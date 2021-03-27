Пять парадоксальных фактов, которые мешают нам похудеть

Чем меньше килограммов остается до идеалов, тем тяжелее от них избавиться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До настоящего тепла и сезона отпусков остаются считанные недели. Многочисленная армия худеющих опять обменивается чудодейственными диетами из разряда «что бы такое съесть, чтобы похудеть». А потом снова будет жаловаться, что диеты попались ненастоящие - «Не наедаюсь на одной, приходится сидеть сразу на трех»...

Специально для таких страдальцев в издательстве «Комсомольская правда» вышла книга «Обман веществ. Почему жир и сахар убивают наше здоровье и как с этим бороться» известного эндокринолога, кандидата медицинских наук, врача клиники МГУ Зухры Павловой и нашей коллеги, первого заместителя главного редактора «КП» Олеси Носовой.

Книга строится на строгих фактах, подкрепленных ссылками на научные исследованиях, и на богатом опыте доктора Павловой, которую совершенно не зря называют «русским доктором Хаусом»: она ставит порой неожиданные диагнозы, которые потом подтверждаются лабораторно.

В общем, немудрено, что в книге тоже полно парадоксов, связанных со здоровьем и приобретением фигуры мечты. И если кто-то думает, что худеть – это просто, то этот человек счастливчик. Чем меньше килограммов до идеалов, тем тяжелее от них избавиться. Итак,

1. Слишком много жира может быть даже у внешне худых людей.

- Врачи уже несколько лет сталкиваются с таким феноменом, как skinny fat - «худые толстушки», - рассказывает Зухра Павлова. - Это когда человек на вид худой, а начнешь изучать состав его тела, и окажется, что он состоит буквально из костей и жира, мышц очень мало.

Это плохое состояние, опасное для здоровья и долгожительства. Много таких skinny fat среди девочек, мечтающих стать фотомоделями, но пренебрегающих физкультурой. Даже здоровый человек может попасть в эту категорию, если сядет на какую-нибудь не безопасную монодиету.

На самом деле соотношение роста и веса (так называемый индекс массы тела, ИМТ) не отражает истинной ситуации с вашим составом тела. Индекс массы тела может оставаться в норме, но у человека может быть абдоминальная форма ожирения (когда жир скапливается в области талии) или гепатоз, то есть жировое перерождение печени.

Перечисленного достаточно для развития инсулинорезистентности — в этом случае ткани организма не реагируют на инсулин, который вырабатывается в ответ на прием пищи. Значит, глюкоза не может попасть в клетку, центр голода постоянно повышено активен, человек все время хочет есть. И, конечно, предпочитает есть сладкое.

Как определить, все ли у вас в порядке? Нужно утром и натощак сдать анализ крови на инсулин и глюкозу. Если инсулин больше 10.4, этого уже достаточно, чтобы заподозрить наличие инсулинорезистентности. Об абдоминальной (висцеральной) форме ожирения говорят, если окружность талии у женщин больше 80 см, а у мужчин более 94 см.

Сколько в теле жира, а сколько — мышц, костей и т. п. точно определит процедура, которая называется биоимпедансометрия. Через тело пропускают слабые, не чувствительные, разряды электрического тока, датчики определяют сопротивление разных участков тела (жир, мышцы, жидкость имеют разное сопротивление). На основании этих данных компьютерная программа определяет, сколько в теле жира, мышечной массы, воды и т. п.

2. «Быстрее всего похудеешь на продуктах с отрицательной калорийностью. С огурцов не растолстеешь!» - это, мягко говоря, не совсем так. А точнее, большое заблуждение.

- Ко мне часто приходят люди, которые верят, что существуют волшебные продукты, которые чем больше съешь, тем сильнее похудеешь, - говорит Зухра Павлова. - Потому что на их переваривание уходит больше энергии, чем они в себе содержат. Но давайте разберемся.

Например, интересный овощ огурец на 95 процентов состоит из воды, а в организме переваривается больше 3 часов. Из-за большого количества клетчатки, которая находится в кожице. И, конечно, на переработку огурца уходит намного больше энергии, нежели он в себе несет. Но наедитесь ли вы огурцом? Конечно, нет.

Коварство продуктов с отрицательной калорийностью заключается в том, что их едят как не в себя, то есть килограммами. И из-за этого безбожно растягивают желудок. Впоследствии люди вынуждены переедать, чтобы получить чувство наполненности пищей — один из важнейших факторов насыщения.

Насыщение — достаточно сложный процесс, нужно не просто занять желудок какой-нибудь едой, а желательно и белками, и жирами, и углеводами в определенной пропорции (соответственно 30, 30 и 40%). Иначе вы очень быстро проголодаетесь снова.

Как быть?

- добавляйте в каждый прием пищи что-нибудь белковое — яйцо, творог, кусочек мяса и т. п.

- не увеличивайте размер порций, если у продукта — отрицательная калорийность.

- не ешьте на ночь эти продукты, потому что они полны клетчатки, которая долго переваривается.

- обязательно пейте много воды, так как она нужна для усвоения клетчатки. Не будете пить — организм вытянет воду из клеток и сосудов.

3. Те, кто собирается «ужинать только кефиром», обрекают себя на ночные набеги на холодильник.

Вот, казалось бы, благие намерения: вместо плотного ужина закончить день стаканом кефира — низкокалорийный, полезный продукт.

Что не так? Дело в том, что у кефира (и у творога, кстати, тоже) — высокий инсулиновый индекс, объясняет наш эксперт. То есть после употребления этого продукта организм выбрасывает в кровь много инсулина. В результате быстро наступает насыщение. Но затем приходит сильный голод. Такой, что справиться с собой худеющие не могут, и прямо ночью отправляются к холодильнику.

Кроме того, такие продукты — с высоким инсулиновым индексом, как и те, что имеют высокий гликемический индекс (заставляют выбрасывать в кровь много глюкозы) способствуют росту жировой ткани. А когда жира становится много, развивается опасное состояние инсулинорезистентность, про которую мы уже говорили выше. В результате человека постоянно мучает чувство волчьего голода.

К слову, в книге подробная таблица сравнения гликемических и инсулиновых индексов самых популярных продуктов, которая подскажет вам, от каких вроде бы полезных продуктов у вас может разыграться нешуточный аппетит.

4. Перекус яблоком или другим фруктом не подходят для худеющих. Да и вообще в качестве перекуса фрукт не вариант.

Оговоримся сразу: речь идет о том случае, когда яблоко, груша или апельсин — это и есть весь перекус. Ошибка в том, что перекусывать фруктами нельзя без добавления белка. Вот почему:

- Фруктоза, действительно, быстро утоляет чувство голода, - объясняет Зухра Павлова. - Но потом резко снижает уровень малонил-КоА (вещества, являющегося важнейшим компонентом клеточного цикла выработки энергии и регулятора энергетического баланса в мозге).

Что же делать? Ешьте любые фрукты, которые любите — но как десерт, после основной пищи. Тогда уменьшится скорость всасывания углеводов и энергия пойдет на строительство не жировой, а мышечной ткани. Разумеется, если не поглощать фрукты килограммами.

5. На «легких и полезных» ягодах и фруктах не «худеется вкусно», а набираются килограммы жира.

В Древнем Египте верили, что время, проведенное на рыбалке, не засчитывается в земную жизнь. В наше время верят, что ягоды и фрукты, особенно съеденные летом, прямо с куста, за калории не считаются. Наоборот – можно наесться впрок разных витаминов, а потом и горя не знать.

Ну, во-первых, впрок витаминов не запасешься. Зимой все-таки придется принимать витаминные комплексы. А во-вторых, и в самых главных – люди о-го-го как толстеют на ягодках. Сами по себе они, может, и не калорийные. Но мы же едим их без учета и в любое время года.

- Вы знаете, что медведь набирает значительную часть жира перед спячкой именно на ягодах? - напоминает наш эксперт. - Дело в том, что фруктоза отвечает в организме именно за накопление энергии, и это легко объяснить эволюционно.

Метаболизм (обмен веществ) фруктозы – механизм выживания, который сформировался в процессе эволюции. В дикой природе фруктоза доступна животным только несколько месяцев в году, и это время – самое активное для набора жировой массы. Если совсем примитивно, фруктоза запускает в организме процессы сродни голоду. Она быстро утоляет голод, и тут же инициирует зверский аппетит. Чтобы набор жира не останавливался. Причем чем больше ешь фруктозы, тем ее больше хочется.

Проблема в том, что сейчас фруктоза повсюду. Она очень дешева в производстве, и по разным исследованиям она содержится более чем в 70 процентах продуктов, продаваемых в супермаркете. То есть процесс салопроизводства у нас идет круглогодично, в отличие от диких зверей.

К тому же переизбыток фруктозы, особенно натощак, ведет к жировому перерождению печени. А также этот вид сахара вызывает невосприимчивость к гормону лептину, который вызывает насыщение. В итоге мы попадаем в круговорот, когда есть хочется постоянно.

И в заключение:

Самый главный совет от доктора Павловой для постоянно худеющих – найти себе врача. Смотреть по своему основному заболеванию – например, эндокринолога, кардиолога и т.д. Главное, чтобы этому врачу вы стопроцентно доверяли и выполняли его рекомендации. Доктор вникнет во все аспекты жизни пациента — что он ест и когда, как и сколько спит, что пьет, какие дурные привычки имеет и поможет все скорректировать. Худеть в одиночку сложно, вы можете не замечать свои ошибки, а разумный врач поможет.

ЗНАЙ

Продукты с так называемой отрицательной калорийностью

(Учтите, что в процессе готовки калорийность может увеличиться, если будет использовано масло, панировка и т.д.)

Сельдерей

Шпинат

Листовой салат

Капуста (в т.ч. квашеная)

Грейпфрут

Морская капуста

Укроп

Петрушка

Артишок

Брокколи

Кабачки

Цуккини

Перец сладкий

Щавель

Тыква

Капуста пекинская

Баклажаны

Спаржа

Салат айсберг

Патиссон

Латук

Лук репчатый

Морковь

Огурцы

Фасоль зеленая

Цветная капуста

Перец

Редис

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Еще больше информации о том, как работает наш организм, как помочь ему оставаться молодым и здоровым долгие годы, как питаться, чтобы быть в хорошей форме — в книге «Обман веществ. Почему жир и сахар убивают наше здоровье и как с этим бороться». Ее автор — эндокринолог, к.м.н., старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель Клиники Системной Медицины Зухра Павлова.

Как начать больше двигаться, если «спорт — не моё» и вечно нет времени? Почему не всегда потеря лишних килограммов — повод для радости? Какие продукты стоит есть, чтобы худеть. А какие, наоборот, разжигают аппетит и ведут к набору веса. Все это простым и доступным языком изложено в книге. Первый тираж разошелся менее чем за две недели. Нам приходится допечатывать «Обман веществ» и скоро он вновь появится в интернет магазине shop.kp.ru. Однако ограниченное количество книг мы сохранили специально для международной выставки интеллектуальной литературы «Non/fiction№22», которая в эти дни проходит в Гостином дворе в Москве.

В воскресенье, 28 марта, в 18.00 вы можете не только купить бестселлер, но и задать все волнующие вас вопросы авторам книги — доктору Павловой и Олесе Носовой. А также получить их автографы на презентации в зоне семинаров №3.

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