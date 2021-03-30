Лунный календарь на апрель 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Публикуем лунный календарь на апрель 2021 года Фото: Shutterstock

1 апреля, четверг

19-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Вселенная будет будто бы проверять, как мы усвоили недавние уроки. Старайтесь не попадать в те же переделки, что были ранее и не поддаваться на соблазны. Включаем внимание на всю мощность: это один из самых опасных дней месяца.

Именинники: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Матрона, София.

2 апреля, пятница

20-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Стоит отбросить сомнения и начать движение к своей цели, даже если она кажется безумно далекой. Сейчас важно наметить путь к ней.

Особой энергии сегодня не ждите, а потому, расходуйте силы аккуратно.

Именинники: Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей.

3 апреля, суббота

21-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Удача ждет в том случае, если вы станете двигаться к ней не в одиночестве. Помощь команды принесет немалые дивиденды и облегчит путь.

Идеальный момент, чтобы начать борьбу с вредными привычками.

Именинники: Владимир, Кирилл, Пахом, Серафим, Филимон, Фома, Яков.

4 апреля, воскресенье

22-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Нейтральный день. Новое не начинаем, а вот завершить начатое просто необходимо. Не распыляйтесь на многое, сконцентрируйтесь на самом важном для вас.

Сегодня очень важно понимать свою особенность и уникальность. Только так можно занять достойное место и заслужить уважение других.

Именинники: Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Ефим, Таисия.

5 апреля, понедельник

23-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Анализируем свои поступки и все, что происходит вокруг. Это поможет понять некоторые механизмы мироздания.

Именно сейчас можно начинать кардинальные перемены в своей карьере и судьбе.

Именинники: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Лука, Макар, Никон, Пелагея, Сергей, Степан, Феодосия.

6 апреля, вторник

24-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Активный и благоприятный день. А это значит, что все, даже самые сложные дела, по плечу. Особенно здорово заниматься интеллектуальными делами и тяжелой физической работой.

Именинники: Артем, Владимир, Захар, Петр, Степан, Яков.

7 апреля, среда

25-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Энергия идет на спад. Так что не ставим перед собой масштабные цели, а выбираем дела рутинные, спокойные, не требующие концентрации.

Кстати, это отличная возможность переключиться от суеты!

Именинники: Савва, Тихон.

8 апреля, четверг

26-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

После небольшой передышки предстоит собраться и вновь приступить к серьезным делам.

Помните, в этот день мы очень подвержены влиянию окружающих. Прежде чем принять важное решение, возьмите паузу, чтобы все обдумать и сделать свой выбор.

Именинники: Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

9 апреля, пятница

27-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

День считается не самым благоприятным. Впрочем, если не делать важных шагов в бизнесе, и не форсировать события, все пройдет без особых эксцессов.

А вот для благотворительности – лучший момент!

Именинники: Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Матрона, Павел.

10 апреля, суббота

28-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Уделяем внимание своим душевным потребностям. Стоит сходить в храм, почитать духовную литературу, пообщаться с мудрыми людьми.

День обладает эффектом бумеранга, - творите добро!

Именинники: Василий, Иван, Илья, Иона, Лазарь, Николай, Савва, Спиридон, Степан.

11 апреля, воскресенье

29-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

День под знаком опасности. Исключаем потенциально травмоопасные занятия, удваиваем внимание. Вместе с тем, стоит заняться решением проблем, которые не дают двигаться вперед, тормозя развитие.

Именинники: Иван, Иона, Кирилл, Марк, Михаил.

12 апреля, понедельник

1-й/2-й лунные дни. Новолуние в Тельце.

Стартует новый цикл. Это шанс начать многое с «чистого листа». Если был негативный опыт, стоит забыть его и вновь попытать счастья в том, что вас особенно привлекает. Сейчас станет ясно, получится сделать задуманное, или оно так и должно остаться мечтой.

Избегайте поспешных решений, ко всему подходите рационально.

Именинники: Иван, Софроний.

13 апреля, вторник

3-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Много энергии и не удивительно, что она будет находить выход в агрессии. Чтобы этого не случилось, нагружайте себя по полной!

Благоприятно начинать строительство и заниматься ремонтом.

Именинники: Анна, Вениамин, Влас, Иван, Иннокентий, Иона, Иосиф, Яков.

14 апреля, среда

4-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Не лучший день недели. Стоит опасаться «выгодных» предложений, внимательно относиться к различным финансовым операциям и вообще держать ухо востро. Уж очень велики шансы быть обманутым.

Удача будет с теми, кто умеет извлекать уроки из жизни и анализировать ситуацию.

Именинники: Авраам, Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.

15 апреля, четверг

5-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Хороший момент, чтобы измениться, отказаться от вредных привычек. Если хотите заложить какую-то хорошую традицию, для этого самое правильное время.

В тот день многие мысли становятся материальны, помните об этом!

Именинники: Георгий, Григорий, Ефим, Поликарп, Савва, Тит.

16 апреля, пятница

6-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

День прозрения, связи с близкими «на расстоянии». Сегодня очень отчетлив голос интуиции, можете смело полагаться на него, принимая решения.

День похож на зеркало, в нем отразится все! Так что нечего пенять, если отражение разочаровывает…

Именинники: Никита, Феодосия.

17 апреля, суббота

7-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Благоприятный день. Хорошо приступать к новым делам, начинать новый бизнес, проводить время с близкими. Кроме того, сейчас особенно удачное время для перехода на новую работу или должность. Именинники: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Зосима, Мария, Никита, Никифор, Николай, Федор, Яков.

18 апреля, воскресенье

8-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Не бойтесь приступать к новому, перемены зачастую ведут нас к новым вершинам. Если закрылась одна дверь, обязательно откроется другая. Но вот одновременно открытыми двери вряд ли будут. А значит, порой надо принять непростое решение. Именинники: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен.

19 апреля, понедельник

9-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Сложный противоречивый день. Он наполнен суетой и ленью. Тот случай, когда все стремятся что-то делать, но получается только видимость действа.

Лучше в этом случае заняться подготовкой, планированием. Ну и, конечно, будет немало искушений, с которыми надо справиться.

Именинники: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Севастьян, Яков.

20 апреля, вторник

10-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Светлый день, без неприятностей. Сегодня возможны сюрпризы, хорошие встречи и внезапные задушевные разговоры с людьми, которые к этому, вроде как, совсем не расположены. А это значит, удастся наладить контакт, расположить к себе, а может быть, приобрести надежного союзника.

Именинники: Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр, Прокоп.

21 апреля, среда

11-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Энергетический пик месяца. Что это значит? Многие цели по плечу, завидная трудоспособность. Но в месте с тем, повышенная раздражительность и состояние, когда в руках просто так бьется посуда. Не забываем находить себе достойные занятия и не бездельничаем.

Именинники: Иван, Лука, Сергей, Яков.

22 апреля, четверг

12-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

День, когда нужно подумать о своей душе, о своих переживаниях и духовных потребностях. Обязательно в этот день необходимо сделать что-то хорошее, безвозмездное. Кроме того, нужно поблагодарить тех, кто помог вам. Не забывайте говорить спасибо!

Благоприятное время для матримониальных хлопот.

Именинники: Вадим, Гавриил.

23 апреля, пятница

13-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Кто ищет, тот всегда найдет. Это день творческих людей, стремящихся к новым вершинам, тех, кто хочет создавать, а не потреблять. Их сегодня ждет успех, маленькие открытия и большие перспективы.

Именинники: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.

24 апреля, суббота

14-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Момент принятия решения, выбора дороги и тех, кто будет рядом. Предстоит решить для себя непростые задачи, от которых будет зависеть очень многое. Подойти к этому нужно со всей ответственностью.

Именинники: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Харитон, Яков.

25 апреля, воскресенье

15-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Повышенное внимание. Для этого дня характерна нервозность, повышенная травмоопасность.

Не нужно сейчас принимать решения и приступать к новым делам. Лучше отказаться и от крупных покупок и масштабных поездок.

Именинники: Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.

26 апреля, понедельник

16-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Можно браться за дела, которые требуют от нас скрупулезного подхода, логики, внимания и сосредоточенности. А вот с фантазией и креативом будет явная напряженка.

Сейчас можно наконец чуть расслабиться и несколько отдохнуть от напряженного графика. Все будет идти так, как должно.

Именинники: Георгий, Дмитрий, Марфа, Феодосий.

27 апреля, вторник

17-й лунный день. Полнолуние в Скорпионе.

Перепады настроения, ссоры – все это будет в наличии. Но после всплеска эмоций обязательно воцарится штиль и гармония лучше прежнего. Вот тогда-то и можно будет заняться анализом произошедшего и планированием будущего.

Именинники: Александр, Антон, Иван, Мартин, Христофор.

28 апреля, среда

18-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Надо обойтись без принятия решений, без важных встреч и переговоров. По возможности сводим контакты с окружающим миром к минимуму и занимается лишь своими заботами.

Отличный момент для самообразования и переобучения.

Именинники: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Савва, Трофим, Яков.

29 апреля, четверг

19-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Неплохой день. Большую часть задуманного сегодня удастся воплотить в реальность, если, конечно, не помешает внезапная лень.

Хорошо начинать работу на новой должности, заниматься медицинскими манипуляциями, и начинать санаторно-курортное лечение.

Именинники: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.

30 апреля, пятница

19-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Нейтральный день. Стоит подчистить все «хвосты» и навести порядок в своих бумагах, столах, шкафах и мыслях. Это мгновенно позволит понять, что же нам надо на самом деле и определить четкий план действий.

Именинники: Адриан, Александр, Ефрем, Макар, Михаил, Семен, Федор, Фома.