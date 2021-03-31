От жидких перчаток до беспилотных ГАЗелей: как наука и промышленность привлекла в Нижегородскую область перспективную молодежь

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Автор фото: Александр ШЕВЯКОВ

Получить признание на международном рынке проекту помог Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ). Уже три года благодаря ему малые и средние научные предприятия превращают идеи на бумаге в бизнес-продукты. Так, симбиоз исследовательских центров и промышленных предприятий позволяет городу привлекать новые инвестиции и входить в топ-5 регионов России по инновационному потенциалу.

Хлебное дело

В Нижнем Новгороде с его холмистым рельефом и неофициальным статусом столицы закатов, кажется, созданы все условия для новаторов, которые не боятся заглянуть за горизонт и помыслить невозможное.

Пример тому – Нижегородский Политех (НГТУ им. Алексеева), который по объему исследований входит в число 100 ведущих научных организаций России. Местные ученые разработали уникальные шлифовальные машины с турбинным приводом. Над ними трудились более 30 лет. Эта разработка гораздо компактнее, легче зарубежных аналогов той же мощности. Опытную партию машин уже опробовали на предприятиях города.

Как ни удивительно, у нижегородского Политеха — европейские корни. Когда университет эвакуировали из Варшавы во время Первой Мировой, его хотели заполучить многие города Российской Империи. Министерство торговли и промышленности России выдвинуло условие: принимающий город должен собрать на обустройство изрядно пострадавшего вуза баснословную сумму — 2 млн руб. (примерно 2,7 млрд руб. в пересчете на современные деньги).

В Нижнем Новгороде развернули кампанию по сбору средств. Четверть суммы (500 тыс. руб.) внес Матвей Башкиров — младший из трех сыновей основателя династии хлеботорговцев Емельяна Башкирова, некогда выкупившегося из крепостных и достигшего того, что его муку отмечали на Всемирной выставке в Париже. Вклад мецената и поставщика Царского двора решил судьбу Варшавского института, который примерно через 100 лет получил статус технического университета. Идеи людей, свободных духом, вообще стали свойственны этому учебному заведению. Именно здесь учился Ростислав Алексеев - создатель экранопланов и столь любимых советскими гражданами судов на подводных крыльях «Ракета».

Заметную роль в научной славе региона сыграли ставший уже нарицательным персонажем Иван Кулибин, математик Николай Лобачевский, давший имя одному из ведущих вузов России, и основоположник современной эволюционной генетики Сергей Четвериков. Этот список можно еще долго продолжать — за 800-летнюю историю Нижний превратился в точку притяжения ученых и высокотехнологичных предприятий с большим опытом разработки и внедрения инноваций.

IT-столица

Сегодня в Нижнем Новгороде находятся четыре научных института РАН и сотня научно-исследовательских организаций.

— Это вузовский город, — отмечает ректор университета Лобачевского, доктор медицинских наук Елена Загайнова. — Высокий образовательный и научный потенциал — визитная карточка Нижегородской области.

По словам ректора, исторически в городе проводили фундаментальные и прикладные исследования, так как промышленность в СССР была заточена под физику и радиоэлектронику. Регион часто называют «кузницей Победы», ведь здесь был создан каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка. Город стал центром оборонной промышленности и занимал одно из ведущих мест на индустриальной карте страны, а сейчас прочно закрепился и на IT-карте. Именно в университете Лобачевского в 1963 году (обогнав, к слову, МГУ на 10 лет) появился факультет вычислительной математики и кибернетики — первый факультет такого профиля в стране.

— Действительно, здесь сложился серьезный научно-образовательно-технологический кластер, — продолжает Загайнова. — Время идет, и сейчас мы фактически становимся одной из IT-столиц России. И это тоже не случайно, потому что в ННГУ им. Н.И. Лобачевского самый большой выпуск айтишников в городе. Собственно, потому российские и международные IT-компании (Intel, Huawei, «Яндекс») с удовольствием приходят в регион — наш университет обеспечивает очень высокий уровень подготовки выпускников в этой сфере.

Стенд нижегородского Научно-образовательного центра на VII Ежегодной национальной выставке «Вузпромэкспо-2020». Автор фото: Екатерина СПЕХОВА

Кстати, Intel работает в регионе больше 20 лет. Сейчас в Нижнем Новгороде находится один из их крупнейших центров исследований и разработок компании за пределами Северной Америки.

IT и искусственный интеллект — это универсальное, межотраслевое направление. Но кроме него в университете Лобачевского активно развивают биомедицинские технологии: например, изучают стрессоустойчивость сельскохозяйственных растений или разрабатывают калькулятор биологического возраста человека.

— Руководство региона считает задачу инновационного развития приоритетной, — добавляет ректор. — У нас создан НОЦ, который призван аккумулировать лучшие практики и доводить лучшие проекты до стадии рыночной реализации. НОЦ как раз объединяет три важных направления — науку, образование и промышленную индустрию.

«У нас есть все»

Инновации – это не только работа на перспективу, но и коммерческие решения уже сегодняшнего дня. Беспилотная электрическая «Газель» прошла минувшей осенью полный цикл опытно-промышленной эксплуатации на Южно-Приобском месторождении «Газпромнефти». Это уже не просто эксперименты на специально оборудованном полигоне. Машина ездила по внутрипромысловым дорогам вместе с другими участниками движения и перевозила реальные грузы между производственными объектами.

Результаты эксперимента показали, что беспилотник адекватно реагирует на все дорожные ситуации и спокойно отрабатывает полную водительскую смену. А затем – вторую смену, потом – третью. Потому что ему не нужны ни сон, ни перекур, ни соблюдение норм Трудового кодекса. Правда, обеденный перерыв нужен – раз в 120 км машина заезжает на подзарядку.

Как и десятки тысяч собратьев, беспилотную «Газель» собрали на конвейерах Горьковского автозавода, лидера российского рынка коммерческих автомобилей. Сейчас ГАЗ испытывает уже четвертое поколение машин без водителей. В Нижнем для них создали специальный полигон, повторяющий городскую среду, с ее дорожными знаками, переходами, поворотами, парковками и светофорами.

Начиналось создание беспилотников на ГАЗе с образовательной программы фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски. Проходит она на нижегородской площадке с участием лучших технических вузов страны, среди которых – и Нижегородский политех. На соревнованиях автомобилей-роботов, которые получили название «Робокросс», «растет» будущая инженерная элита страны. Только в инженерных подразделениях ГАЗа работает сегодня больше 100 выпускников этой программы. А молодые ученые НГТУ им. Алексеева вместе с заводскими конструкторами разрабатывали программное обеспечение – мозг беспилотной «ГАЗели NEXT».

Беспилотная “ГАЗель”. Фото: пресс-служба ГАЗа

ГАЗ — только один из гигантов, на которые опирается промышленность и, как следствие, экономика региона. Объем промышленного производства в Нижегородской области достигает 1,6 трлн руб., внешнеторговый оборот при этом – 8,3 млрд долларов.

— Таких регионов, как наш, в России не больше дюжины, — уверен генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев. — У нас есть все: мы строим суда, самолеты, атомные реакторы, автомобили, производим множество продуктов химии и нефтехимии, электронику и радиоэлектронику, создаем современные суперкомпьютеры, выпускаем трубы большого диаметра и весомый объем газетной бумаги.

Эксперт отмечает, в структуре малого бизнеса Нижегородской области более 20% занимают производственные компании, и это делает экономику привлекательной для инвестиций.

— Глава региона Глеб Никитин очень хорошо знает, как работают инвестиционные механизмы в стране, — продолжает Цыбанев. — По итогам прошлого года, несмотря на кризис и общий спад объемов производства, у нас отличные показатели: инвестиции в основной капитал выросли более чем на 20% к уровню предыдущего года. И это вселяет оптимизм.

Развитие Нижегородской области оценили специалисты АСИ при составлении Национального рейтинга инвестиционного климата: в 2019 регион был на 57 месте, а в 2020 – уже на 18.

— В 2017 году мы были на 70 месте из 85, — рассказывает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин,— Очевидно, что для огромного промышленного региона с прекрасной логистикой это позорное место. Мы регулярно встречались с бизнес-сообществом, работали вместе. За два года — плюс 52 позиции. Но цель — попасть в топ-10, а потом и в топ-5.

Все по-взрослому

Будущих ученых и новаторов можно разглядеть еще за школьной партой. Самые мотивированные, уже в раннем возрасте интересующиеся технологиями, идут заниматься в детские технопарки «Кванториум». В регионе их уже пять, причем есть даже мобильный — такая лаборатория на колесах для проведения опытов и моделирования. Но, конечно, дополнительная нагрузка – на учителях, которые понимают, что такое ранняя профориентация. И наиболее масштабный проект в рамках празднования юбилея Нижнего Новгорода — «Школа 800». Это один из крупнейших образовательных комплексов в стране, он состоит из трех корпусов в разных районах города и центра дополнительного образования в городе Бор и рассчитан на 4550 детей.

Автор архитектурной и содержательной концепции, концессионер программы — группа компаний «Просвещение», которая будет сопровождать образовательную деятельность. Уникальность новой школы в том, что, несмотря на прорывной проект и статус участника федеральной программы, она будет принимать любых учеников — никакого конкурсного отбора. На фоне популярности элитных частных заведений звучит почти фантастически. Но это еще не все новшества: несмотря на такую большую армию школьников, для каждого из них выберут индивидуальную учебную траекторию.— Создание «Школы 800» в рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода инициировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, — говорит руководитель проекта Сергей Злобин.

Авторы проекта разработали предварительную концепцию, вышли с предложением в федеральное правительство и получили одобрение и дополнительное финансирование. Это первая такая крупная программа государственно-частного партнерства при строительстве школ.

— Мы прекрасно понимаем, что у каждого ребенка разные стартовые возможности, мечты, направления и желания реализовать себя, — продолжает Злобин. — Но «Школа 800» будет очень большой, так что какие бы у ребенка не сложились личные образовательные траектории, он всегда найдет единомышленников и сможет изучать отдельные предметы с теми, кто выбрал такие же направления.

Визуализация “Школы 800”. Фото: ГК “Просвещение”

«Школа» не просто образовательная среда, а социально-индустриальное партнерство. Все по-взрослому: помогать ученикамвыбирать будущую профессию будут «Сбер», «Группа ГАЗ» и Объединенная судостроительная компания, в состав которой входит завод «Красное Сормово».

— Это позволит юным нижегородцам себя реализовать, а городу — стать центром притяжения для обучающихся, для образовательных учреждений и предприятий, — заключает Злобин. — Это празднование юбилея со взглядом в будущее, а будущее — наши дети и их успехи.

Вот и получается, что симбиоз науки и промышленности делает регион привлекательным для инвесторов. Крупный бизнес видит в городе не только традиции — как изобретательства, так масштабной промышленной базы, но и в будущем первым получит плюсы от преобразований. Выстраиваются целые цепочки: от школы до рабочих мест, от изобретения до введения в производство. И вне сухих рейтингов инвестиционная привлекательность Нижнего оценивается очень просто: на празднование 800-летия уже удалось привлечь около 3 млрд рублей внебюджетных средств, которые, прежде всего, пойдут на инфраструктурную программу. В городе, где научились работать, жители достойны того, чтобы и жить комфортно.