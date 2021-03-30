"Серьезный случай": Екатерине Стриженовой сделали операцию после жуткого падения

Екатерина Стриженова рассказала о своем самочувствии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина Стриженова приходит в себя после операции и наркоза. Телеведущей сделали операцию после жуткого падения в студии шоу "Время покажет".

Екатерина Стриженова рассказала о своем самочувствии. "Я после наркоза. Вчера со мной случилась такая катавасия. Я упала в нашей студии, оступилась, у нас там подиум, улетела. Ударилась сильно и попой, и головой. Но основной удар пришелся на руку. Она сильно распухла на глазах. Голова закружилась от боли", - сообщила 53-летняя теледива в блоге.

Когда Екатерина рухнула в эфире, к ней немедленно привели врачей, которые дежурили у "Останкино". Сначала Стриженовой предложили ехать в травмпункт. Однако телеведущая позвонила Елене Малышевой. Она сказала ехать в Боткинскую больницу.

В клинике Екатерине сделали рентген. "Перелом у меня сложный, со смещением, с осколками. Врач сказал, что случай серьезный, надо делать операцию, ставить пластинку", - поведала звезда.

Теперь, по ее словам, все позади. "Только что сделали первую перевязку. Доктор сказал: «На скрипке играть не буду, но на пианино смогу»", - резюмировала знаменитость.

Ранее соведущий Екатерины написал в блоге слова поддержки в ее адрес. "Работа ведущего может быть опасна не только горячими спорами экспертов в студии. Сегодня в прямом эфире программы «Время Покажет» случилось крайне неприятное событие. Екатерина Стриженова оступилась, упала и повредила себе руку! Предварительно - подозрение на перелом", - сообщал Руслан Осташко.