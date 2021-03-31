«Выпивает 50 грамм и хватает за то, что стреляет и колется»: Палить из оружия Барданов начал еще в 90-х

Предположительно на этом фото Владимир Барданов со своей дочкой Фото: СОЦСЕТИ

30 марта о Владимире Барданове узнала вся страна: мужчина вдруг забаррикадировался дома в подмосковных Мытищах и устроил настоящую перестрелку со спецназовцами.

Почти 10 часов он отстреливался от стражей порядка, не давая возможности подойти к дому в Новых Вешках. Закончилось все гибелью мужчины. Сейчас распутать странную историю пытаются следователи, они опрашивают родственников, изучают арсенал оружия, который погибший хранил в доме.

Кстати, изначально именно оружие стало причиной для внимания со стороны ФСБ. Барданова заподозрили в его незаконном обороте.

Бывший партнер Владимира Барданова по бизнесу смог немного пролить свет на ситуацию. Он подтвердил, что погибший был очень состоятельным человеком. Владел ЧОПами и автосервисом. В молодости имел судимость, а еще много врагов, которых «кинул» за свою жизнь.

- Барданов отобрал у меня все, что можно. Восемь заправок в Москве и торговый дом на Сокольнической площади под названием «Крымское подворье», - рассказал сайту mk.ru бывший партнер Барданова по бизнесу, который предпочел сохранить свою анонимность.

Мужчина рассказал, что партнеры подделали все подписи, заплатили "кому нужно денег" и отняли бизнес.

- Была куча адвокатов. Более того, в курс дела был посвящен тогдашний министр внутренних дел. Толку от этого не было никакого. Наши пути с Бардановым разошлись очень давно, и я не горел желанием с ним общаться, - вспоминает собеседник издания.

Но несмотря на его нежелание, общение все же продолжалось.

- Пару раз со мной пытались решить вопрос радикально, было покушение, стреляли, - говорит источник.

На этом пути экс-партнеров разошлись окончательно. Мужчина понял, что добиться справедливости и приструнить бывшего компаньона не удастся.

К тому же, часть бизнеса уже была переписана на жену Барданова. Это было сделано чисто формально, к делам она никогда никакого отношения не имела.

Вновь о старом знакомом мужчина услышал 30 марта, включил телевизор и замер. История со стрельбой напомнила ему девяностые.

- Когда я посмотрел сюжет, был уверен, что он пьян. Тогда стоило ему выпить 50 грамм, как хватался за все, что стреляет и колется. Типичная «бардановская» схема. Он был хронический алкоголик, все время кодировки, наркоклиники, токсикологии. Жена его держала, как могла, - говорит мужчина.

На почве алкоголя часто возникали различные скандалы, в том числе со стрельбой. Еще в 90-е соседи регулярно жаловались, что Барданов палит из двухстволок.

- Он тогда снимал жилье на Рублевке. Вроде бы ему кто-то подарил оружие, сам он старался не покупать. Видимо знал за собой слабость. Наверно, за эти годы что-то произошло, раз такой арсенал появился в доме, - рассуждает бывший компаньон Барданова.

Судя по всему, взгляды погибшего изменились не только в отношении оружия, но и в отношении животных. На территории участка была настоящий зоопарк, в котором жили рысь, тигр, медведь.

- Это вообще очень странная история. Мне-то казалось, что в те годы он ненавидел животных лютой ненавистью. Он пинал мою собаку, когда приходил в гости. Барданов неоднократно говорил, что не любит животных. Как и жена его. Возможно, дети оказали какое-то влияние на создание домашнего зоопарка, - заключил мужчина.