Что такое конструктивная злость и как она помогает нам удержаться на плаву и сохранить здоровье? Фото: Shutterstock

Улыбающиеся фотки в инстаграме, восторженные посты в фейсбук. Сотни книг про позитивное мышление, которое легко и играючи поможет решить все насущные проблемы и распахнуть все закрытые двери. В потоке советов как сохранять позитивный настрой часто появляется неловкость, порой даже растерянность, а иногда чувство вины (ложной) при появлении первых признаков «негативных эмоций».

Но всегда ли нам нужно быть для всех «хорошими и добрыми»? Как не потерять себя в соревновании позитива, в гонке глянца и ретуши? Что такое конструктивная злость и как она помогает нам удержаться на плаву и сохранить здоровье? Врач-психиатр и психотерапевт, кандидат медицинских наук, сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала «Комсомолке», как не подавлять в себе эту важную эмоцию и на личном примере и историях своих пациентов показала, как энергия злости помогает нам решать семейные и рабочие конфликты.

РАЗНЫЕ ЛИЦА ЗЛОСТИ

Если злость приводит к конфликту с претензиями, обвинениями, оскорблениями, унижениями других, она не конструктивна. Она разрушает в первую очередь психическое здоровье, забирая силы и энергию, делая человека ослабленным, уязвимым, выплескивающим агрессию по незначительным поводам, при этом энергия уходит, как в решето. Это то, что называют неправедный гнев – «ты не прав, неправомерно себя ведешь». Он может приводить к грубости, деспотизму, жестокости.

- С другой стороны, подавление агрессии, желание стерпеть, смолчать, «проглотить» раздражение и злость, тоже наносит вред здоровью. Поэтому нам важно учиться управлять эмоциями, которые зачастую в обществе маркируются как «негативные», неприемлемые, недопустимые для выражения на людях, научиться обращать их не во вред себе и другим, а на пользу нам и нашим отношениям, ведь мы не можем запретить себе злиться, - говорит Татьяна Зеленкова-Захарчук.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ

Если подавление злости, обиды, разочарования, становится постоянным, у человека формируется «программа жертвы» с заниженной самооценкой, ощущениями беспомощности, ложной вины, потерей веры в себя, а это приводит к стратегиям страдания и саморазрушению, зачастую вызывая болезни.

Накапливается внутреннее напряжение, нарушается сон, возникает хроническая усталость, формируется недостаток сил для поддержания функционирования всех органов и эндокринной системы. При постоянном непрекращающемся напряжении перегружены надпочечники, вырабатывающие гормоны стресса, что приводит к их гиперплазии (избыточным новообразованиям, - прим. ред.). Результат может быть самым плачевным, вплоть до формирования злокачественных опухолей.

- Если мы запретили себе злиться на обидчика и ушли в постоянно подавляемые чувства обиды и вины, то страдает и щитовидная железа. Сначала развивается дисфункция тиреоидных гормонов, они «скачут», эндокринологам трудно подобрать лечение.

Когда длительно нерешенная стрессовая ситуация давит на нас, воспринимается, как угроза, и мы живем в постоянной тревоге, может развиться тиреотоксикоз (это синдром, который характеризуется избыточным содержанием гормонов щитовидной железы, - прим. ред.). При депрессии возможен гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы, - прим. ред.). У женщин может нарушаться менструальная функция, вплоть до аменореи (отсутствие менструации – прим. ред.), у мужчин - эректильные дисфункции, гасится сексуальная энергия, - говорит Татьяна Зеленкова-Захарчук.

Хороший пример конструктивной злости демонстрирует нам боец Хабиб Нурмагомедов. Фото: EAST NEWS

ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ НЕ СПАСУТ

Когда мы чувствуем себя в опасности, незащищенными, например, если детей обижают родители, или когда насилие применяет кто-то из супругов, у которого очевидно больше возможностей, финансовой власти, - может сформироваться «пищевой невроз».

- Это ситуация «психологического заложника», которую люди часто начинают заедать. То есть, поглощают пищу не потому, что голодны, а потому, что это способ успокоить себя, спрятаться от тяжелой реальности в «жировой домик», стать больше и сильнее. Так запускается стратегия саморазрушения, растянутого во времени, - говорит эксперт. – Однако это не конструктивный путь, а один из способов аутоагрессии. Ожирение впоследствии разрушает весь организм, возникает полиорганная недостаточность, что может привести к заболеванию сахарным диабетом второго типа. Это медленное и тяжелое разрушение себя. А меж тем стрессовые ситуации не разрешены, проблемы стоят на месте, еще совсем не переработанные для их решения.

КАК ЗЛОСТЬ ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ КОНФЛИКТЫ В СЕМЬЕ И НА РАБОТЕ

Если к нам проявляют неуважение, психологическое или физическое насилие, позволяют грубость, манипулируют нашими чувствами и действиями в своих интересах, шантажируют, не оставляют нам выбора, - то это повод для злости, но не для обиды. Очень частый пример ситуации, когда злость может перейти в действие – это конфликты в супружеских отношениях.

- Часты пример манипуляции - муж бьет жену и делает ее же виноватой постоянными посылами: «Это ты меня довела». И она искренне считает себя виновной, ее злость не выходит, ответная агрессия подавлена. Это двойной стресс, крайне губительный, приводящий к болезням и разрушению, - говорит Татьяна Зеленкова-Захарчук.

Чтобы раздражение, злость или гнев не обратились на себя, не стали обидой или виной, аутоагрессией стоит посмотреть на ситуацию так: «Если со мной это происходит, то что мне нужно поменять, чтобы больше со мной таких ситуаций не повторялось». «Держите злость в голове» и направляйте не в разрушение, а в конструктивное взаимодействие, призывает наш эксперт. Ваши визави обязательно почувствуют ваш настрой и в свою очередь пойдут на диалог и изменения.

Держать злость в голове – это значит думать о том, что не устраивает и вырабатывать стратегию решения проблемы.

– Со мной недавно произошла крайне неприятная рабочая ситуация, которая вызвала у меня злость, - делится наш эксперт. – Материал, подготовленный к эфиру одного из телеканалов, не был со мной согласован, и в итоге суть моей работы была искажена. Вместе с пациенткой мы планировали сделать полезный материал о том, как психотерапия при поддержке медикаментов – антидепрессантов, помогает человеку стать автором своей жизни, выбирать то, что ему нравится и идти по этому пути, менять свою жизнь к лучшему, а на выходе это послание было заменено на противоположное. И вот, когда я сидела дома и злилась, тарелка рядом на столе разбилась вдребезги. Представляете, насколько злость – заряженная энергией эмоция! Я понимала, что надо что-то менять и направила свою злость в действие. Мы обсуждали ситуацию коллегиально с теми, кто участвовал в подготовке материала. Мы вместе предприняли шаги для того, чтобы ситуацию изменить. Ведь пострадала не я лично, а наши зрители, для которых готовился материал. После случившегося появилось много новых предложений от других телекомпаний участвовать в съемках.

В ситуации несправедливости мы не можем не злиться. Праведный гнев, защита наших интересов, когда на нас нападают, - они города берут, дают энергию победы, уверена наш эксперт.

СИЛА БОЯ

Хороший пример конструктивной злости демонстрирует нам боец Хабиб Нурмагомедов. Он внешне не эмоционирует, даже если противники открыто его провоцируют до боя, выкрикивают в его адрес оскорбления, пробуют унизить.

- Видно, что Хабиб Нурмагомедов злиться, но он эту злобу переводит в бой и тогда ему достаточно буквально нескольких приемов, чтобы победить соперника. Такой перевод злости из эмоциональной сферы – в действенную, – основа для успешного развития, - считает эксперт.

Врач-психиатр и психотерапевт, кандидат медицинских наук, сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук

МНОГО РАЗВОДОВ, НО МНОГО И НОВЫХ ЗНАКОМСТВ

В период пандемии все больше людей обращаются к специалистам для того, чтобы выйти из ситуации семейного насилия. Однако сама пандемия не разрушает семью, уверена врач. Если проблемы были до того, как ковид стал активно распространяться и началась изоляция, то в условиях усиливающегося стресса обострилось все то, что было накоплено раньше.

- Если муж начал в пандемию бить жену, то пандемия тут не при чем. Значит, он и раньше был агрессивен, но у него не было круглосуточной возможности для придирок и психического и физического насилия, - говорит Татьяна Зеленкова-Захарчук. – Многие женщины приходят сейчас с тем, что они готовы к разводу и даже беременность или декрет их не сдерживают. «Я не хочу страдать, я готова действовать», - вот выход конструктивной злости. Женщина видит, что то, что она разрушается, мужа не останавливает. Жить с таким деструктивным человеком опасно. Она злится, и она готова к действию. Теперь важно направить это действие не на бесконечные конфликты и скандалы, а на изменение своей жизни в лучшую сторону. Например, на поиск финансовой независимости. Даже в пандемию, когда экономическая ситуация обострилась, такие женщины находят пути к тому, чтобы обеспечить себя и ребенка, выбрать себя, свое будущее и свое здоровье. Очень много разводов, но и удачных новых знакомств происходят за время пандемии.

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