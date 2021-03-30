Чтобы не ржавели машины и не портилась обувь: какими будут реагенты на дорогах Новосибирска

Эксперты рассказали о том, как будут убирать российские города зимой. Фото: конференция «Современные технологии зимнего содержания дорог»

В Новосибирске прошла конференция «Современные технологии зимнего содержания дорог». Эксперты встретились, чтобы обсудить, как эффективней убирать дороги в реалиях нехватки бюджета и техники.

800 «КамАЗов» пыли и грязи - на городские улицы

Практическим опытом на конференции поделился руководитель городского управления автомобильных дорог Юрий Сердюк.

- Когда мы начали изучать, что мы выкладываем на городские улицы в качестве противогололедного материала - пескосоляные смеси, - мы пришли к неутешительному выводу, - признал докладчик. - 80% из того, что мы высыпали на улицы, - это пыль и глина. Мы закупали на сезон обработки противогололедных материалов - 100 тысяч тонн песков и 10 тысяч тонн соли.

Фото: конференция «Современные технологии зимнего содержания дорог»

Может шокировать: 800 «КамАЗов» пыли и грязи мы высыпали на городские улицы! Бесполезная фракция, которую потом мы в летний период собирали. По словам Сердюка, предпочтя таким смесям реагенты, бюджет Новосибирска значительно экономит.

Тему продолжил заместитель коммерческого директора Уральского завода противогололедных материалов Рудольф Пономарев.

Рудольф Пономарев Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Одним из основных недостатков применения пескосоляной смеси и чистой соли является то, что они не решают полностью проблемы, создают повышенные риски дорожно-транспортных происшествий и сильно увеличивают расходы, как материалов, так и цикла работы, - прокомментировал он.

15 килограммов песка - на один квадратный метр

Ссылаясь на свои расчеты, Пономарев сказал, что за год дорожники крупного города высыпают до 15 килограммов пескосоляных смесей на один квадратный метр. При этом часть песка остается не убранной и превращается в пыль.

- Вот этот смет, этот остаток песка превращается в пыль. Пыль накапливает в себе продукты горения - выхлопа, накапливает опасные вещества. Это сказывается на здоровье жителей города, и это все ведет в конечном итоге к тому, что повышается риск аллергических реакций, онкологии и так далее, - резюмировал Пономарев.

Рудольф Пономарев назвал недостатки смесей на дорогах. Фото: конференция «Современные технологии зимнего содержания дорог»

С переходом на современные реагенты удается не только избавиться от дополнительной грязи и пыли, но и эффективней и быстрее убирать. С отказом от песка в итоге выходит экономия бюджета до 21% за счет скорости обработки, меньшего расхода материала и меньшего количества техники, которая нужна для уборки, говорит Геннадий Таранов, руководитель по развитию одной из подрядных компаний.

- Раньше мы делали до 400 рейсов при заготовке пескосоли, сейчас 100. С песком мне нужно было 47 единиц дорожной техники, сейчас 25. Из 6 баз хранения противогололедных материалов мы оставили 4. Все это значительно сократило затраты на 1 квадратный метр дороги, - привел статистику Геннадий Таранов.

На конференции руководитель Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова представила новый национальный стандарт, предъявляющий требования к противогололедным материалам, которые используются в населенных пунктах. О главных тезисах она рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда».

Анна Климентова рассказала о новых требованиях к содержанию дорог Фото: архив "КП"

По словам Климентовой, теперь материалы для уборки дорог будут проходить проверку на соответствие стандарту. Его разрабатывала более трех лет группа экспертов, включая представителей государственных университетов.

- В первую очередь в стандарт легли постулаты о защите от пыли и грязи. А то у нас такое отношение, что любой песок можно рассыпать, и будет тебе счастье. Мы ужесточили требования к пескам, чтобы они были более крупными и чтобы там были частицы, которые реально повышают коэффициент сцепления, чтобы не было глины и грязи. Чтобы материалы не пылили, - назвала требования к смесям Климентова.

Для машин - не вреднее воды

Новые стандарты касаются и реагентов. Они основаны на основных замечаниях городских жителей.

- В первую очередь данный стандарт предусматривает снижение коррозии. Коррозионная активность материалов, которые могут применяться в населенных пунктах, будет сравнима с воздействием водопроводной воды. То есть не больше коррозии, чем от растаявшего снега. По показателям коррозионной активности у нас предусмотрен переходный период до 2024 года. Но есть производители, которые уже сейчас могут предоставлять такие материалы, так как раньше такое требование предъявлялось к реагентам для мостовых сооружений, - сказала Анна Климентова. - Один из немаловажных факторов - влияние на обувь. Теперь материалы, которые город будет закупать для тротуаров, должны иметь сертификат, что данное средство не воздействует на кожу обуви. Одно дело, когда вы прошлись, обувь помыли и соляные разводы ушли, ботинки остались в целости и сохранности. Другое дело, когда лакокрасочные покрытия вздуваются. Вот такие материалы теперь будут запрещены.

Руководитель ассоциации назвала и еще одно требование к реагентам – отсутствие аллергического влияния на человека. Впрочем, эксперт отметила, что эта проблема и не является злободневной.

- Как правило, сейчас реагенты состоят из тех солей, которые не вызывают аллергию и раздражение. Но раньше в документах этого не было зафиксировано. А теперь материалы должны будут проходить проверку аллергенного воздействия. И допускаться будут только те материалы, которые не вызывают аллергии, - заверила Анна Климентова.