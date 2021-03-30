Что происходит в Новых Вешках, где мужчина устроил стрельбу: прямая онлайн-трансляция

Мужчина забаррикадировался в своём доме и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. СОБР начал штурм

В подмосковных Мытищах сегодня, 30 марта 2021 года, 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в собственном частном доме, когда утром к нему пришли сотрудники ФСБ и МВД. Его подозревают в причастности к незаконному обороту оружия. В ответ Барданов бросил две гранаты и открыл огонь по прохожим и силовикам.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов призывали его сдаться, но Барданов не отвечает им и не выдвигает никаких условий. Вместе с ним в доме могут находиться двое взрослых и один ребёнок.

Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию происходящего в элитном коттеджном посёлке "Новые Вешки".