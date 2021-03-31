Ворчание крымчан: Нам обещали жизнь как в России? Так дайте и отойдите!

Среднестатический крымчанин - вечный скептик. Он всегда чуть огорчен. Фото: Владимир ВОРСОБИН

ТУРИСТА БЫ НЕ СПУГНУТЬ

Люблю такой Крым. Пустой, дождливый. Без летней осатанелости, когда все рвут его на части, стараясь сожрать его рай. Впитать солнце, унести море, дотянуться до нежно-каменной красоты...

Одни Крымом торгуют.

Другие покупают.

Он вещь. Товар.

Толпятся, как в турецком «все-включено» - дай волю – разобьют на куски и растащат по северам.

Хотя летний Крым все вытерпит. Он - сезонный рабочий. Собирает урожай.

Весной он другой. Прохладный. Свежий. Ничей.

Бюст Тараса Шевченко в Симферополе. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Ты прилетаешь в громоздкий пустынный аэропорт, катишься по просторной «Тавриде», предвкушая вот-вот увидеть просоленные бризом набережные, безлюдные парки. Пляжи. Туманные горы.

Вокруг флаги Крыма и России в честь 7-летия вхождения. Выходной.

И слышишь, как местные поздравляют друг друга. Сквозь утреннюю зевоту. Словно празднику тысячу лет.

- С праздничком, Марин!

- С праздничком. Ты куда? А я на рынок, не разобрали яйца поди.

- С праздником, хлопцы! Шо, с пивом уже?

- И тебя туда же... Куда там пиво! Квас. Завтра ж на работу!

- Можно попросить мелочь? – кланяется мне то ли бомж, то ли пенсионер.

Высыпаю что есть.

- С пра-а-аздником, – счастливо скалится он беззубым ртом.

Хотя нет в Крыму торжества.

Того, что с парадами, с переполненными Лужниками и красивыми лозунгами...

Крым дьявольски рационален. Туриста бы не спугнуть.

Постковидный наш брат с материка косяком жирной ставриды скоро ринется на побережье. И отдаст за море и солнце все. Тут нет многолюдных празднеств - риск третьей короновирусной волны.

Не дай Бог!

В марте полуостров отметил годовщину возвращения в состав России. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Как воскликнет потом глава Ялты Константин Шимановский: «Какие торжества! Вы что?! Наконец-то – тьфу-тьфу – в Крыму намечается хороший сезон. Нам бы продержаться пару месяцев без ковида и... (глядя на меня, словно на неразорвавшуюся гранату) и скандалов.

- А то как годовщина воссоединения с Россией – обязательно скандал, – грустно вздыхали в одном из высоких ведомств. -

Словно кто-то специально хочет праздник испортить... Украина старается, а тут еще и свои, местные... И не поймешь – по совести ли? За гривны?

И неожиданно.

- Вот, к примеру, зачем вы приехали?

- Крым спасти, – говорю. - Природу на этот раз. (в прошлый я спасал материковых предпринимателей статьей «Почему из Крыма выживают русский бизнес» и местное правительство оценило, прислало в благодарность сердитое письмо).

- Вот, видите? Опять этот Форос... И в такой святой день! – воскликнул высокий крымский чиновник (на грифельной доске в его кабинете «ФОРОС» был выведен гигантскими буквами, такими, что остальные проблемы полуострова – вода, цены - терялись где-то внизу в мелком шрифте).

- Раздули историю... До Путина дошли Украине на радость! Ее пропагандисты сейчас вовсю эту историю крутят...

И вдруг понизив голос:

- Я ж сам крымчанин, и у меня за Родину сердце болит. Да, набедокурили мы в Форосе. Но исправляемся же! А эти крикуны подозрительны. Изучите их.

На следующий день я ехал к Форосу сквозь теплый дождь и думал – да, странно. Полгода мне слали письма незнакомцы, обивающие пороги судов, искрили наэлектризованные московские друзья, знакомые крымчане - те вообще: «Караул», - кричали они. Все гнали в Крым – спаси, спаси!

А там-то, если смотреть с далекого материка – делов-то. Ну построили что-то в парке, спилили пару десятков деревьев, среди которых оказался ливанский кедр...

И такой гремучий скандал?

Что ж такое снова случилось с Крымом? – гадал я.

НЫТЬЕ ПОЛУОСТРОВЧАН

Путь в Форос лежал через городки, чьи названия - Алушта, Гурзуф, Ялта, Алупка – шептали: «Не смей работать?! Пошли всех к черту. Беги к морю! Ни о чем не думай. Просто беги...»

Природа Крыма прекрасна в любое время года. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Выпрыгиваю в Ялте. Бегу.

Но чертова привычка - разговорился с аборигеном.

- Хорошо, наверное, жить в раю? – задаю самый тупой вопрос туриста.

- Тю-ю... В раю, – ухмыляется ялтинец. – Мы, крымчане, после смерти в рай не попадем, Бог выдал нам его при жизни. Только испортили наш рай...

- Кто испортил? – настораживаюсь. И все.

Ты не дошел до моря... Началось.

Захожу в масандровский магазин. Продавцы: вот раньше была «Массандра», так «Массандра». А теперь, мол, продали за гроши.

Захожу на рынок.

- А бензин! Вы видели наш бензин? - жаловался торговец. - Нам же обещали, что с материком цены сравняются, когда по мосту пойдут цистерны. Они пошли, а цены все равно на 2 рубля выше...

- Но на Украине они выше на 25 рублей!

- И что? Нам обещали как в России.

(Обычно это объясняется нежеланием крупных топливных сетей входить в Крым из-за санкций, а неофициально – банальной жадностью местных торговцев, которые в отсутствии конкуренции с бизнес-монстрами вроде «Пятерочки», «Лукойла», «Икеи» завышают здесь цены на все.)

- А зарплаты? – вздыхали ялтинцы. - Вы знаете наши зарплаты?

И начинают вечный сказ о том, что при Украине получали две тысячи гривен (тогда это было 250 долларов), а сейчас лишь 20-25 тысяч рублей.

- Подождите, но это те же 250 долларов, даже 300, – лезу с арифметикой.

Машет рукой. Что они, мол, понимают с материка...

Среднестатический крымчанин - вечный скептик. Он всегда чуть огорчен.

Дескать, черт с ней с Украиной, пусть там еще хуже – но с нищими зарплатами (последнее место в Южном федеральном округе России) и с такими ценами как жить?

А если почитать местные блоги...

Крымчане с таким удовольствием предаются там скорби и унынию, что туда как на мед слетаются соколы с Украины. Со злорадным вопросом: «Ну, как дела в русском мире? Норм?»

- Отвалите, бандеровцы. У вас еще хуже, - шипят полуостровитяне (хотя у большинства два паспорта, а часть искренно радуется воссоединению с Россией и удачному переоформлению украинского загранпаспорта одновременно).

Глава Ялты Константин Шимановский объясняет крымскую ворчливость местным менталитетом, помноженным на пост-ковидную депрессию... Мол, поставишь новый мусорный бак - ялтинцы обязательно поднимут крик: «Старый был удобнее».

Глава Ялты Константин Шимановский. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

И мысль эта для человека с материка, кстати, большое искушение. Найти причину всех крымских бед в хуторском ворчливом характере аборигенов удобно.

Это с одной стороны – правда (крымчане в этом смысле похожи на абхазов – те согласны принимать чужаков только как туристов, гостей – те, в идеале должны просто оставить деньги и исчезнуть). Да только вот с другой...

Почему-то именно в Крыму, с русским чиновником происходят странные превращения, из-за чего за 7 лет здесь сменилось 8 министров транспорта, 7 ЖКХ, 7 экономического развития, 6 здравоохранения. За семь лет в правительстве из 20-ти ведомств министрами побывали... 67 человек.

В одной Ялте за 3 года за воровство уволили 9 (!) чиновников.

Наблюдая этот «проходной двор» у крымчан зародилось подозрение – а если Москва ссылает сюда проворовавшихся начальников для исправления, но те просто не могут от воровства удержаться? Привыкли!

«Нас ...., а мы крымчане,» - шутят местные.

И говорят – мол, ладно, видим мы какую уйму денег Россия вкладывает в Крым. Сколько строится поликлиник, больниц и детсадов, дорог – такого прорыва здесь не было с Советов...

- Ну вот! Здорово же! – гляжу я на них с надеждой.

(Ну, братцы, - думаю, - выдавите из себя хоть каплю оптимизма!)

- Здорово-то здорово, – соглашаются...

Но опять по-крымски хмуро.

- Ну, что опять не так! – спрашиваю.

Начинают из далека.

Мол, любил к нам ездить Юрий Лужков. В маленький поселок Санаторная, что у Фороса.

И все там московского мэра любили и уважали.

- За что?

- А он ничего в этом месте не построил! И никому жить не мешал...

СКУПИЛИ БЕРЕГА

Злость на материковых небожителей, скупивших южный берег Крыма, копилась в здешнем народе долго.

Сначала всех раздражал таинственный московский чиновник, которому молва приписывала дачу. Но самое ужасное - гигантский забор вокруг, закрывающий вид на море.

Потом досталось грозному силовому ведомству, «взявшему на баланс» пансионат и установившему на пляже КПП для пропуска к морю только лиц с местной пропиской. Туристический бизнес вокруг тут же рухнул. Люди, поколениями жившие на сдаче жилья «дикарям», взвыли и забегали по судам.

Такие истории рассыпались по всем прибрежным поселочкам. Везде свой скандал.

Сценарий одинаков - приезжает техника и строит дом. Среди этих мест он - как прыщ на лице. Максимальная этажность, архитектурное уродство – дешево и сердито. И главное - предельно нагло – строят в природоохранной зоне! Местные, конечно, бегают по инстанциям – и выясняют: ни разрешений, ни согласований. Мэрия обычно пожимает плечами, кивает наверх...

Ну а если срочно надо застроить парк (как, например, Меласский, что у Санаторного), объявляется о его закрытии на полгода - ремонт канализации. Когда все-таки туда прорывается комиссия министерства экологии и обнаруживает строительство трех зданий сразу без каких-либо документов вообще (!)...

Народ (или скорее - «коренные жители» из того вздорного сорта аборигенов, кто уверен - Крым принадлежит им) понимают, что власти и застройщики заодно.

Что не зря, например, Госдума ввела мораторий до 2024 года на экологическую экспертизу и общественные слушания по застройке природоохранных зон.

Народ бы и дальше снимал стресс тихо, по-русски - ворчанием на форумах, и гундением на кухнях, но однажды застройщики перегнули палку...

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