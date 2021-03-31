"Ролекс" по цене квартиры: дочь Александра Серова пришла на премьеру в часах за 4,5 миллиона

Мишель Серова на премьере драмы "Уроки фарси". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в столичном киноцентре "Октябрь" состоялась премьера драмы "Уроки Фарси". Среди гостей светской тусовки отметилась певица Мишель Серова - дочь одного из самых романтичных артистов, чей хит "Я люблю тебя до слез" вот уже 30 лет бередит женские сердца. Мишель и до этого редко появлялась на мероприятиях, а после рождения дочки Мии осенью прошлого года совсем перестала выходить в свет. Поэтому на кинопремьере наследница Народного артиста постаралась выглядеть максимально эффектно. Как оказалось, аксессуары Серовой стоят целое состояние.

На редком светском мероприятии дочь артиста постаралась выглядеть эффектно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На Мишель часы Rolex - их цена около 4,5 миллионов, браслет Cartier - 3 млн, - рассказала kp.ru байер Ольга Головина, автор телеграм-канала "Шоппинг с Олей", которая более 10 лет работает в индустрии моды и досконально знает все мировые бренды. - Сумка Chanel стоит 200 тысяч рублей, сапоги Isabel Marant - 100 тысяч. Пальто может быть от любого бренда, это модель универсальная.

Так выглядят часы, стоимость которых сравнима с ценами на недвижимость.

Как призналась Мишель, на благополучии их творческой семье пандемия не слишком-то сказалась, хотя поначалу отец думал даже распродавать свой знаменитый автопарк. В гаражах Александра Серова без дела простаивало целое состояние - "Роллс-Ройс Фантом", три "Порше Кайен", два автобуса... Концертов не было, а на зарплаты музыкантам и помощникам по дому у звезды уходило около 1 миллиона в месяц. Но в тяжелый год спасли корпоративы.

Осенью прошлого года 27-летняя Мишель родила дочку Мию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Да, вставал вопрос о том, что если ситуация затянется, придется что-то распродавать или сокращать персонал, - поделилась Мишель с kp.ru. - Потому что заработки раз и закончились. Но сейчас, вроде бы, все постепенно приходит в норму, а пока концертов не было, выручали частные мероприятия.

- Знаменитый отцовский автопарк не поредел? - поинтересовалась "КП" у Серовой.

- Мне кажется, он никогда не поредеет! Может, даже увеличился. Машины он обожает, и с ними точно никогда не расстанется.

- После замужества вы переехали от отца?

- Знаете, после свадьбы мы какое-то время пожили отдельно, потом - снова вместе. Нет такого, чтобы мы уехали и не виделись с папой. Так сейчас многие делают: вроде женаты, но часто приезжают к родителям, могут остаться на все выходные. Это наш случай, тем более, что дом у папы большой.

Премьера драмы "Уроки фарси". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как Александр Николаевич себя чувствует? Писали, что у него проблемы со здоровьем...

- Ой, не знаю. Вы бы посмотрели нашу последнюю фотографию - наоборот, все говорят, как он похудел, как хорошо выглядит, лицо помолодело. В своем возрасте (на днях артисту исполнилось 67 лет. - Ред.) он очень даже следит за собой, молодец в этом плане. Просто порой, как у всех артистов, бывают недосыпы, перелеты, опять же, сказываются. Даже если меня после самолета кто-нибудь сфотографирует, скажут, надо же, как она плохо выглядит, располнела... Никто ведь не думает, что это отечность после полета.

- И кому же достанется такой молодой, подтянутый и свободный Александр Серов? Появилась у отца любимая женщина?

- Его сердце свободно, но он не в активном поиске. У него нет цели жениться во второй раз, ну а спутница жизни... Если появится - прекрасно, а нет - так нет. И к тому же, у папы сейчас есть внучка - это главная леди в его жизни. Все внимание ей! Знаете, папа оказался очень трогательным дедушкой, всегда интересуется внучкой, заботится, переживает. Она для него как глоток свежего воздуха. Но у нас с мужем все под контролем, мы очень организованные родители, плюс няня помогает - она круглосуточно живет с нами.

Продюсеры фильма "Уроки фарси". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Есть ли у вас мамские обязанности, которые никому не доверите?

- Я контролирую походы к докторам и консультации со специалистами, а все бытовые вопросы мы решаем вдвоем с мужем, если где-то не можем, нянечка выручает. У меня абсолютно нет ревностного отношения в этом плане.

- Через несколько дней у вас день рождения. Как будете отмечать?

- Мы с мужем улетаем на Мальдивы, так что день рождения будем праздновать в окружении пальм, белого песка и теплого моря. Полетим только вдвоем, устроим небольшое романтическое путешествие на неделю. Это редкая возможность побыть наедине. Жду не дождусь!

Премьера драмы "Уроки фарси". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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