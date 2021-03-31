Ворчание крымчан: Нам обещали жизнь как в России? Так дайте и отойдите!

Среднестатический крымчанин - вечный скептик. Он всегда чуть огорчен.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Люблю такой Крым. Пустой, дождливый. Без летней осатанелости, когда все рвут его на части, стараясь сожрать его рай. Впитать солнце, унести море, дотянуться до нежно-каменной красоты...
Одни Крымом торгуют.
Другие покупают.
Он вещь. Товар.
Толпятся, как в турецком «все-включено» - дай волю – разобьют на куски и растащат по северам.
Хотя летний Крым все вытерпит. Он - сезонный рабочий. Собирает урожай.
Весной он другой. Прохладный. Свежий. Ничей.
Бюст Тараса Шевченко в Симферополе.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Ты прилетаешь в громоздкий пустынный аэропорт, катишься по просторной «Тавриде», предвкушая вот-вот увидеть просоленные бризом набережные, безлюдные парки. Пляжи. Туманные горы.
Вокруг флаги Крыма и России в честь 7-летия вхождения. Выходной.
И слышишь, как местные поздравляют друг друга. Сквозь утреннюю зевоту. Словно празднику тысячу лет.
- С праздничком, Марин!
- С праздничком. Ты куда? А я на рынок, не разобрали яйца поди.
- С праздником, хлопцы! Шо, с пивом уже?
- И тебя туда же... Куда там пиво! Квас. Завтра ж на работу!
- Можно попросить мелочь? – кланяется мне то ли бомж, то ли пенсионер.
Высыпаю что есть.
- С пра-а-аздником, – счастливо скалится он беззубым ртом.
Хотя нет в Крыму торжества.
Того, что с парадами, с переполненными Лужниками и красивыми лозунгами...
Крым дьявольски рационален. Туриста бы не спугнуть.
Постковидный наш брат с материка косяком жирной ставриды скоро ринется на побережье. И отдаст за море и солнце все. Тут нет многолюдных празднеств - риск третьей короновирусной волны.
Не дай Бог!
В марте полуостров отметил годовщину возвращения в состав России.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Как воскликнет потом глава Ялты Константин Шимановский: «Какие торжества! Вы что?! Наконец-то – тьфу-тьфу – в Крыму намечается хороший сезон. Нам бы продержаться пару месяцев без ковида и... (глядя на меня, словно на неразорвавшуюся гранату) и скандалов.
- А то как годовщина воссоединения с Россией – обязательно скандал, – грустно вздыхали в одном из высоких ведомств. -
Словно кто-то специально хочет праздник испортить... Украина старается, а тут еще и свои, местные... И не поймешь – по совести ли? За гривны?
И неожиданно.
- Вот, к примеру, зачем вы приехали?
- Крым спасти, – говорю. - Природу на этот раз. (в прошлый я спасал материковых предпринимателей статьей «Почему из Крыма выживают русский бизнес» и местное правительство оценило, прислало в благодарность сердитое письмо).
- Вот, видите? Опять этот Форос... И в такой святой день! – воскликнул высокий крымский чиновник (на грифельной доске в его кабинете «ФОРОС» был выведен гигантскими буквами, такими, что остальные проблемы полуострова – вода, цены - терялись где-то внизу в мелком шрифте).
- Раздули историю... До Путина дошли Украине на радость! Ее пропагандисты сейчас вовсю эту историю крутят...
И вдруг понизив голос:
- Я ж сам крымчанин, и у меня за Родину сердце болит. Да, набедокурили мы в Форосе. Но исправляемся же! А эти крикуны подозрительны. Изучите их.
На следующий день я ехал к Форосу сквозь теплый дождь и думал – да, странно. Полгода мне слали письма незнакомцы, обивающие пороги судов, искрили наэлектризованные московские друзья, знакомые крымчане - те вообще: «Караул», - кричали они. Все гнали в Крым – спаси, спаси!
А там-то, если смотреть с далекого материка – делов-то. Ну построили что-то в парке, спилили пару десятков деревьев, среди которых оказался ливанский кедр...
И такой гремучий скандал?
Что ж такое снова случилось с Крымом? – гадал я.
Путь в Форос лежал через городки, чьи названия - Алушта, Гурзуф, Ялта, Алупка – шептали: «Не смей работать?! Пошли всех к черту. Беги к морю! Ни о чем не думай. Просто беги...»
Природа Крыма прекрасна в любое время года.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Выпрыгиваю в Ялте. Бегу.
Но чертова привычка - разговорился с аборигеном.
- Хорошо, наверное, жить в раю? – задаю самый тупой вопрос туриста.
- Тю-ю... В раю, – ухмыляется ялтинец. – Мы, крымчане, после смерти в рай не попадем, Бог выдал нам его при жизни. Только испортили наш рай...
- Кто испортил? – настораживаюсь. И все.
Ты не дошел до моря... Началось.
Захожу в масандровский магазин. Продавцы: вот раньше была «Массандра», так «Массандра». А теперь, мол, продали за гроши.
Захожу на рынок.
- А бензин! Вы видели наш бензин? - жаловался торговец. - Нам же обещали, что с материком цены сравняются, когда по мосту пойдут цистерны. Они пошли, а цены все равно на 2 рубля выше...
- Но на Украине они выше на 25 рублей!
- И что? Нам обещали как в России.
(Обычно это объясняется нежеланием крупных топливных сетей входить в Крым из-за санкций, а неофициально – банальной жадностью местных торговцев, которые в отсутствии конкуренции с бизнес-монстрами вроде «Пятерочки», «Лукойла», «Икеи» завышают здесь цены на все.)
- А зарплаты? – вздыхали ялтинцы. - Вы знаете наши зарплаты?
И начинают вечный сказ о том, что при Украине получали две тысячи гривен (тогда это было 250 долларов), а сейчас лишь 20-25 тысяч рублей.
- Подождите, но это те же 250 долларов, даже 300, – лезу с арифметикой.
Машет рукой. Что они, мол, понимают с материка...
Среднестатический крымчанин - вечный скептик. Он всегда чуть огорчен.
Дескать, черт с ней с Украиной, пусть там еще хуже – но с нищими зарплатами (последнее место в Южном федеральном округе России) и с такими ценами как жить?
А если почитать местные блоги...
Крымчане с таким удовольствием предаются там скорби и унынию, что туда как на мед слетаются соколы с Украины. Со злорадным вопросом: «Ну, как дела в русском мире? Норм?»
- Отвалите, бандеровцы. У вас еще хуже, - шипят полуостровитяне (хотя у большинства два паспорта, а часть искренно радуется воссоединению с Россией и удачному переоформлению украинского загранпаспорта одновременно).
Глава Ялты Константин Шимановский объясняет крымскую ворчливость местным менталитетом, помноженным на пост-ковидную депрессию... Мол, поставишь новый мусорный бак - ялтинцы обязательно поднимут крик: «Старый был удобнее».
Глава Ялты Константин Шимановский. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
И мысль эта для человека с материка, кстати, большое искушение. Найти причину всех крымских бед в хуторском ворчливом характере аборигенов удобно.
Это с одной стороны – правда (крымчане в этом смысле похожи на абхазов – те согласны принимать чужаков только как туристов, гостей – те, в идеале должны просто оставить деньги и исчезнуть). Да только вот с другой...
Почему-то именно в Крыму, с русским чиновником происходят странные превращения, из-за чего за 7 лет здесь сменилось 8 министров транспорта, 7 ЖКХ, 7 экономического развития, 6 здравоохранения. За семь лет в правительстве из 20-ти ведомств министрами побывали... 67 человек.
В одной Ялте за 3 года за воровство уволили 9 (!) чиновников.
Наблюдая этот «проходной двор» у крымчан зародилось подозрение – а если Москва ссылает сюда проворовавшихся начальников для исправления, но те просто не могут от воровства удержаться? Привыкли!
«Нас ...., а мы крымчане,» - шутят местные.
И говорят – мол, ладно, видим мы какую уйму денег Россия вкладывает в Крым. Сколько строится поликлиник, больниц и детсадов, дорог – такого прорыва здесь не было с Советов...
- Ну вот! Здорово же! – гляжу я на них с надеждой.
(Ну, братцы, - думаю, - выдавите из себя хоть каплю оптимизма!)
- Здорово-то здорово, – соглашаются...
Но опять по-крымски хмуро.
- Ну, что опять не так! – спрашиваю.
Начинают из далека.
Мол, любил к нам ездить Юрий Лужков. В маленький поселок Санаторная, что у Фороса.
И все там московского мэра любили и уважали.
- За что?
- А он ничего в этом месте не построил! И никому жить не мешал...
Злость на материковых небожителей, скупивших южный берег Крыма, копилась в здешнем народе долго.
Сначала всех раздражал таинственный московский чиновник, которому молва приписывала дачу. Но самое ужасное - гигантский забор вокруг, закрывающий вид на море.
Потом досталось грозному силовому ведомству, «взявшему на баланс» пансионат и установившему на пляже КПП для пропуска к морю только лиц с местной пропиской. Туристический бизнес вокруг тут же рухнул. Люди, поколениями жившие на сдаче жилья «дикарям», взвыли и забегали по судам.
Такие истории рассыпались по всем прибрежным поселочкам. Везде свой скандал.
Сценарий одинаков - приезжает техника и строит дом. Среди этих мест он - как прыщ на лице. Максимальная этажность, архитектурное уродство – дешево и сердито. И главное - предельно нагло – строят в природоохранной зоне! Местные, конечно, бегают по инстанциям – и выясняют: ни разрешений, ни согласований. Мэрия обычно пожимает плечами, кивает наверх...
Ну а если срочно надо застроить парк (как, например, Меласский, что у Санаторного), объявляется о его закрытии на полгода - ремонт канализации. Когда все-таки туда прорывается комиссия министерства экологии и обнаруживает строительство трех зданий сразу без каких-либо документов вообще (!)...
Народ (или скорее - «коренные жители» из того вздорного сорта аборигенов, кто уверен - Крым принадлежит им) понимают, что власти и застройщики заодно.
Что не зря, например, Госдума ввела мораторий до 2024 года на экологическую экспертизу и общественные слушания по застройке природоохранных зон.
Народ бы и дальше снимал стресс тихо, по-русски - ворчанием на форумах, и гундением на кухнях, но однажды застройщики перегнули палку...
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