shutterstock

На территории «Барвиха Luxury Village» пять лет назад открыли Дворец бракосочетания. Он находится в Московской области на Рублево-Успенское шоссе.

- На Рублевке есть ЗАГС. Для кого? Все, кто живут на Рублевке, женятся в Европе. Мне кажется, что в это ЗАГС не приходит вообще никто, там, наверное, пыльно, - шутил Павел Воля в телепрограмме Comedy Club.

Однако туда едут жениться. Место пафосное, но зарегистрировать брак здесь может кто-угодно и всего за 350 рублей (госпошлина такая же, как и в любом другом ЗАГСе). Будет звучать марш Мендельсона (свадебный марш), дополнительно можно заказать фуршет и услуги фотографа (это обсуждается дополнительно в момент подачи заявления).

- Регистрация в ЗАГСе – это одно, а организовать свадьбу в Барвихе – это другое. Средняя стоимость свадебного банкета на 50 гостей составляет от 1 млн рублей, - рассказали в одном из свадебных агентств.

Без прессы и красивый интерьер

Звездные пары все чаще выбирают ЗАГС в Барвихе, чтобы избежать публичности и прессы. К тому же нравится актрисам и певицам красивый интерьер Дворца бракосочетания.

- Достаточно новый и уютный. Там женились наши друзья, они рассказали, что там красивый интерьер, благородная палитра оттенков. Поэтому мы тоже решили зарегистрировать наши отношения в красивом месте. Нам понравилась наша церемония, прекрасные сотрудницы, все прошло быстро и без задержки, - рассказывает kp.ru Руслан Панов, супруг Екатерины Шпицы.

Свадьба актрисы Екатерины Шпицы и фитнес-тренера Руслана Панова прошла 24 февраля нынешнего года. Пара приехала в ЗАГС Барвихе на диско-такси, а потом отметила событие в семейном кругу в московском ресторане.

Бракосочетание певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы прошло 6 сентября 2020 года. Пара выбрала классические наряды – кружевное белое платье и темный брючной костюм. Анна взяла на торжество с собой двух детей.

- Мы никому не хотели рассказывать. Мы решили расписаться в узком семейном кругу. Просто пошли и расписались. Но мы особо и не прятались, - говорит Анна Седокова.

Телеведущий Тимур Соловьев повел свою возлюбленную Анну Башмет также в Дворец бракосочетания в Барвихе. Молодожены выбрали красивую дату – 08.08.2020. Еще около месяца 38-летний телеведущий не мог привыкнуть носить кольцо.

- Иногда забываю надеть. Не сформировалась четкая привычка, все-таки 38 лет против одного месяца, - объяснил внимательным подписчикам Тимур Соловьев.

Звездные пары, которые женились в ЗАГСе в Барвихе:

- актриса Екатерина Шпица и фитнес-тренер Руслан Панов,

- певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма,

- солистка группы «А-Студио» Кети Топурия и бизнесмен Лев Леньгов,

- телеведущий Тимур Соловьев и Анна Башмет,

- актриса Евгений Пронин и Кристина Арустамова,

- телеведущая Алина Астровская и музыкант Антон Лаврентьев,

- cолистка группы Artik & Asti Анна Дзюба и бизнесмен Станислав Юркин,

- певец T-killah и Мария Белова,

- бизнес-леди Оксана Лаврентьева и публицист Александр Цыпкин,

- певец Никита Пресняков и Алена Краснова.

Дворец бракосочетания №1 – самый популярный у московских пар

Самым популярным среди молодоженов с начала 2021 года стал Дворец бракосочетания №1. Там поженились уже более 1000 пар. Он расположен недалеко от Чистых прудов в здании особняка 1909 года, который принадлежал купцу Августу Рериху.

- Дворец работает ежедневно: многие красивые даты выпадали на воскресенья и понедельники, что также способствовало максимальной заполняемости. Также дворец открыт круглосуточно с субботы на воскресенье, - рассказали kp.ru в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Следом за Дворцом бракосочетания №1 популярен Шипиловский отдел ЗАГС, который находится рядом с музеем-заповедником «Царицыно» и оборудован парковочными местами для свадебных кортежей. Также в тройке лидеров находится Дворец бракосочетания №3 - уютные интерьеры торжественной зоны дворца привлекают молодых, работает ежедневно, что дает больший выбор молодоженам при выборе даты бракосочетания.

- Некоторые пары выбирают те отделы ЗАГС, в которых заключали брак их родители, - рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Рейтинг самых популярных ЗАГСов в Москве (с начала 2021 года):

1. Дворец бракосочетания №1 – поженились более 1000 пар.

2. Шипиловский ЗАГС – поженились 600 пар.

3. Дворец бракосочетания №3 – поженились 550 пар.

4. Таганский ЗАГС – поженились 470 пар.

5. Чертановский ЗАГС – 462 пары.

6. Дмитровский ЗАГС – 457 пары.

7. Кутузовский ЗАГС – 449 пары.

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