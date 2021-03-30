На судоверфи «Звезда» заложили первый танкер типа MR

На судостроительном комплексе «Звезда» состоялась закладка первого танкера-продуктовоза типа MR. Это головное судно в серии из трех судов, которые уже строятся на судоверфи в рамках контракта c «СКФ Атлантик» - дочерней компании «Совкомфлот». Танкер получил имя «Иван Айвазовский» в честь всемирно известного художника-мариниста. Торжественная церемония закладки судна состоялась на открытом тяжелом достроечном стапеле ССК «Звезда».

Танкеры-продуктовозы типа MR предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата. Силовые установки танкеров будут работать на экологически чистом газомоторном топливе, что позволяет существенно снизить объем выбросов в атмосферу. Грузоподъемность танкера составит около 50 тыс. тонн, длина – более 180 метров, ширина – более 32 метров, осадка – 13,4 метра. Ледовый класс 1B позволит ему безопасно осуществлять круглогодичную навигацию, в том числе в ледовых условиях Балтийского моря.