"Ножки подкосились": известному певцу стало плохо из-за парика Софии Ротару

Александр Панайотов является участником нового сезона шоу "Точь-в-точь" на Первом канале. Недавно перед выходом на сцену в образе Софии Ротару ему стало плохо. Фото: Первый канал

Труд артиста только на первый взгляд кажется легким. Ведь зрители всегда видят красивую картинку, а то, что происходит за кадром, скрыто от посторонних глаз. Певец Александр Панайотов шокировал признанием о том, как чуть не потерял сознание на съемках из-за парика Софии Ротару.

Александр Панайотов является участником нового сезона шоу "Точь-в-точь" на Первом канале. Недавно перед выходом на сцену в образе Софии Ротару ему стало плохо.

Как выяснилось, гримеры, желая сделать из исполнителя копию хуторянки, надели на него слишком тесный парик. По словам Александра, он почувствовал сильную слабость и успел перед выступлением обратиться за помощью. У певца нарушилось кровоснабжение головы из-за тугого парика.

"Это был адски тупой парик. Они мне затянули его так, что кровь перестала поступать к мозгу. Как раз перед выходом ножки подкосились. Реально стало плохо. Я побежал к гримерам: «Девочки, ослабляйте!» Они стали резать, рвать. Слава Богу, все разрешилось!", - пожаловался Панайотов в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Напомним, Александр Панайотов за время участия в программе успел перевоплотиться в образ короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, композитора Александра Градского, композитора Джорджа Майкла, советского певца Муслима Магомаева и итальянского оперного певца Лучано Паваротти.

Стоит отметить, что все участники шоу "Точь-в-точь" сталкиваются с большими трудностями на съемках из-за многочасового грима. Им приходится терпеть неудобства ради полного внешнего сходства с известными артистами. Кроме того, из-за разогретой софитами студии с артистов сходит в прямом смысле семь потов.