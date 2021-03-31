Павел Деревянко: «Никита Михалков некорректно назвал сумму моих гонораров. Из-за чего на меня обрушился шквал критики...»

Сегодня мы печатаем наиболее интересные фрагменты беседы Фото: Иван МАКЕЕВ

Павел Деревянко пришел в программу Тины Канделаки и дал ей подробное, откровенное интервью. Сегодня мы печатаем наиболее интересные фрагменты из их беседы.

- Павел, как тебе удается так роскошно выглядеть? Ты не поправляешься, не меняешься…

- У меня проблема с набором веса. Мне стоит два раза не поесть вовремя, минус килограмм-полтора. Я из-за этого комплексую. Всегда ношу с собой специальный протеин на говяжьем белке. Его нужно пить дважды в день, помимо обычной еды, чтобы я не терял вес.

- «Конец-Горбунок» - классный фильм. Собрал больше миллиарда в прокате. Невероятная актерская работа, несмотря на компьютерную графику…

- Мне было не совсем комфортно на съемках «Горбунка». Конек маленький. Было неуютно ползать на карачках, все время на четвереньках стоять (Павел Деревянко озвучил Конька-Горбунка, а также сыграл его с помощью технологии захвата движения – Ред.). Мне сделали ходули, на которых я ходил. До начала съемок меня отвели в специальную комнату, обвесили датчиками, навесили шапочку с огромным количеством проводов. Там было четыре или пять камер. Снимали со всех сторон, просили меня изображать эмоции: страх, гнев, радость, испуг… На съемках мне выдали облегающий комбинезон. Бандаж, как у балерунов. Куча массовки, все смотрят. Я не был уверен, что у нас получится, что это будет хорошо. Но в итоге получилось достаточно симпатично. Здорово и круто.

- Посмотри сериал «Бриджстоун». Там английского аристократа играет чернокожий актер.

- Эта политкорректность – это трындец. Сейчас, чтобы участвовать в номинации на «Оскар», у тебя должны быть два темнокожих актера, трансгендер, собака, инвалид, лесбиянка…

- Ты еще нервничаешь из-за того, что кто тебе что сказал, как ты сыграл?

- Я нервничаю часто. И очень часто бывает, что без причины. Такой у меня психофизический аппарат. Это дает в работе очень много нюансов. Я такой очень сильно тонкокожий. И очень восприимчивый. Мне нож вставить под ребро очень легко. И обидеть меня очень легко. Я реально наивный чувак и верю людям. Если ты хочешь быть по-настоящему крутым, по-настоящему тонким актером, по-настоящему профессиональным, ты обязан пестовать своего внутреннего ребенка, ты обязан верить в ситуацию, людям… Но жизнь меня бережет, меня никогда не обманывали друзья.

- Тебя не обидел спич Никиты Сергеевича Михалкова про триста тысяч рублей за смену? ( Недавно Михалков в программе «Бесогон» рассказал о заработках актёров, которые недовольны жизнью и призывают «выходить на баррикады». Так, по его словам, гонорар Павла Деревянко за съёмочный день – 300 тыс. руб. – Ред.).

- Никита Сергеевич не совсем корректно назвал сумму. Расценки немножко другие. Мне, конечно, было неприятно. Я снимался в его кино «Цитадель». Он ко мне относился с большой симпатией. И я к нему с большим уважением. Впрочем, и сейчас тоже, несмотря на то, что он посеял зерно сомнений и раздор в людях. Он сказал: я не хочу никого обвинять, переходить на личности. Но назвал эти суммы... После чего на меня обрушился шквал критики.

Я стараюсь быть дальше от политики. Она меня не интересует. Надо просто заниматься своей профессией, делать ее максимально хорошо. Только так мы можем делать ситуацию лучше.

- Скажи, а когда ты в «Домашнем аресте» снимался, ты с кого взял эти краски?

- Я у Семена Слепакова спрашивал - с кого-то это было конкретно? Он говорит - нет, это собирательный образ, но, если так, посмотри Березовского. Как он легко это делает. А после этого сериала несколько людей позвонило - просто один в один. Интонации те же самые, слова те же самые. Как ты это смог? А я просто делал, как я это чувствовал. Ни с кого не снимал, так просто по наитию.

- Кто из режиссеров лучше всего работает с актерами на съемочной площадке?

- Мне очень было круто с Никитой Сергеевичем, потому что он понимает актерскую природу… Он сам хороший артист, крутой артист… Мне было хорошо с Валерием Петровичем Тодоровским. Он четко давал задачи, так тонко, так объемно. Это могут делать единицы режиссеров, которые так круто чувствуют актеров и которые понимают, что им нужно и могут это сформулировать.

- У кого бы ты еще хотел сняться? Возможно, не в России.

- Мне очень понравилось работать с Женей Григорьевым, я уверен, что мы с ним дальше будем сотрудничать.

Квентин Петрович Тарантино, я хочу у вас сыграть в кино!

Я, конечно, мечтал быть в Голливуде, специально учил английский… Пока мне не предложили сниматься в проекте «Кровавая леди Баттори». Русские деньги, продакшн частично американский, частично английский и румынский. Эта история про кровавую леди Баттори, дело происходило в Румынии. Еще до графа Дракулы была такая кровавая барыня, которой кто-то сказал, что нужно купаться в крови девственниц и будешь молодо выглядеть… И она ловила молодых девок, просто фигачила их, купалась в крови, принимала ванны, и вошла во вкус. Чего-то она зафигарила больше 100 молодых девушек. И уже к ней приезжает следователь… Света Ходченкова играет леди Баттори, мне предложили роль небольшую, как раз этого инспектора. Думаю - отлично, поеду-ка я в Румынию, там у меня 24 съемочных дня, подтяну свой английский, поупражняюсь - роль на английском, естественно. Приезжаю туда, выучил свою роль, интонации… Но в итоге меня переозвучили - это раз. У меня не получилась роль так, как я хотел – это два. Потому что думал об интонациях, а не о ньюансах, как бывает, когда играешь на родном языке. Денег мне не заплатили нормальных – это три. В общем, получился облом по трем пунктам. И у меня возник вопрос - на хрена это нужно?

Я понял: не хочу даже близко этого стресса. Где родился - там и пригодился. И совершенно отрезало желание быть в Голливуде и к английскому остыл просто сразу. На фиг, не хочу этого!

Если это и придет в мою жизнь, то придет так, как у Кости Хабенского, который без языка снимается. Или как Илья Найшуллер «интегрировал» Сашу Паля в кино. Словом, как-то само собой.

- Что с деньгами делаешь? Квартиры, машины?..

- Я только что купил квартиру, первую в своей жизни. У меня большая сфера трат. Просто огромная. У меня семья, мама, брат, я строю дом в Таганроге (Деревянко родился в этом городе – Ред.), который никак не могу достроить. Строю дом на Алтае. У меня куча друзей и подруг, которым я просто много чего отдаю. Для чего нужны деньги? Хочется открыть свое дело. И мы сейчас открываем…

- Что за бизнес?

- Мы делаем зубную пасту.

- Уже смешно, Паш.

- Я тебе пришлю свою зубную пасту и ты скажешь, что это просто… офигенный вкус. Зубная паста Си Би Ди. Она полностью органичная.

- Паша, так и до патчей рукой подать. Патчи, маски… Паста будет называться «Павлик»?

- Нет, «Доктор Криворотов». Сейчас нам нужно дождаться первой партии пасты. В том, что она хорошо пойдет, сомнений нет. Потом мы делаем биофаги с Антоном Криворотовым и еще есть несколько тем, которые приходят с разных сторон.

- Ну, так ты превратишься в постоянного обитателя списка «Форбс», Паша.

- А почему нет?

- У тебя в юности были неприятности с наркотиками (Летом 1996 года, после окончания первого курса ГИТИСа Павел Деревянко был осуждён на 1 год (условно) за незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств – Ред.). Как ты смотришь на легалайсы, которые потихоньку захватывают мир?

- У нас в России ничего легализовать не нужно.. Когда-то я действительно хотел, чтобы у нас легализовали марихуану, но я понимаю, что нам не нужно этого делать. Потому что все скуриваются…

- А ты верующий? Ты воцерковленный?

- Нет. Я верю в здравый смысл. Верю в человека, в добрые поступки, верю в себя, верю в карму. Ничего не планирую. Просто планирую жить нормально и оставаться человеком.

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