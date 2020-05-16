10 дорогих свадеб звезд: кто из артистов гулял на свои, а кто как Собчак – по бартеру

Пока молодожены 2020 года только строят планы и мечтают о красивых торжествах, которые разрешат, когда наладится эпидемиологическая ситуация. А мы заглянули в фотоальбомы самых шикарных свадеб звезд. Поклонники не часто догадываются, что некоторые артисты гуляют «частично по бартеру»: это когда различные фирмы предоставляют свой товары и услуги (торт, платье, кольца, декор и т.д.) взамен на рекламу со знаменитостью. Так было со свадьбой Собчак, Бузовой и ряда артистов. Пишем о тех, кто гулял на свои недавно и в начале 21 века.

Семаки с детьми у озеро Комо.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сергей и Анна Семак

В прошлом году в Италии отгремела весьма необычная свадьба. Тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак исполнил мечту матери своих детей и устроил свадьбу близ озера Комо. Оказалось, что перед этим пара некоторое время пожила отдельно по инициативе супруги Семака – из-за накопленных обиды, недосказанности. А потом помирились и вот так красиво воссоединилась. У Анны и Сергея семь общих детей (одну из девочек взяли из детского дома), также у каждого из супругов есть ребенок от предыдущих отношений.

На озеро Комо Семаки пригласили около 30 гостей. Для красивой церемонии арендовали виллу на берегу Комо, была арка из белоснежных цветов, лепестки роз, венки на головах девочек, все подружки невесты в кремовых нарядах. Несмотря на то, что развода не было – церемония с клятвами верности супругов прозвучала. Жених-муж волновался, невеста-жена в длинной фате и диадеме из драгоценных камней. Все традиции соблюли - букет невесты, первый поцелуй и танец, дискотека, торт.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Гуляли в прошлом году красиво и тоже в Италии - несколько дней. В Сорренто Регина и Влад позвали близких и друзей. Прилетели около 50 гостей. «Лишь бы все прошло клево, как в романтической комедии», - мечтала невеста накануне церемонии. Все получилось на высшем уровне: за организацию свадьбы отвечало агентство сестры жениха.

Основными статьями расходов были отнюдь не авиабилеты, а аренда одной из шикарных итальянских вилл на побережье Villa Astor. Аренда особняка на неделю – обходится в сумму около 9 млн. руб. Одна из существенных строк расходов в смете свадьбы всегда декорирование площадки: шикарные арки и композиции цветов обычно превышают расходы на наряды и кольца. Влад и Регина обменивались клятвами верности и кольцами в окружении сотен живых цветов. Первый танец молодожены исполнили под композицию Moon River Карлы Бруни, а второй - под Shape of You Эда Ширана. Букет невесты поймала экс-ведущая «Орла и решки» Леся Никитюк. А Никита Ефремов — подвязку невесты. Ждем еще одну шикарную свадьбу – Ефремова с его любимой экс-ведущей «Орла и решки» Марией Иваковой.

«Оформление свадьбы в итальянском стиле, декорации, флористика... Могла ли я, девчонка из посёлка Котовского, мечтать об этом?! Могла и намечтала!» - делилась эмоциями после торжества Регина Тодоренко.

Эмин с женой Аленой и гостями торжества — Тимати и Настей Решетовой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Торжество отгремело два года назад, а на этой неделе стало известно о расставании пары. Свадьбу Эмина Агаларов и Алены Гавриловой вел Андрей Малахов. Пели и плясали в загородном комплексе, принадлежащем семье жениха. Аплодировал клятвам верности пары весь наш шоу-бизнес: от Лепса, Тимати и Орбакайте до Лободы и десятков других ярких звезд. Пели не только модные теперь музыканты, но и мэтры Александр Серов и Владимир Кузьмин.

Около пяти миллионов рублей ушло только на декор из живых пионов и роз: они были повсюду – на столах, сцене, специальных конструкциях. Свадьба была красивой, но камерной – без излишеств. Хотя гостей много – около ста человек. После официальной части невеста сменила белое платье и фату на элегантный голубой наряд.

Александр Овечкин с женой и родителями на свадьбе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Александр и Анастасия Овечкины

Три года назад отгремела, пожалуй, самая обсуждаемая за минувшие десять лет свадьба. Женился главный хоккеист страны Александр Овечкин, для церемонии были открыты двери усадьбы Майендорф в Подмосковье. Под звуки живого оркестра, под дождем Александр и его Анастасия обменялись клятвами верности и кольцами. А потом все отправились на шикарный банкет в Барвиху Luxury Village. На свадьбе выступили, как на «Песне года» все главные звезды страны.

Кондитер Ренат Агзамов с тортом для Овечкиных.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Молодожены были неотразимы - Александр в классическом смокинге Tom Ford, а невеста в платье от Светланы Лялиной. Анастасия во время свадьбы в украшениях от Mercury продемонстрировала еще два наряда. Один от ливанского дизайнера Zuhair Murad, а второй – от Galia Lahav. Свадебный декор был выдержан на трех базовых элементах – хрусталь, зеркала и живые цветы. С потолка свисали подвесные конструкции, украшенные цветами и кристаллами. Пионы, цветы сакуры были повсюду. Подобный декор может стоить больше 10 миллионов рублей. Торт поразил воображение всех гостей – звездный кондитер Ренат Агзамов постарался и соорудил огромное сладкое чудо.

Нюша с мужем на Мальдивах.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Нюша и Игорь Сивов

Певица отгуляла свадьбу на Мальдивах. Нюша и ее муж – генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов пригласили родню и друзей на свадебную церемонию на Мальдивы. Среди звездных гостей были Дмитрий Хрусталев и друг жениха Константин Хабенский. Жили гости в отеле, который занимает весь остров - бунгало расположены прямо на воде, у каждого свой выход к океану, пляжу или лагуне. Гости жениха и невесты могли прямо из номера нырять в прозрачную воду. Красивая церемония бракосочетания прошла на площадке над бассейном - терраса с видом на океан, цветы: в общем, красота.

Нюша была в кружевном платье Enteley, а за день до свадьбы прошла вечеринка знакомств, на который певица приобрела черный комбинезон Elie Saab, расшитый пайетками. Комбинезон звезда купила во время девичника во Франции – сначала Нюша с подружками слетела в Амстердам на концерт Арианы Гранде, а потом рванули в Париж, где закатили пижамную вечеринку в стиле героинь сериала «Секс в большом городе».

Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко с ведущими свадьбы Викторией Лопыревой и Николаем Басковой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

Два года назад футболист Дмитрий Тарасов, известный широкой аудитории как бывший муж Ольги Бузовой, сыграл свадьбу с моделью Анастасией Костенко. Поговаривают, что красавица стала причиной расставания футболиста с женой. Женился Тарасов третий раз, однако из-за этого торжество не стало менее пышным. Сначала молодожены обвенчались в храме Сорока Севастийских Мучеников. А вечером веселились в центре Москвы в банкетном зале отеля Ritz Karlton со 150 гостями.

Вели праздник Виктория Лопырева и Николай Басков. Музыкальное сопровождение вечера было от Светланы Лободы, Мота, Бьянки и кавер-группы «Жулики». Один только торт стоил почти полмиллиона рублей. По подсчетам футболист потратил на свадьбу не меньше 15 миллионов рублей.

Сати Казанова с мужем итальянцем и родителями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сати Казанова и Стефано Тиоццо

У певиц Сати Казановой муж итальянец - фотограф Стефано Тиоццо. Первую свадьбу пара сыграла в Москве, вторую на родине невесты - в Северной Осетии, третью - в Италии. В столичный загс пришли в белых кедах, а потом для 25 друзей устроили в ресторане свадебный завтрак. На родине Сати прошел свадебный ужин во время которого произошло знакомство семей невесты и жениха. Были традиционные танцы и кухня.

Сати и Стефано заранее сшили национальные наряды. Свадьба на родине жениха прошла среди виноградников Пьемонта в местечке Tota Virginia. Церемонию вел брат жениха – известный пианист. Казанова уговорила папу вести ее к свадебной арке по европейской традиции. Певица была в платье с кружевом от Helen Miller и тиаре с топазами и жемчугом. После трех свадеб пара укатила в путешествие на Мальдивы.

Свадьба Леры КудрявцевойФото: Иван ВИСЛОВ

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Семь лет назад в банкетном зале «Сафиса» собрался весь цвет российского шоу-бизнеса, чтобы поздравить красавицу телеведущую Леру Кудрявцеву и хоккеиста Игоря Макарова. Была сама Алла Пугачева! Вели свадьбу Игорь Верник и Николай Басков. Невеста сменила три платья от дизайнера Игоря Гуляева. Медовый месяц пара провела на Сардинии.

Свадьба ЖасминФото: Вадим ПУТИНЦЕВ

Жасмин и Илан Шор

Свадьба Жасмин была на родине ее жениха Илана Шора: девять лет назад в Кишиневе гуляли российские и молдавские знаменитости – артисты, политики, бизнесмены. Свадьбу во Дворце Республики вел Николай Басков. Невеста нарядилась в пышное платье со стразами, а жених щеголял в смокинге. Фишкой, удивившей гостей, стали живые статуи, и цветочный декор. А через несколько лет Илан Шор исполнил мечту жены и подарил еще одну свадебную церемонию – на Мальдивах. Певица изначально хотела свадьбу на островах, но учла желание мужа, который хотел собрать на родине всех близких людей.

Свадьба Никиты Джигурды и Марины АнисинойФото: GLOBAL LOOK PRESS

Никита Джигурда

Эта свадьба случилась двенадцать лет назад – была не самой шикарной, но эпатажной точно. Олимпийскую чемпионку отговаривали от союза с артистом Никитой Джигурдой, но любовь оказалась сильнее предрассудков. Анисина заказывала платье парижскому дизайнеру Максу Шаулю — сама придумала оранжевый кружевной наряд с розовым атласным бантом на поясе. Образ Анисина дополнила оранжевыми колготками и сиреневой фатой. Жених тоже нарядился — в кожаные брюки, мантию и ленту с орденами. Заказывали выездную регистрацию в Дурасовском дворце, что в Люблинском парке.

Никита Джигурда рядом с подписью на документе о заключении брака дописал: «Люблю Анисину!» Работники загса отругали певца, но простили несдержанность. Среди известных гостей были Мария Бутырская, Игорь Наджиев, Елена Кондулайнен. Клятва верности Никиты Джигурды звучала так: «Я с большим удовольствием согласен взять в жены Марину, потому что люблю ее больше жизни. Уверен, это моя последняя любовь, с которой я уже никогда не расстанусь».

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